B 300 R I D Binicili Zemin Otomatı
Dizel binicili tip B 300 RI kombinasyon, 1755 mm'ye kadar çalışma genişliği olan yüksek performanslı bir zemin otomatı ve süpürge kombinasyonudur.
Ekstra geniş bir rulo fırça sayesinde, binicili tip zemin otomatı, temizlik sürecinde fırçalama, vakumlama ve süpürme sağlayan 300 RI dizel kombinasyon makinesi haline gelir. Büyük bir su tankı (300 litre) ve 1755 santimetreye kadar bir çalışma genişliği ile bu dizel ürün, büyük alanların bakım temizliği ve derinlemesine temizlik için idealdir. Rahat sürüş konumu, çok iyi bir genel görüş açısı sağlar. Toplanan kirler hidrolik devrilebilen konteyner sayesinde rahatça boşaltılabilir. Opsiyonel olarak sunulan yan süpürme ve yıkama fırçaları mevcuttur. Geniş kavisli emiş başlığı birinci sınıf emiş sağlar.Sağlam çelik çerçeve ile sağlam makine, en zorlu işlemleri bile kolayca, zahmetsizce yapar.
Özellikler ve faydalar
Tek bir yöntemle fırçalama , vakumlama ve süpürmeİki katına çıkan insan ve makine verimliliği sayesinde Yarı yarıya düşen çalışma süresi. Ön süpürme gerekliliği olmadan.
Kirli tankının kolay boşaltılmasıOperatör için kullanışlı. Kir ile doğrudan temas olmadan. Otururken kirli tankı boşaltılabilir.
Döndürülebilen yan fırçalar/yan fırçalama bölmeleri makinenin her iki tarafında süpürme işlemlerini yaparÇalışma genişliğinin 1,755 mm'ye kadar uzatılması. 16.000 m²/saat üzerinde alan performansı sağlar. Makineyi ve yapıyı korur.
Mükemmel görüş konumu
- Temizlenen yüzeylerde iyi görüş açısı
- İyi yol tutuş
Ekonomik dizel motor
- Uzun, kesintisiz çalışma aralıkları.
- Şarj ihtiyacı olmadan temizlik
- Esnek temizlik.
Sağlam çelik çerçeve
- Bu sağlam makine, zor çalışma koşulları için de uygundur
Kavisli silecekler
- Sıkı kıvrımlarda bile çok iyi emiş.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Dizel
|Sürüş tahrik sistemi
|Çekiş Motoru
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|1045 - 1755
|Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|1755
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|1440
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|300 / 300
|Çöp konteyneri (l)
|180
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|16550
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|12400
|Akü tipi
|Marş bataryası
|Akü (V/Ah)
|12 / 80
|Tırmanma kabiliyeti (%)
|12
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|460 - 460
|Fırça temas basıncı (kg)
|25 - 150
|Su tüketimi (l/dk)
|max. 12
|Ses seviyesi (dB(A))
|92
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|2635
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Mikrofiber ped: 2 Parça(lar)
- Kavisli emiş başlığı
Ekipman
- Yürüyüş motoru
- Park freni
- Entegre süpürücü düzeneği
- Ön süpürme düzeneği
- 2 tank sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Katlı otoparklar
- Ayrıca açık holler, harici depolar, yükleme alanları ve şantiyelerdeki uygulamalar için
- Endüstri (dökümhaneler, çimento fabrikaları), lojistik ve depolar, otoparklar ve çok katlı otoparklar, inşaat endüstrisi, havaalanları ve limanlar için
- Ayrıca, örneğin depoların temizlenmesi gibi lojistik operasyonlar için de idealdir
- Perakende