B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Akü, şarj cihazı ve 100 cm disk fırça başlığı ile donatılan binilebilir zemin yıkama makinesi B 260 RI Bp Pack, zorlu endüstriyel uygulamalarda olağanüstü bir temizlik performansı sunar.
Binilebilir yıkama makinesi B 260 RI Bp Pack, 10 km/saate varan sürüş hızı, 260 litrelik tankı ve 100 cm'lik çalışma genişliği ile kısa sürede yüksek bir alan performansı elde eder. Virajlarda sürüş sırasında mutlak güvenlik sağlamak için, bir direksiyon açısı sensörü hızı izler ve gerektiğinde azaltır. Standart olarak sunulan donanımlar arasında 630 Ah ıslak akü, doğru akü şarj cihazı, kaynakları koruyan DOSE temizlik maddesi dozajlama sistemi, zaman kazandıran otomatik doldurma işlevi, manuel tank durulama sistemi, bir çalışma lambası ve virajlarda sürüş sırasında su hacminin otomatik optimizasyonu yer alır. B 260 RI Bp Pack, daha fazla sağlamlık için yeniden tasarlanmış disk fırça başlığı, sağlam deflektör silindirleri, paslanmaz çelik kaba kir sepetinin yanı sıra hava akışı açısından optimize edilmiş ve mükemmel vakumlama sonuçları sağlamak için iki aşınmasız Ec türbini ile birlikte çalışan yeni geliştirilmiş silecek ile en zorlu endüstriyel temizlik uygulamaları için bile mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Kenarlara yakın temizlik için isteğe bağlı bir yan fırçalama tablası da opsiyonel olarak mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
10 km/saat sürüş hızıÇok kısa sürede yüksek alan performansı ve hızlı nakliye operasyonlarına olanak sağlar. Direksiyon açısı sensörü virajlarda sürüş esnasında güvenlik önlemi olarak görev yapar. Virajlarda hız çok yüksek olduğunda otomatik frenleme özelliği bulunuyor.
Standart olarak iki türbin içerirTüm yüzeylerde mükemmel vakumlama sonuçları. Aşınmaya dayanıklı Ec türbinleri. Yeni geliştirilen silecek ile optimize edilmiş hava akışı.
Kaynaklı endüstriyel silecekMükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi. Engellerden kaçınma fonksiyonuna sahip sağlam paralelkenar tutucu.
DOSE temizlik maddesi dozajlama ünitesi için bir sistemle
- Deterjan tasarrufu sağlar
- Hassas ve eşit düzeyli dozaj ayarı (%0 ile %3 arasında ayarlanabilir).
- Temizlik maddesi, temiz su deposunu boşaltmadan değiştirilebilir.
Yenilikçi KIK sistemi
- Hatalı bir işleme karşı koruma.
- Azaltılmış servis maliyeti
- Kullanıcıyı bunaltmadan bireysel temizlik görevlerine optimum uyum.
Geniş, renkli ekran
- Program ekran göstergesl
- Kolay kullanım sayesinde kısa sürede alışma dönemi
Enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency mod
- Düşük güç kullanımı
- Pil başına %40 daha uzun süre çalışma
- Daha da sessiz ve dolayısıyla gürültüye duyarlı alanlar (gündüz temizliği, hastaneler, oteller vb.) için idealdir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Çekiş Motoru
|Çalışma genişliği, fırça (cm)
|100
|Çalışma genişliği, vakum ( )
|114
|Temiz / Kirli su tankı ( )
|260 / 260
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|max. 10000
|Saha performansı (uygulama) (m²)
|7000
|Akü tipi
|Az bakım gerektiren
|Akü (V/Ah)
|36 / 630
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 5
|Batarya şarj süresi (sa)
|approx. 12
|Seyir hızı (km/sa)
|max. 10
|Tırmanma kabiliyeti (%)
|max. 15
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|140
|Fırça temas basıncı (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Koridor dönüş genişliği (cm)
|212
|Su tüketimi (l/dk)
|max. 9
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|1840
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1380
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Disk fırça: 2 Parça(lar)
- Akü ve şarj cihazı
- Kavisli emiş başlığı
- kapalı devre sistemli temizlik maddesi için dozajlama kabı
Ekipman
- Auto-Fill
- Patentli tank yıkama sistemi
- Yürüyüş motoru
- Otomatik su keser
- DOSE
- Park freni
- Ayarlanabilir direksiyon
- Solenoit valf
- 2 tank sistemi
- standart gündüz sürüş ışığı
- Emme dudakları lastiği: Linatex®
- Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
- 30'dan fazla kullanıcı dili ve bireysel kullanıcı hakları ile Kärcher Akıllı Anahtar Sistemi (KIK)
- Mop ve Home Base sabitleme olanakları
- güvenlik için virajlarda hız azaltma
- elektrik ve mekanik şamandıra anahtarı
- Kolay Kullanım için akıllı anahtar sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Üretim salonları, depolar, lojistik binaları ve ağır sanayi tesislerinde kullanıma uygundur