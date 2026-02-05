B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Güçlü ve güvenilir: 160 Ah demir fosfat akü, entegre akü şarj cihazı, disk fırça başlığı ve DOSE deterjan dozajlama sistemine sahip B 110 R binilebilir fırçalı kurutucu.
B 110 R Bp Pack binilebilir fırçalı kurutucu, kullanıcı dostu kullanımı en iyi temizlik sonuçları ve çok iyi TCO değerleri ile birleştirir. EASY Operation anahtarı ve 30 dilde büyük renkli ekran, tüm fonksiyonlara erişim sağlar - mutlak güvenlik ve makineyi korumak için, erişim haklarının bireysel olarak atanması için KIK anahtar sistemi de entegre edilmiştir. Aynı zamanda, 75 santimetre çalışma genişliğine sahip disk fırça başlığı, 110 litrelik iki tank ve son olarak 160 Ah lityum-iyon akü kombinasyonu, uzun temizlik operasyonları ve saatte 5.100 metrekareye kadar yüksek alan performansı sağlar. Entegre akü şarj cihazı sayesinde, kurşun-asit akülerden yaklaşık dört kat daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olan hızlı şarjlı akünün ara şarjı her zaman mümkündür. Ayrıca, temiz su tankının zamandan tasarruf sağlayacak şekilde doldurulması için otomatik doldurma fonksiyonu, kirli su tankının hızlı bir şekilde temizlenmesi için tank durulama sistemi, hıza göre ayarlanan su dozajı ve DOSE deterjan dozajlama sistemi gibi çok sayıda başka fonksiyona da sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Yükseklik ayarlı koltuk
- Operatörün fiziksel boyundan bağımsız olarak mükemmel oturma pozisyonu.
- Yolculuk sırasında mükemmel oturma konforu.
- Daha uzun, yorulmadan çalışma aralıkları sağlar.
Uzun ömürlü lityum-iyon pilleri
- Kurşun-asit akülere kıyasla dört kata kadar daha uzun servis ömrü.
- Aküye zarar vermeden kısa ve orta vadede şarj imkanı.
- Daha az akü değişimi, daha düşük maliyetler, daha az kesinti süresi.
Hıza bağlı su dozajı
- Virajlarda veya yavaş yolculuklarda su beslemesini azaltır.
- Su tasarrufu özelliği alan performansını artırır.
- Zeminin daha hızlı kuruması ve virajlarda daha düşük artık su riski.
Aüminyumdan yapılmış sağlam emiş lastiği
- Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği
- Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi.
- Duvar temasında döner, böylece hasarı önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Çekiş Motoru
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|750
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|950
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|110 / 110
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|max. 4500
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|3150
|Akü (V/Ah)
|24 / 160
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 2,5
|Batarya şarj süresi (sa)
|5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Tırmanma kabiliyeti (%)
|10
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|180
|Fırça temas basıncı (kg)
|75
|Koridor dönüş genişliği (mm)
|1750
|Su tüketimi (l/dk)
|max. 5,7
|Ses seviyesi (dB(A))
|59
|Motor değerleri (W)
|En fazla 2350
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|350
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir
- Kavisli emiş başlığı
- sağlam alüminyum döküm emiş aparatı
- kapalı devre sistemli temizlik maddesi için dozajlama kabı
Ekipman
- Auto-Fill
- Patentli tank yıkama sistemi
- Yürüyüş motoru
- Otomatik su keser
- DOSE
- Park freni
- Solenoit valf
- 2 tank sistemi
- Yükseklik ayarlı koltuk
- Temiz su seviye göstergesi: Su basıncı yoluyla
- standart gündüz sürüş ışığı
- %0,25'e kadar küçük temizlik maddesi dozajı
- sağlam ön tampon
- hıza bağlı su dozajı ile
- yazılım güncellemeleri ve kayıp değerlendirmesi, Kärcher filo yönetimi aracılığıyla uzaktan yapılabilir
- Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
- 30'dan fazla kullanıcı dili ve bireysel kullanıcı hakları ile Kärcher Akıllı Anahtar Sistemi (KIK)
- Mop ve Home Base sabitleme olanakları
- elektrik ve mekanik şamandıra anahtarı
- Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi
Uygulama alanları
- Süpermarketler, alışveriş merkezleri veya hastanelerde kullanım için mükemmeldir
- Üretim alanlarının ve depoların temizliği için de uygundur