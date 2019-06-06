KÄRCHER AKKUPLATTFORM „BATTERY POWER“

Im Außenbereich fehlt der Stromanschluss? Keine Lust auf Kabelsalat im Garten? Kein Problem für die neuen akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank zweier verschiedener Akkuplattformen, mit 18 oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei. 18 V Kärcher Battery Power und 36 V Kärcher Battery Power. Maximale Flexibilität in bewährter Kärcher Qualität.

Akku Universum 18 V und 36 V

Entdecke unsere Real Time Technology, die dich nie im Stich lässt.

Bring back the WOW to your kingdom. Du bist der Herrscher in deinem Königreich, der Bezwinger des Wildwuchses. Hier draußen – vor den Toren deines Schlosses – bist du der Royal. Souverän regierst du über deine kleine, große Welt und sorgst mit Hilfe der kraftvollen akkubetriebenen Kärcher Garten- und Reinigungsgeräte dafür, dass dein Garten in neuem Glanz erstrahlt. Und behältst dank Real Time Technology jederzeit minutengenau den Überblick über die Restlaufzeit. Damit setzt du der Rasen-, Hecken- oder Baumpflege die Krone auf. Machs wieder WOW. Mit Kärcher Battery Power.

Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.

Kärcher Akku Display Real Time Technology

Restlaufzeit in Minuten

Während der Nutzung hat der Anwender fortwährend Kenntnis über die Restlaufzeit und weiß somit auf die Minute genau, wann der Akku gewechselt oder geladen werden muss. Die Laufzeit passt sich gerätespezifisch an.

Kärcher Akku Display Real Time Technology

Akkukapazität in Prozent

Die Akkukapazität kann auf einen Blick abgelesen werden.

Kärcher Akku Display Real Time Technology

Restladezeit in Minuten

Während des Ladevorgangs wird die Restladezeit auf dem Display angezeigt. So weiß der Anwender genau, wann er wieder mit der Arbeit loslegen kann.

Features Kärcher Battery Power

Spritzwasserschutz, automatischer Lagermodus, intelligente Zellüberwachung, effizientes Temperaturmanagement: Diese und weitere Features zeichnen alle Kärcher Battery Power-Akkus der 18-V- und der 36-V-Akkuplattform aus. Lernern Sie hier die besonderen Eigenschaften und Vorteile der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus von Kärcher kennen.

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen sowie perfekt aufeinander abgestimmte
Elektronik machen Kärcher Akkus besonders leistungsfähig. Ohne lästiges Kabel bieten akkubetriebene Geräte maximale Bewegungsfreiheit und sind im Handumdrehen einsatzbereit. Dabei bestehen die Akkus auch unter extremen Bedingungen, denen sie im Einsatz in Reinigungs- und Gartengeräten ausgesetzt sind. Auch im Kontakt mit Spritzwasser in Hoch- und Mitteldruckreinigern oder bei kurzfristigen Belastungsspitzen wie etwa in den Kettensägen stellen die Kärcher Akkus eine stabile und sichere Energiequelle dar.

Die Kärcher Battery Power-Plattformen

Lieber maximale Power oder weniger Gewicht? Kärcher bietet für jede Leistungsanforderung die passende Akkuplattform. Grundsätzlich gilt: Die 36 V Kärcher Battery Power-Akkus haben überall dort die Nase vorn, wo Höchstleistungen gefragt sind oder große Flächen bearbeitet werden sollen. Die 18-Volt-Akkus sind dafür leichter, kompakter und preiswerter. Der Vorteil des Kärcher Battery Universe: Innerhalb einer Voltklasse können Geräte und Akkus beliebig kombiniert werden. Auch mit Kärcher Professional-Geräten und -Akkus.

18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege und Reinigung kleinerer und mittlerer Gärten, Außenanlagen und Flächen. Neben den 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus mit 2,5 Ah und 5,0 Ah gibt es auch noch den 3,0 Ah Battery Power+ Akku. Alle 18-V-Akkus können in allen 18-V-Geräten eingesetzt werden. Egal ob in den Kärcher Akku-Rasenmähern, Akku-Nass-/Trockensaugern oder Akku-Unkrautentfernern. Die Akkus sind schnell und einfach zu wechseln und somit jederzeit flexibel einsetzbar.

Zu den 18-V-Plattformgeräten

36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Für große Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit. Die Geräte dieser Plattform sind kompatibel mit den 36 V Kärcher Battery Power-Akkus (2,5 Ah bzw. 5,0 Ah) und den 36 V Battery Power+ Akkus (6,0 Ah bzw. 7,5 Ah). Mit den Akkus lassen sich Kärcher Akkugeräte wie Rasentrimmer, Hochdruckreiniger oder Heckenschere betreiben. Für höchste Ansprüche an Flexibilität, Mobilität und Kraft.

Zu den 36-V-Plattformgeräten

Produkte der Kärcher Battery Power-Akkuplattformen

Ob zur Gartenpflege oder in Reinigungsgeräten: Die 18 V und 36 V Battery Power-Akkus finden Einsatz in unterschiedlichsten Kärcher Produkten. Lernen Sie die Geräte kennen und finden Sie das passende Produkt zu Ihrem Akku.

Kärcher Handheld Cleaner

Handheld Cleaner

Schlauch anschließen und los geht’s: mit den innovativen Kärcher Akku-Mitteldruckreinigern mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für die schnelle, vielseitige Zwischenreinigung rund ums Haus – ohne Stromanschluss.

Kärcher Akku-Unkrautentferner

Akku-Unkrautentferner

Gegen den Akku-Unkrautentferner ist kein Unkraut gewachsen. Damit lassen sich mühelos und rückenschonend trockenes Moos und Unkräuter oberflächlich entfernen.

Kärcher Akku-Hochdruckreiniger

Akku-Hochdruckreiniger

Gewohnte Kärcher Hochdruckreinigung mit ungewohntem Antriebskonzept: grenzenlose Sauberkeit mit dem K 2 Battery dank Wechselakku der Kärcher Battery Power-Akkuplattform.

Kärcher Akku-Rasenmäher

Akku-Rasenmäher

Die wendigen 18-Volt-Rasenmäher eignen sich besonders für kleine bis mittlere Rasenflächen. Für größere Rasenflächen sind die leistungsstarken 36-V-Rasenmäher die ideale Wahl.

Kärcher Akku-Nass-/Trockensauger

Akku-Nass-/Trockensauger

Kein Kabel. Kein Limit. Mit den Kärcher Battery Power-Wechselakkus und den vielfältigen Akku-Nass-/Trockensaugern jederzeit nassen und trockenen Schmutz aufsaugen – auch an Orten, wo es keine Steckdose gibt.

Kärcher Akku-Rasentrimmer

Akku-Rasentrimmer

Für sauber geschnittene Ecken und eine schöne Rasenkante sorgen die Kärcher Akku-Rasentrimmer. Von leicht bis kraftvoll bietet Kärcher für jedes Anwendungsfeld die richtige Lösung.

Kärcher Akku-Heckenschere

Akku-Heckenschere

Perfekt für den Form- und Rückschnitt von Hecken und Büschen. Dank Akkuantrieb besonders leise, handlich und ohne störendes Kabel.

Kärcher Akku-Laubbläser und -sauger

Akku-Laubbläser und -sauger

Erobern den herbstlichen Garten im Sturm. Die akkubetriebenen Kärcher Laubbläser und Laubsauger sorgen in Windeseile für ordentliche Wege und Gärten.

Kärcher Akku-Gras- und Strauchschere

Akku-Gras- und Strauchschere

Mit der akkubetriebenen Grasschere geht das Kürzen von Rasenkanten leicht von der Hand. Und mit einem einfachen Messerwechsel wird das Gerät zur Strauchschere für das präzise Modellieren von Sträuchern.

Man sawing a log with the battery chain saw

Akku-Kettensäge

Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.

Woman cutting branch with the Battery tree lopper

Akku-Astschere

Mühelose Baumpflege auch bei schwer erreichbaren Ästen. Mit der Akku-Astschere von Kärcher und deren hochwertiger Bypassklinge kein Problem.

Kärcher Akku-Asche- und Trockensauger

Akku-Asche- und Trockensauger

Für komfortables Saugen von Asche mit lang anhaltender Saugkraft: der AD 2 Battery ohne Kabel. Passend für den Kärcher Wechselakku 18 V, zur einfachen Beseitigung von Asche, mit lang anhaltender Saugkraft dank ReBoost Funktion.

Kärcher Akku-Drucksprüher

Akku-Drucksprüher

Ob Düngen, Schädlinge beseitigen, Unkraut bekämpfen oder das Bewässern von kleinen Setzlingen – der PSU 4-18 ist mit seinem Sprühnebel der perfekte Allrounder im Garten.

Kärcher Akku-Fasspumpe

Akku-Fasspumpe

Komfortables und ökonomisches Bewässern: Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser ganz komfortabel – ohne separaten Wasser- oder Stromanschluss.

Kärcher Akku-Terrassenreiniger

Akku-Terrassenreiniger

Effektive und rückstandsfreie Reinigung von Holzterrassen ist mit dem akkubetriebenen Terrassenreiniger, seinen rotierenden Walzen und der integrierten Wasserausbringung kein Problem.

Akkus und Ladegeräte für die Kärcher Akkuplattform

Akkus und Ladegeräte

Mehr Power gefällig? Hier gibt’s die passenden Schnellladegeräte und Akkus unterschiedlicher Kapazitäten. Damit die Garten- und Reinigungsgeräte des Kärcher Battery Universe immer energiegeladen bleiben.

Battery Universe Logo

Battery Universe

Ob 18 V, 36 V, Battery Power oder Battery Power +: Hier finden Sie übergreifend Informationen zu Vorteilen, Funktionen und Kompatibilitäten der Wechselakkusysteme von Kärcher.

Wechselakku FAQs

FAQs Battery Power / Battery Power +

Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.

