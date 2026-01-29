BR 30/1 C Bp Pack
Küçük alanlarda hijyenik bakım temizliği ve zemin dezenfeksiyonu için ideal: Kärcher'in kompakt BR 30/1 C Bp Pack kablosuz zemin temizleme makinesi, mikrofiber silindir teknolojisiyle donatılmıştır.
Yeni ultra kompakt BR 30/1 C Bp Pack kablosuz zemin temizleme makinemiz, fayans ve kaymaz zeminler dahil tüm sert zeminlerin hijyenik temizliği için ideal bir tercihtir. Manuel zemin temizliğine kıyasla, mikrofiber silindir teknolojisi %20’ye kadar daha iyi temizlik sonuçları ve %60’a kadar daha kısa kuruma süresi sağlar. Kärcher Battery Universe serisine ait yüksek performanslı 18 volt lityum iyon batarya ile çalışan BR 30/1 C Bp Pack, ofisler, mağazalar, muayenehaneler, resepsiyon alanları, oteller, restoranlar, yemekhaneler, okullar ve hastaneler gibi küçük alanların bakım temizliği için mükemmel bir çözümdür. Ayrıca, Kärcher Dezenfektan Temizleyici RM 732 ile birlikte kullanıldığında zemin dezenfeksiyonu için de idealdir.
Özellikler ve faydalar
Mükemmel temizlik sonuçlarıManuel zemin temizliğe göre %20'ye kadar daha iyi sonuç sağlar Kirli su, temizlik maddeleri, kaba kir ve kılların iyice alınmasına yardımcı olur. Temizlik kalitesini ve hijyen seviyesini artırır.
Hızlı kuruma süresiManuel zemin temizliğine göre %60'a kadar daha hızlı kuruma süresi sağlar. Kısa kuruma süreleri, ıslak zeminlerin kayma riskini azaltır. Daha kısa temizleme süreleri, daha yüksek üretkenlik ve daha düşük maliyetler anlamına gelir.
Yüksek düzeyde hijyenKirli su, temizlik maddeleri, kaba kir ve kılların iyice alınmasına yardımcı olur. İşyerinde daha fazla güvenlik için hijyenik temizleme işlemi. Daha düşük çapraz bulaşma ve patojen bulaşma riski.
Park destekleri ile park pozisyonu
- Park konumundayken mikrofiberpedler ve zemin arasında temas yok.
- Çabuk kuruyan mikrofiberpedler
Lityum iyon akü
- 18 V batarya platformundaki Karcherin diğer bataryalı ürünleriyle uyumludur
- Uzun kullanım ömrü ve çalışma süresi, kısa şarj süreleri, ara şarj özelliği.
- Elektrik ile çalışan makinelerden %25'e kadar daha üretken.
Saç toplama tarağı ile entegre ön süpürme işlevi
- Toz alma ve vakumla temizleme ihtiyacını azaltır ve hatta ortadan kaldırır.
- Temizleme süresini %50'ye kadar azaltır.
- Toplam işletme maliyetlerini ve temizlik maliyetlerini %50'ye kadar azaltır.
Kompakt, ekstra sağlam tasarım
- Metalden yapılmış yüksek kaliteli, dayanıklı bileşenler.
- Yüksek performans ve düşük bakım maliyetleri
RM 732 Dezenfektan Temizleyici kullanılarak zemin dezenfeksiyonu için uygundur
- SARS-CoV-2 dahil olmak üzere patojenlerin bulaşmasını azaltır ve hatta önler.
- Hijyenik temiz bir ortam yaratır.
- İşyerinde yüksek hijyen standardı, hastalıkla ilgili devamsızlıklar nedeniyle kaybedilen günlerin sayısını azaltır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|300
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|1 / 0,7
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|200
|Batarya türü
|Çıkarılabilir lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|3
|Gereken akü sayısı (Parça(lar))
|1
|Pil şarjı başına performans (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 60
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|39 / 65
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|500 - 650
|Fırça temas basıncı (g/cm²)
|40
|Su tüketimi (ml/dk)
|30
|Ses seviyesi (dB(A))
|max. 55
|Motor değerleri (W)
|70
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|12
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Mikrofiber ped: 1 Parça(lar)
Ekipman
- 2 tank sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Ofisler, tıbbi uygulamalar, resepsiyon alanları, oteller ve restoranlar için ideal çözüm
- Kantinlerde, okullarda ve hastanelerde zemin temizliği için uygundur
- Ofisler, perakende kuruluşları, oteller, kantinler, muayenehaneler ve hukuk firmaları, hastaneler ve okullar için ideal