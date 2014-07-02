Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 - K 5
Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun.
Đầu phun Multi-Power 145 cung cấp 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun. Thiết bị đa năng dành cho gia đình, sân vườn và ô tô, phù hợp với máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 3 đến K 5. Tuy nhiên, nó không tương thích với các dòng Smart Control, Power Control và Full Control.
Tính năng và ưu điểm
5 kiểu phun
- 5 trong 1: năm kiểu phun khác nhau trong một mũi phun duy nhất.
- Không cần thay đổi thân phun.
Nhỏ gọn trong lòng bàn tay.
- Xử lý tốt hơn.
Điều chỉnh liên tục
- Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,51
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,567
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|447 x 57 x 57
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Tường sân vườn và tường đá
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Hàng rào