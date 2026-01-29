BD 30/4 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi

Esnek uygulama, ultra kompakt dizayn, yalnızca 20 kg ağırlığında: 300 m²'ye kadar olan yüzeylerin hızlı temizlenmesi için akü ile çalışan BD 30/4 C Bp Pack zemin otomatı.

Akül ile çalışan, kablolardan arınmış, güvenli kullanım sunan BD 30/4 C Bp Pack ultra kompakt zemin otomatı, 300 m²'ye kadar küçük alanlarda etkileyici bir performans sunmaktadır. Doğal veya yapay taş, epoksi reçine, linolyum veya PVC olsun; elle temizlenmeye kıyasla çok daha hızlı ve daha kapsamlıdır, ayrıca makine, döner fırça başlığı sayesinde tüm manevralarda kirli suyu rahatça vakumlayabilir. Renk kodlu aksesuarları ile iyi tasarlanmış ve son derece basit işletme konseptine sahiptir. Güçlü ve hızlı şarj edilebilir lityum-iyon akü hızlı ve kolay değiştirilebilir. Bu arada, makinenin ağırlığı sadece 20 kilogram kadardır, asansör olmadığında bile farklı katlarda kullanımını kolaylaştırır.

Özellikler ve faydalar
Güçlü lityum-iyon akü
Güçlü lityum-iyon akü
Bakım gerektirmez ve akü ömrü, konvansiyonel akülerden birkaç kat daha yüksektir. Sorunsuz kısmi veya orta düzey şarj imkanı.
Küçük boyutlar
Küçük boyutlar
Depolama için düşük alan gereksinimleri. Ayrıca yolcu araçlarında da taşınabilir.
Kavisli çekpas
Kavisli çekpas
Dar alanlarda bile güvenilir su emiş gücü. Gerekli durumlarda geri emiş de mümkündür. Yumuşak, yağa dayanıklı poliüretan silecek dahil.
Küçük, harici akü şarj cihazı
  • Muhafaza edilmesi kolaydır.
  • Herhangi bir güç çıkışı ile kullanılabilir.
  • Kısa şarj süreleri sağlar.
Yüksek kaliteli parçalar ve malzemeler
  • Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmiş kilit ve şasi.
  • Sağlam, dayanıklı kalite.
Ekonomik eco!efficiency modu
  • Su tasarrufu sağlar ve akü ömrünü uzatır.
  • Daha uzun temizleme aralıkları ve daha az temizlik maddesi tüketimi ile maliyetten tasarruf sağlar.
  • Çalışma gürültüsünü azaltır.
Son derece kompakt, çevik ve manevra kabiliyeti yüksek
  • Küçük ve son derece karışık yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
  • Ayarlanabilir tutma kolu 90° açı ile uzaklaşmayı mümkün kılar.
Düşük makine ağırlığı (20 kg)
  • Taşıma işlemlerini kolaylaştırır.
  • Farklı katlarda kullanmak için asansör gerekmez.
  • Bir kişi tarafından kolayca arabaya yerleştirilebilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Akü
Sürüş tahrik sistemi Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm) 280
Çalışma genişliği, vakum (mm) 325
Temiz / Kirli su tankı (l) 4 / 4
Saha performansı (teorik) (m²/sa) 900
Saha performansı (uygulama) (m²/sa) 600
Akü (V/Ah) 36,5 / 5,2
Akü çalışma süresi (sa) max. 1
Batarya şarj süresi (sa) 3
Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm) 150
Fırça temas basıncı (g/cm²/kg) 20 / 10
Su tüketimi (l/dk) 1
Ses seviyesi (dB(A)) max. 70
Motor değerleri (W) max. 240
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 19,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 555 x 375 x 1050

Scope of supply

  • Disk fırça: 1 Parça(lar)
  • Akü
  • Şarj cihazı
  • Taşıma Tekerlekleri
  • Kavisli emiş başlığı

Ekipman

  • 2 tank sistemi
Yıkayıcı kurutucu BD 30/4 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi
Yıkayıcı kurutucu BD 30/4 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi
