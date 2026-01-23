BD 50/60 C Ep Classic, minimum ekipmanla maksimum temizleme performansı sunar. Verimli kullanım için makine özellikleri en önemli ayarlara ve işlevlere indirgenmiştir. EASY-Operation sistemi, makinenin kullanımını çok kolaylaştırır. Bu kompakt makine manevra kabiliyeti yüksektir ve operatöre temizlenecek alanın net bir görünümünü sunar. Ayrıca, disk teknolojisine sahip BD 50/60 C Ep Classic, hem ara sıra hem de sürekli kullanım için idealdir.