BD 50/60 C Ep Classic
İdeal giriş seviyesi modeli: BD 50/60 C Ep Classic arkadan itmeli, disk teknolojili ve 2.000 m²/saate kadar alan performansı için 60 litrelik depolu zemin yıkayıcı.
BD 50/60 C Ep Classic, minimum ekipmanla maksimum temizleme performansı sunar. Verimli kullanım için makine özellikleri en önemli ayarlara ve işlevlere indirgenmiştir. EASY-Operation sistemi, makinenin kullanımını çok kolaylaştırır. Bu kompakt makine manevra kabiliyeti yüksektir ve operatöre temizlenecek alanın net bir görünümünü sunar. Ayrıca, disk teknolojisine sahip BD 50/60 C Ep Classic, hem ara sıra hem de sürekli kullanım için idealdir.
Özellikler ve faydalar
Ekonomik giriş sınıfı modeliMuhteşem fiyat-performans oranı. En önemli fonksiyonlara indirgenmiş
Kompakt boyutları ile geniş tank hacmiEkstra manevra kabiliyeti Yüzey temizliğinde net bir görünüm
Geniş çalışma hacmi51cm /20 inch entegre disk fırça Orta ölçekli alanlar için etkili temizlik
Ana operasyon
- Hafif
- Farklı aralıklarda ve sürekli kullanımlar için uygundur
Home Base sistem
- Aksesuarlar ekipman üzerinde depolanabilir
- Ek temizlik malzemeleri araca monteli şekilde taşınabilir.
EASY (Kolay) Operasyon paneli
- 1 değiştirme oprerasyonu
- Kullanımı oldukça kolay
Sarı kontrol elemanları sayesinde fonksiyonların kolay atanması
- Kısa eğitim süresi
Dayanıklı ve güçlü kontrol elementleri
- Günlük kullanım için uygun
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Elektrik soketi sabitleyici
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|510
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|900
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|60 / 60
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|2040
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|1020
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Su tüketimi (l/dk)
|max. 2,3
|Ses seviyesi (dB(A))
|67
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Motor değerleri (W)
|max. 1100
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|52
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- Taşıma Tekerlekleri
- V-şekilli emiş başlığı
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Elektrik soketi sabitleyici