Yeni ultra kompakt BR 30/1 C Bp Pack kablosuz zemin temizleme makinemiz, fayans ve kaymaz zeminler dahil tüm sert zeminlerin hijyenik temizliği için ideal bir tercihtir. Manuel zemin temizliğine kıyasla, mikrofiber silindir teknolojisi %20’ye kadar daha iyi temizlik sonuçları ve %60’a kadar daha kısa kuruma süresi sağlar. Kärcher Battery Universe serisine ait yüksek performanslı 18 volt lityum iyon batarya ile çalışan BR 30/1 C Bp Pack, ofisler, mağazalar, muayenehaneler, resepsiyon alanları, oteller, restoranlar, yemekhaneler, okullar ve hastaneler gibi küçük alanların bakım temizliği için mükemmel bir çözümdür. Ayrıca, Kärcher Dezenfektan Temizleyici RM 732 ile birlikte kullanıldığında zemin dezenfeksiyonu için de idealdir.