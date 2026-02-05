Đơn giản và tiện lợi: Bộ lọc Cartridge thích hợp cho cả hút bụi khô & ướt mà không cần thay bộ lọc. Bộ lọc có thể dễ dàng gắn vào và tháo ra chỉ bằng cách vặn nhẹ. Ngoài ra, bộ lọc đảm bảo khả năng giữ bụi tuyệt vời. Thích hợp cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus V, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 và máy giặt thảm/nệm/sofa Kärcher SE 4001 và SE 4002.