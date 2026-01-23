BD 50/60 C Ep Classic

İdeal giriş seviyesi modeli: BD 50/60 C Ep Classic arkadan itmeli, disk teknolojili ve 2.000 m²/saate kadar alan performansı için 60 litrelik depolu zemin yıkayıcı.

BD 50/60 C Ep Classic, minimum ekipmanla maksimum temizleme performansı sunar. Verimli kullanım için makine özellikleri en önemli ayarlara ve işlevlere indirgenmiştir. EASY-Operation sistemi, makinenin kullanımını çok kolaylaştırır. Bu kompakt makine manevra kabiliyeti yüksektir ve operatöre temizlenecek alanın net bir görünümünü sunar. Ayrıca, disk teknolojisine sahip BD 50/60 C Ep Classic, hem ara sıra hem de sürekli kullanım için idealdir.

Özellikler ve faydalar
Yıkayıcı kurutucu BD 50/60 C Ep Classic: Ekonomik giriş sınıfı modeli
Ekonomik giriş sınıfı modeli
Muhteşem fiyat-performans oranı. En önemli fonksiyonlara indirgenmiş
Yıkayıcı kurutucu BD 50/60 C Ep Classic: Kompakt boyutları ile geniş tank hacmi
Kompakt boyutları ile geniş tank hacmi
Ekstra manevra kabiliyeti Yüzey temizliğinde net bir görünüm
Yıkayıcı kurutucu BD 50/60 C Ep Classic: Geniş çalışma hacmi
Geniş çalışma hacmi
51cm /20 inch entegre disk fırça Orta ölçekli alanlar için etkili temizlik
Ana operasyon
  • Hafif
  • Farklı aralıklarda ve sürekli kullanımlar için uygundur
Home Base sistem
  • Aksesuarlar ekipman üzerinde depolanabilir
  • Ek temizlik malzemeleri araca monteli şekilde taşınabilir.
EASY (Kolay) Operasyon paneli
  • 1 değiştirme oprerasyonu
  • Kullanımı oldukça kolay
Sarı kontrol elemanları sayesinde fonksiyonların kolay atanması
  • Kısa eğitim süresi
Dayanıklı ve güçlü kontrol elementleri
  • Günlük kullanım için uygun
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Elektrik soketi sabitleyici
Sürüş tahrik sistemi Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm) 510
Çalışma genişliği, vakum (mm) 900
Temiz / Kirli su tankı (l) 60 / 60
Saha performansı (teorik) (m²/sa) 2040
Saha performansı (uygulama) (m²/sa) 1020
Fırça dönüş hızı (rpm) 180
Fırça temas basıncı (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Su tüketimi (l/dk) max. 2,3
Ses seviyesi (dB(A)) 67
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Motor değerleri (W) max. 1100
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 52
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Disk fırça: 1 Parça(lar)
  • Taşıma Tekerlekleri
  • V-şekilli emiş başlığı

Ekipman

  • 2 tank sistemi
  • Elektrik soketi sabitleyici
Videos
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri