Ekstra geniş bir rulo fırça sayesinde, binicili tip zemin otomatı, temizlik sürecinde fırçalama, vakumlama ve süpürme sağlayan 300 RI dizel kombinasyon makinesi haline gelir. Büyük bir su tankı (300 litre) ve 1755 santimetreye kadar bir çalışma genişliği ile bu dizel ürün, büyük alanların bakım temizliği ve derinlemesine temizlik için idealdir. Rahat sürüş konumu, çok iyi bir genel görüş açısı sağlar. Toplanan kirler hidrolik devrilebilen konteyner sayesinde rahatça boşaltılabilir. Opsiyonel olarak sunulan yan süpürme ve yıkama fırçaları mevcuttur. Geniş kavisli emiş başlığı birinci sınıf emiş sağlar.Sağlam çelik çerçeve ile sağlam makine, en zorlu işlemleri bile kolayca, zahmetsizce yapar.