Dễ dàng kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa - với đầu nối ống Kärcher Premium Universal chất lượng cao với Aqua Stop. Được làm bằng nhôm và tay nắm bằng nhựa mềm để cầm nắm thuận tiện. Hệ thống phích cắm linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc tưới nước cho các khu vườn nhỏ và lớn cũng như các khu vực khác. Khớp nối với Aqua Stop tương thích với ba đường kính ống phổ biến nhất và tất cả các hệ thống hook-and-loop.