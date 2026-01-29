BD 30/4 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi
Esnek uygulama, ultra kompakt dizayn, yalnızca 20 kg ağırlığında: 300 m²'ye kadar olan yüzeylerin hızlı temizlenmesi için akü ile çalışan BD 30/4 C Bp Pack zemin otomatı.
Akül ile çalışan, kablolardan arınmış, güvenli kullanım sunan BD 30/4 C Bp Pack ultra kompakt zemin otomatı, 300 m²'ye kadar küçük alanlarda etkileyici bir performans sunmaktadır. Doğal veya yapay taş, epoksi reçine, linolyum veya PVC olsun; elle temizlenmeye kıyasla çok daha hızlı ve daha kapsamlıdır, ayrıca makine, döner fırça başlığı sayesinde tüm manevralarda kirli suyu rahatça vakumlayabilir. Renk kodlu aksesuarları ile iyi tasarlanmış ve son derece basit işletme konseptine sahiptir. Güçlü ve hızlı şarj edilebilir lityum-iyon akü hızlı ve kolay değiştirilebilir. Bu arada, makinenin ağırlığı sadece 20 kilogram kadardır, asansör olmadığında bile farklı katlarda kullanımını kolaylaştırır.
Özellikler ve faydalar
Güçlü lityum-iyon aküBakım gerektirmez ve akü ömrü, konvansiyonel akülerden birkaç kat daha yüksektir. Sorunsuz kısmi veya orta düzey şarj imkanı.
Küçük boyutlarDepolama için düşük alan gereksinimleri. Ayrıca yolcu araçlarında da taşınabilir.
Kavisli çekpasDar alanlarda bile güvenilir su emiş gücü. Gerekli durumlarda geri emiş de mümkündür. Yumuşak, yağa dayanıklı poliüretan silecek dahil.
Küçük, harici akü şarj cihazı
- Muhafaza edilmesi kolaydır.
- Herhangi bir güç çıkışı ile kullanılabilir.
- Kısa şarj süreleri sağlar.
Yüksek kaliteli parçalar ve malzemeler
- Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmiş kilit ve şasi.
- Sağlam, dayanıklı kalite.
Ekonomik eco!efficiency modu
- Su tasarrufu sağlar ve akü ömrünü uzatır.
- Daha uzun temizleme aralıkları ve daha az temizlik maddesi tüketimi ile maliyetten tasarruf sağlar.
- Çalışma gürültüsünü azaltır.
Son derece kompakt, çevik ve manevra kabiliyeti yüksek
- Küçük ve son derece karışık yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
- Ayarlanabilir tutma kolu 90° açı ile uzaklaşmayı mümkün kılar.
Düşük makine ağırlığı (20 kg)
- Taşıma işlemlerini kolaylaştırır.
- Farklı katlarda kullanmak için asansör gerekmez.
- Bir kişi tarafından kolayca arabaya yerleştirilebilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|280
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|325
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|4 / 4
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|900
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|600
|Akü (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 1
|Batarya şarj süresi (sa)
|3
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|150
|Fırça temas basıncı (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Su tüketimi (l/dk)
|1
|Ses seviyesi (dB(A))
|max. 70
|Motor değerleri (W)
|max. 240
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|19,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Disk fırça: 1 Parça(lar)
- Akü
- Şarj cihazı
- Taşıma Tekerlekleri
- Kavisli emiş başlığı
Ekipman
- 2 tank sistemi