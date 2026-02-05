Disk fırça başlığı sessiz çalıştığı için gürültüye duyarlı alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek kaliteli dökme alüminyumdan üretilmiş çekçek ve taşınabilir fırça başlığı, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Kullanımı son derece basit olan bu modelde, karmaşık temizlik programları yerine merkezi bir kontrol kolu ile fırça motoru ve vakum türbini kolayca başlatılıp durdurulabilir.