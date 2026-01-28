Đầu phun tùy chỉnh áp lực VP 120 cho K 2 - K 3
Đầu phun VP 120 có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa. Lý tưởng để làm sạch các khu vực nhỏ xung quanh nhà và vườn, chẳng hạn như tường, lối đi, hàng rào và xe cộ. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3.
Tính năng và ưu điểm
Điều chỉnh liên tục
- Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch.
Phun chất tẩy rửa áp lực thấp
- Điều chỉnh không giới hạn lưu lượng áp - từ thấp đến cao.
Tiết kiệm nước
- Không cần thay đổi thân phun.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,143
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,194
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|448 x 45 x 45
Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Mặt tiền
- Tường sân vườn và tường đá
- Lối đi
- Hàng rào
- Khu vực xung quanh nhà và vườn