BD 50/55 C Classic Bp *EU
Akülü, kompakt BD 50/55 C Classic Bp fırçalı kurutucu, mükemmel temizleme performansı ve konforlu dört tekerlekli sistemi sayesinde kolay kullanımı ile etkileyicidir.
Disk fırça başlığı sessiz çalıştığı için gürültüye duyarlı alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek kaliteli dökme alüminyumdan üretilmiş çekçek ve taşınabilir fırça başlığı, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Kullanımı son derece basit olan bu modelde, karmaşık temizlik programları yerine merkezi bir kontrol kolu ile fırça motoru ve vakum türbini kolayca başlatılıp durdurulabilir.
Özellikler ve faydalar
Yükseltilebilir alüminyum fırça başlığı
- Uzun kullanım ömrü için yüksek kaliteli malzeme.
- Son derece sağlam tasarım.
Kullanışlı dört tekerlekli sistem
- Uzun ve yorucu olmayan uygulamalar için idealdir.
- Kullanım kolaylığını artırır ve fiziksel eforu önemli ölçüde azaltır.
Kendini açıklayan işlem
- Kendini açıklayan konsept sayesinde kullanım hataları neredeyse ortadan kaldırılmıştır.
- Eğitim gereksinimlerini azaltır ve alışma aşamalarını kısaltır.
Standart olarak V şekilli silecek
- Temizlenen alanlarda daha az su kalıntısı sayesinde hızlı kuruma.
- Yeni temizlenmiş alanlarda kayma riskini en aza indirir.
- Emiş gücünü ve güvenliği artırır.
Ergonomik şekilli
- Temizlik uygulamaları sırasında daha yüksek verimlilik sağlar.
- Çalışma konforunu artırır.
Sağlam standart şasi
- Bakım çabalarını ve maliyetlerini azaltır.
- Güvenilirliği artırır.
Emiş sisteminin benzersiz tasarımı
- Kullanıcı dostu olma özelliğini artırır.
- Çalışma gürültüsünü azaltır.
Ayrı kirli su deposu sistemi
- Çok kolay temizlik
- Hijyeni artırır
Temizlik maddesi dozajlı tatlı su kapağı
- Temizlik maddelerinin uygun ve doğru dozajlanması için.
- Temizlik maddesi tüketimini ve maliyetleri düşürür.
Pratik Ev Üssü
- Çeşitli aksesuar parçalarını taşımak için.
- Elle temizlik için kullanılan kaplar her zaman kolayca ulaşılabilecek bir yerdedir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça motoru
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|510
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|900
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|55 / 55
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|max. 2550
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|1530
|Akü (V)
|24
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 3
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (kg)
|27
|Ses seviyesi (dB(A))
|65,2
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|240
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|84
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- V-şekilli emiş başlığı
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
- Mop ve Home Base sabitleme olanakları
- Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi
Uygulama alanları
- Kamu binalarında veya ofislerde kullanılmak üzere bina hizmet yüklenicileri için ideal
- Geceleri de dahil olmak üzere gürültüye duyarlı alanlarda çalışmak için ideal
- Perakende sektörü, kantinler veya ofislerdeki temizlik uygulamaları için de uygundur
- Otellerde ve yiyecek içecek endüstrisinde, perakende ticarette ve araba bayilerinde kullanım için
- Perakende
- Sağlık sektöründe, ulaşım sektöründe ve endüstride temizlik için
- Endüstri
- Otomotiv
- Ofisler