Entdecke unsere Real Time Technology, die dich nie im Stich lässt.

Bring back the WOW to your kingdom. Du bist der Herrscher in deinem Königreich, der Bezwinger des Wildwuchses. Hier draußen – vor den Toren deines Schlosses – bist du der Royal. Souverän regierst du über deine kleine, große Welt und sorgst mit Hilfe der kraftvollen akkubetriebenen Kärcher Garten- und Reinigungsgeräte dafür, dass dein Garten in neuem Glanz erstrahlt. Und behältst dank Real Time Technology jederzeit minutengenau den Überblick über die Restlaufzeit. Damit setzt du der Rasen-, Hecken- oder Baumpflege die Krone auf. Machs wieder WOW. Mit Kärcher Battery Power.

Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.