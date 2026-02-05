Bộ lọc Cartridge cho máy WD/SE
Bộ lọc Cartridge thích hợp cho cả hút bụi khô & ướt mà không cần thay bộ lọc. Phù hợp với các kiểu máy như máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus V, WD 3, KWD 1–KWD 3 và máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001 và SE 4002.
Đơn giản và tiện lợi: Bộ lọc Cartridge thích hợp cho cả hút bụi khô & ướt mà không cần thay bộ lọc. Bộ lọc có thể dễ dàng gắn vào và tháo ra chỉ bằng cách vặn nhẹ. Ngoài ra, bộ lọc đảm bảo khả năng giữ bụi tuyệt vời. Thích hợp cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus V, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 và máy giặt thảm/nệm/sofa Kärcher SE 4001 và SE 4002.
Lọc bụi dạng trụ
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Màu sắc
|Nâu
|Trọng lượng (Kg)
|0,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,182
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|122 x 122 x 115
Khu vực ứng dụng
- Bụi bẩn mịn
- Bụi bẩn thô
- Hút chất lỏng hiệu quả