Khớp nối ống nước van 1 chiều
Khớp nối ống phổ thông cao cấp làm bằng kim loại. Đi kèm với Aqua Stop và một kẹp ống mạnh mẽ được làm bằng nhôm cùng tay nắm bằng nhựa mềm. Tương thích với tất cả các click system.
Dễ dàng kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa - với đầu nối ống Kärcher Premium Universal chất lượng cao với Aqua Stop. Được làm bằng nhôm và tay nắm bằng nhựa mềm để cầm nắm thuận tiện. Hệ thống phích cắm linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc tưới nước cho các khu vườn nhỏ và lớn cũng như các khu vực khác. Khớp nối với Aqua Stop tương thích với ba đường kính ống phổ biến nhất và tất cả các hệ thống hook-and-loop.
Tính năng và ưu điểm
Chốt kẹp bằng nhựa mềm
- Dễ sử dụng
Kẹp ống làm bằng nhôm không ăn mòn
- Đảm bảo bền bỉ
Van khóa nước 1 chiều
- Ngắt kết nối mà không phun
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,049
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,059
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|70 x 33 x 40
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác