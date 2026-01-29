Akül ile çalışan, kablolardan arınmış, güvenli kullanım sunan BD 30/4 C Bp Pack ultra kompakt zemin otomatı, 300 m²'ye kadar küçük alanlarda etkileyici bir performans sunmaktadır. Doğal veya yapay taş, epoksi reçine, linolyum veya PVC olsun; elle temizlenmeye kıyasla çok daha hızlı ve daha kapsamlıdır, ayrıca makine, döner fırça başlığı sayesinde tüm manevralarda kirli suyu rahatça vakumlayabilir. Renk kodlu aksesuarları ile iyi tasarlanmış ve son derece basit işletme konseptine sahiptir. Güçlü ve hızlı şarj edilebilir lityum-iyon akü hızlı ve kolay değiştirilebilir. Bu arada, makinenin ağırlığı sadece 20 kilogram kadardır, asansör olmadığında bile farklı katlarda kullanımını kolaylaştırır.