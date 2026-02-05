B 110 R Bp Pack binilebilir fırçalı kurutucu, kullanıcı dostu kullanımı en iyi temizlik sonuçları ve çok iyi TCO değerleri ile birleştirir. EASY Operation anahtarı ve 30 dilde büyük renkli ekran, tüm fonksiyonlara erişim sağlar - mutlak güvenlik ve makineyi korumak için, erişim haklarının bireysel olarak atanması için KIK anahtar sistemi de entegre edilmiştir. Aynı zamanda, 75 santimetre çalışma genişliğine sahip disk fırça başlığı, 110 litrelik iki tank ve son olarak 160 Ah lityum-iyon akü kombinasyonu, uzun temizlik operasyonları ve saatte 5.100 metrekareye kadar yüksek alan performansı sağlar. Entegre akü şarj cihazı sayesinde, kurşun-asit akülerden yaklaşık dört kat daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olan hızlı şarjlı akünün ara şarjı her zaman mümkündür. Ayrıca, temiz su tankının zamandan tasarruf sağlayacak şekilde doldurulması için otomatik doldurma fonksiyonu, kirli su tankının hızlı bir şekilde temizlenmesi için tank durulama sistemi, hıza göre ayarlanan su dozajı ve DOSE deterjan dozajlama sistemi gibi çok sayıda başka fonksiyona da sahiptir.