Đầu phun Multi-Power 145 cung cấp 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun. Thiết bị đa năng dành cho gia đình, sân vườn và ô tô, phù hợp với máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 3 đến K 5. Tuy nhiên, nó không tương thích với các dòng Smart Control, Power Control và Full Control.