BR 35/12 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizleme Makinesi
Yüksek temizlik performansı, manevra kabiliyeti ve düşük ağırlık: KART teknolojisiyle donatılmış bataryalı BR 35/12 C zemin temizleyici, kaynakları korumak amacıyla %30 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
Hem ileri hem geri temizleme yapabilen, düşük ağırlığı sayesinde merdivenleri rahatça çıkarabilen ve son derece taşınabilir olan bataryalı BR 35/12 C zemin temizleyicimiz, küçük ve yoğun mobilyalı alanlar için ideal ve verimli bir temizlik çözümüdür. KART teknolojisi (Kärcher Advanced Response Technology) ile donatılmış döner fırça başlığı, dar köşelerde bile çalışmayı mümkün kılarak maksimum manevra kabiliyeti ve çeviklik sağlar. Güçlü ve uzun ömürlü lityum-iyon batarya, uzun süreli kullanımlar sağlar, hızlıca şarj edilebilir, tamamen bakım gerektirmez ve tipik kurşun bataryalardan üç kat daha uzun ömürlüdür. BR 35/12 C'nin mükemmel donanımı, enerji tüketimini önemli ölçüde düşüren, batarya kullanım süresini uzatan ve işletme gürültüsünü yaklaşık %40 oranında azaltan bağlanabilir eco!efficiency modu ile tamamlanmaktadır, bu da gürültüye duyarlı alanlarda uygulamalara olanak tanır.
Özellikler ve faydalar
KART (Karcher İleri Sürüş Teknolojisi) ile +/– 200° dönebilen fırça başlığı. Köşelerin temizliği için kolay kullanım.
- İleri derece manevra kabiliyeti - Düz olmayan yüzeyler için ideal.
- Fırça daima hareket yönüne çaprazdır. Emiş başlığı çubuğu bütün köşelerdeki suyu güvenilir bir şekilde vakumlar.
- Fırça başlığı 180 derece çevrilerek kullanılabilir
Sürdürülebilir: %30 geri dönüştürülmüş malzeme ve eco!efficiency modu.
- Kaynakları tasarruf sağlar ve çalışma süresini %50'ye kadar uzatır.
- %40 daha sessiz
- Azaltılmış karbondioksit emisyonu
Yüksek performanslı lityum-iyon akü
- Diğer akülere göre üç kat daha dayanıklı ve bakım gerektirmeyen akü
- Geçici ve kısmi şarj yapılabilir
- Hızlı dolum (3 saatte tam, 1 saatte yarım dolum)
Kompakt ürün
- Duvara 90° açı ile yanaşarak temizlik yapar
- Kolay kontrol edilebilir
Çok düşük makine ağırlığı
- Muadillerinden %35 daha hafif
- Merdiven ve basamaklarda rahatlıkla taşınabilir.
- Araç içinde kolay taşınma
Katlanabilir tutma kolu
- Kompakt depolama
- Küçük araçlarda bile kolay taşınma
Yüksekliği tutma kolu üzerinden ayarlanabilir
- Farklı operatör boyutları için ergonomik olarak ayarlanabilir.
Yüksek performanslı dahili şarj
- Dahili şarj cihazı sayesinde her daim şarj edilebilir
- Üç saat içinde tamamen şarj edilebilir veya bir saat içinde yarı şarj edilebilir. Geçici şarj her zaman mümkündür.
- Şarj cihazı otomatik olarak kendini kapatır. Bekleme modundayken enerji tüketimi yoktur.
Rulo fırça teknolojisi
- İnatçı kirlerin çıkarılması için yüksek temas basıncı.
- Kaba zemin kaplamaları veya aralıkların temizlenmesi için bile çok iyi.
- Kesin temizlik sonuçları
Vakum fonksiyonu
- Tek bir yöntemle etkili bir şekilde süpürün, temizleyin ve vakumlayın.
- Küçük taşları, tahta parçacıkları ve diğer küçük parçaları vakumlar.
- Vakum kolunun en uygun şekilde çalışması içindir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Sürüş tahrik sistemi
|Fırça dönüşüyle ilerleme
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|350
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|450
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|12 / 12
|Saha performansı (teorik) (m²/sa)
|1400
|Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
|1050
|Akü tipi
|Li-Ion
|Akü (V/Ah)
|25,2 / 21
|Akü çalışma süresi (sa)
|max. 1,5
|Batarya şarj süresi (sa)
|approx. 2,7
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|700 - 1500
|Fırça temas basıncı (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Koridor dönüş genişliği (mm)
|1050
|Su tüketimi (l/dk)
|1
|Ses seviyesi (dB(A))
|max. 65
|Motor değerleri (W)
|500
|Renk
|antrasit
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|48
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|36
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- Mikrofiber ped: 1 Parça(lar)
- Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir
- Taşıma Tekerlekleri
- Düz emiş başlığı: 1 Parça(lar)
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Ayarlanabilir temas basıncı