B 300 R I D Binicili Zemin Otomatı

Dizel binicili tip B 300 RI kombinasyon, 1755 mm'ye kadar çalışma genişliği olan yüksek performanslı bir zemin otomatı ve süpürge kombinasyonudur.

Ekstra geniş bir rulo fırça sayesinde, binicili tip zemin otomatı, temizlik sürecinde fırçalama, vakumlama ve süpürme sağlayan 300 RI dizel kombinasyon makinesi haline gelir. Büyük bir su tankı (300 litre) ve 1755 santimetreye kadar bir çalışma genişliği ile bu dizel ürün, büyük alanların bakım temizliği ve derinlemesine temizlik için idealdir. Rahat sürüş konumu, çok iyi bir genel görüş açısı sağlar. Toplanan kirler hidrolik devrilebilen konteyner sayesinde rahatça boşaltılabilir. Opsiyonel olarak sunulan yan süpürme ve yıkama fırçaları mevcuttur. Geniş kavisli emiş başlığı birinci sınıf emiş sağlar.Sağlam çelik çerçeve ile sağlam makine, en zorlu işlemleri bile kolayca, zahmetsizce yapar.

Özellikler ve faydalar
Yıkayıcı kurutucu B 300 R I D Binicili Zemin Otomatı: Tek bir yöntemle fırçalama , vakumlama ve süpürme
İki katına çıkan insan ve makine verimliliği sayesinde Yarı yarıya düşen çalışma süresi. Ön süpürme gerekliliği olmadan.
Yıkayıcı kurutucu B 300 R I D Binicili Zemin Otomatı: Kirli tankının kolay boşaltılması
Operatör için kullanışlı. Kir ile doğrudan temas olmadan. Otururken kirli tankı boşaltılabilir.
Yıkayıcı kurutucu B 300 R I D Binicili Zemin Otomatı: Döndürülebilen yan fırçalar/yan fırçalama bölmeleri makinenin her iki tarafında süpürme işlemlerini yapar
Çalışma genişliğinin 1,755 mm'ye kadar uzatılması. 16.000 m²/saat üzerinde alan performansı sağlar. Makineyi ve yapıyı korur.
Mükemmel görüş konumu
  • Temizlenen yüzeylerde iyi görüş açısı
  • İyi yol tutuş
Ekonomik dizel motor
  • Uzun, kesintisiz çalışma aralıkları.
  • Şarj ihtiyacı olmadan temizlik
  • Esnek temizlik.
Sağlam çelik çerçeve
  • Bu sağlam makine, zor çalışma koşulları için de uygundur
Kavisli silecekler
  • Sıkı kıvrımlarda bile çok iyi emiş.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Dizel
Sürüş tahrik sistemi Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm) 1045 - 1755
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm) 1755
Çalışma genişliği, vakum (mm) 1440
Temiz / Kirli su tankı (l) 300 / 300
Çöp konteyneri (l) 180
Saha performansı (teorik) (m²/sa) 16550
Saha performansı (uygulama) (m²/sa) 12400
Akü tipi Marş bataryası
Akü (V/Ah) 12 / 80
Tırmanma kabiliyeti (%) 12
Fırça dönüş hızı (rpm) 460 - 460
Fırça temas basıncı (kg) 25 - 150
Su tüketimi (l/dk) max. 12
Ses seviyesi (dB(A)) 92
İzin verilen toplam ağırlık (kg) 2635
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Mikrofiber ped: 2 Parça(lar)
  • Kavisli emiş başlığı

Ekipman

  • Yürüyüş motoru
  • Park freni
  • Entegre süpürücü düzeneği
  • Ön süpürme düzeneği
  • 2 tank sistemi
Yıkayıcı kurutucu B 300 R I D Binicili Zemin Otomatı
Uygulama alanları
  • Katlı otoparklar
  • Ayrıca açık holler, harici depolar, yükleme alanları ve şantiyelerdeki uygulamalar için
  • Endüstri (dökümhaneler, çimento fabrikaları), lojistik ve depolar, otoparklar ve çok katlı otoparklar, inşaat endüstrisi, havaalanları ve limanlar için
  • Ayrıca, örneğin depoların temizlenmesi gibi lojistik operasyonlar için de idealdir
  • Perakende
Aksesuarlar
