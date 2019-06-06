KÄRCHER AKKUPLATTFORM „BATTERY POWER“
Im Außenbereich fehlt der Stromanschluss? Keine Lust auf Kabelsalat im Garten? Kein Problem für die neuen akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank zweier verschiedener Akkuplattformen, mit 18 oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei. 18 V Kärcher Battery Power und 36 V Kärcher Battery Power. Maximale Flexibilität in bewährter Kärcher Qualität.
Entdecke unsere Real Time Technology, die dich nie im Stich lässt.
Bring back the WOW to your kingdom. Du bist der Herrscher in deinem Königreich, der Bezwinger des Wildwuchses. Hier draußen – vor den Toren deines Schlosses – bist du der Royal. Souverän regierst du über deine kleine, große Welt und sorgst mit Hilfe der kraftvollen akkubetriebenen Kärcher Garten- und Reinigungsgeräte dafür, dass dein Garten in neuem Glanz erstrahlt. Und behältst dank Real Time Technology jederzeit minutengenau den Überblick über die Restlaufzeit. Damit setzt du der Rasen-, Hecken- oder Baumpflege die Krone auf. Machs wieder WOW. Mit Kärcher Battery Power.
Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.
Restlaufzeit in Minuten
Während der Nutzung hat der Anwender fortwährend Kenntnis über die Restlaufzeit und weiß somit auf die Minute genau, wann der Akku gewechselt oder geladen werden muss. Die Laufzeit passt sich gerätespezifisch an.
Akkukapazität in Prozent
Die Akkukapazität kann auf einen Blick abgelesen werden.
Restladezeit in Minuten
Während des Ladevorgangs wird die Restladezeit auf dem Display angezeigt. So weiß der Anwender genau, wann er wieder mit der Arbeit loslegen kann.
Features Kärcher Battery Power
Spritzwasserschutz, automatischer Lagermodus, intelligente Zellüberwachung, effizientes Temperaturmanagement: Diese und weitere Features zeichnen alle Kärcher Battery Power-Akkus der 18-V- und der 36-V-Akkuplattform aus. Lernern Sie hier die besonderen Eigenschaften und Vorteile der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus von Kärcher kennen.
Die Kärcher Battery Power-Plattformen
Lieber maximale Power oder weniger Gewicht? Kärcher bietet für jede Leistungsanforderung die passende Akkuplattform. Grundsätzlich gilt: Die 36 V Kärcher Battery Power-Akkus haben überall dort die Nase vorn, wo Höchstleistungen gefragt sind oder große Flächen bearbeitet werden sollen. Die 18-Volt-Akkus sind dafür leichter, kompakter und preiswerter. Der Vorteil des Kärcher Battery Universe: Innerhalb einer Voltklasse können Geräte und Akkus beliebig kombiniert werden. Auch mit Kärcher Professional-Geräten und -Akkus.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege und Reinigung kleinerer und mittlerer Gärten, Außenanlagen und Flächen. Neben den 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus mit 2,5 Ah und 5,0 Ah gibt es auch noch den 3,0 Ah Battery Power+ Akku. Alle 18-V-Akkus können in allen 18-V-Geräten eingesetzt werden. Egal ob in den Kärcher Akku-Rasenmähern, Akku-Nass-/Trockensaugern oder Akku-Unkrautentfernern. Die Akkus sind schnell und einfach zu wechseln und somit jederzeit flexibel einsetzbar.
36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Für große Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit. Die Geräte dieser Plattform sind kompatibel mit den 36 V Kärcher Battery Power-Akkus (2,5 Ah bzw. 5,0 Ah) und den 36 V Battery Power+ Akkus (6,0 Ah bzw. 7,5 Ah). Mit den Akkus lassen sich Kärcher Akkugeräte wie Rasentrimmer, Hochdruckreiniger oder Heckenschere betreiben. Für höchste Ansprüche an Flexibilität, Mobilität und Kraft.
Produkte der Kärcher Battery Power-Akkuplattformen
Ob zur Gartenpflege oder in Reinigungsgeräten: Die 18 V und 36 V Battery Power-Akkus finden Einsatz in unterschiedlichsten Kärcher Produkten. Lernen Sie die Geräte kennen und finden Sie das passende Produkt zu Ihrem Akku.
Handheld Cleaner
Schlauch anschließen und los geht’s: mit den innovativen Kärcher Akku-Mitteldruckreinigern mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für die schnelle, vielseitige Zwischenreinigung rund ums Haus – ohne Stromanschluss.
Akku-Unkrautentferner
Gegen den Akku-Unkrautentferner ist kein Unkraut gewachsen. Damit lassen sich mühelos und rückenschonend trockenes Moos und Unkräuter oberflächlich entfernen.
Akku-Hochdruckreiniger
Gewohnte Kärcher Hochdruckreinigung mit ungewohntem Antriebskonzept: grenzenlose Sauberkeit mit dem K 2 Battery dank Wechselakku der Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Akku-Rasenmäher
Die wendigen 18-Volt-Rasenmäher eignen sich besonders für kleine bis mittlere Rasenflächen. Für größere Rasenflächen sind die leistungsstarken 36-V-Rasenmäher die ideale Wahl.
Akku-Nass-/Trockensauger
Kein Kabel. Kein Limit. Mit den Kärcher Battery Power-Wechselakkus und den vielfältigen Akku-Nass-/Trockensaugern jederzeit nassen und trockenen Schmutz aufsaugen – auch an Orten, wo es keine Steckdose gibt.
Akku-Rasentrimmer
Für sauber geschnittene Ecken und eine schöne Rasenkante sorgen die Kärcher Akku-Rasentrimmer. Von leicht bis kraftvoll bietet Kärcher für jedes Anwendungsfeld die richtige Lösung.
Akku-Heckenschere
Perfekt für den Form- und Rückschnitt von Hecken und Büschen. Dank Akkuantrieb besonders leise, handlich und ohne störendes Kabel.
Akku-Laubbläser und -sauger
Erobern den herbstlichen Garten im Sturm. Die akkubetriebenen Kärcher Laubbläser und Laubsauger sorgen in Windeseile für ordentliche Wege und Gärten.
Akku-Gras- und Strauchschere
Mit der akkubetriebenen Grasschere geht das Kürzen von Rasenkanten leicht von der Hand. Und mit einem einfachen Messerwechsel wird das Gerät zur Strauchschere für das präzise Modellieren von Sträuchern.
Akku-Kettensäge
Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.
Akku-Astschere
Mühelose Baumpflege auch bei schwer erreichbaren Ästen. Mit der Akku-Astschere von Kärcher und deren hochwertiger Bypassklinge kein Problem.
Akku-Asche- und Trockensauger
Für komfortables Saugen von Asche mit lang anhaltender Saugkraft: der AD 2 Battery ohne Kabel. Passend für den Kärcher Wechselakku 18 V, zur einfachen Beseitigung von Asche, mit lang anhaltender Saugkraft dank ReBoost Funktion.
Akku-Drucksprüher
Ob Düngen, Schädlinge beseitigen, Unkraut bekämpfen oder das Bewässern von kleinen Setzlingen – der PSU 4-18 ist mit seinem Sprühnebel der perfekte Allrounder im Garten.
Akku-Fasspumpe
Komfortables und ökonomisches Bewässern: Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser ganz komfortabel – ohne separaten Wasser- oder Stromanschluss.
Akku-Terrassenreiniger
Effektive und rückstandsfreie Reinigung von Holzterrassen ist mit dem akkubetriebenen Terrassenreiniger, seinen rotierenden Walzen und der integrierten Wasserausbringung kein Problem.
Akkus und Ladegeräte
Mehr Power gefällig? Hier gibt’s die passenden Schnellladegeräte und Akkus unterschiedlicher Kapazitäten. Damit die Garten- und Reinigungsgeräte des Kärcher Battery Universe immer energiegeladen bleiben.
