Ausgewählte Inhaltsstoffe und eine spezielle Formulierung für eine gleichzeitig schonende und intensive Reinigung von Pkw und Nfz: der VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic von Kärcher. Geeignet zur Anwendung an SB-Waschplätzen sowie in Fahrzeugwaschanlagen löst der besonders schaumintensive Aktivschaum zuverlässig und effektiv Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen von Fahrzeugoberflächen. RM 812 Classic kann auch als Bürstenshampoo eingesetzt werden. Der voluminöse, helle Schaum unterstützt dabei die Gleitfähigkeit der Bürsten und schont damit den Lack, während er gleichzeitig auch die Wiederanschmutzung der Bürsten deutlich reduziert. Darüber hinaus ist der ergiebige Aktivschaum auf nachfolgende Wachsprodukte abgestimmt und verhindert so Schlierenbildung, im Ölabscheider schnell öl-/wassertrennend und VDA-konform.