Binilebilir yıkama makinesi B 260 RI Bp Pack, 10 km/saate varan sürüş hızı, 260 litrelik tankı ve 100 cm'lik çalışma genişliği ile kısa sürede yüksek bir alan performansı elde eder. Virajlarda sürüş sırasında mutlak güvenlik sağlamak için, bir direksiyon açısı sensörü hızı izler ve gerektiğinde azaltır. Standart olarak sunulan donanımlar arasında 630 Ah ıslak akü, doğru akü şarj cihazı, kaynakları koruyan DOSE temizlik maddesi dozajlama sistemi, zaman kazandıran otomatik doldurma işlevi, manuel tank durulama sistemi, bir çalışma lambası ve virajlarda sürüş sırasında su hacminin otomatik optimizasyonu yer alır. B 260 RI Bp Pack, daha fazla sağlamlık için yeniden tasarlanmış disk fırça başlığı, sağlam deflektör silindirleri, paslanmaz çelik kaba kir sepetinin yanı sıra hava akışı açısından optimize edilmiş ve mükemmel vakumlama sonuçları sağlamak için iki aşınmasız Ec türbini ile birlikte çalışan yeni geliştirilmiş silecek ile en zorlu endüstriyel temizlik uygulamaları için bile mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Kenarlara yakın temizlik için isteğe bağlı bir yan fırçalama tablası da opsiyonel olarak mevcuttur.