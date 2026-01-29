Hem ileri hem geri temizleme yapabilen, düşük ağırlığı sayesinde merdivenleri rahatça çıkarabilen ve son derece taşınabilir olan bataryalı BR 35/12 C zemin temizleyicimiz, küçük ve yoğun mobilyalı alanlar için ideal ve verimli bir temizlik çözümüdür. KART teknolojisi (Kärcher Advanced Response Technology) ile donatılmış döner fırça başlığı, dar köşelerde bile çalışmayı mümkün kılarak maksimum manevra kabiliyeti ve çeviklik sağlar. Güçlü ve uzun ömürlü lityum-iyon batarya, uzun süreli kullanımlar sağlar, hızlıca şarj edilebilir, tamamen bakım gerektirmez ve tipik kurşun bataryalardan üç kat daha uzun ömürlüdür. BR 35/12 C'nin mükemmel donanımı, enerji tüketimini önemli ölçüde düşüren, batarya kullanım süresini uzatan ve işletme gürültüsünü yaklaşık %40 oranında azaltan bağlanabilir eco!efficiency modu ile tamamlanmaktadır, bu da gürültüye duyarlı alanlarda uygulamalara olanak tanır.