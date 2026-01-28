Đầu phun VP 120 có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa. Lý tưởng để làm sạch các khu vực nhỏ xung quanh nhà và vườn, chẳng hạn như tường, lối đi, hàng rào và xe cộ. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3.