Mobile Reinigung

Warum sollte man den Schmutz überall hin tragen, wenn man alles sofort überall wieder WOW machen kann? Mobile Reinigung bedeutet leichte, kompakte Mittel- und Niederdruckgeräte, mit denen man Bike, Campingmöbel, Kinderwagen, Wanderstiefel, Hund und vieles mehr auch fernab von Strom- und Wasseranschlüssen schnell und schonend reinigen kann. Irgendwo im Nirgendwo oder einfach mal schnell rund ums eigene Haus. Dank starkem Lithium-Ionen Akku und Wassertank oder Saugschlauch wird alles gleich dort sauber, wo es oft am meisten Sinn ergibt: an Ort und Stelle.

Unsere Mobilen Reinigungslösungen

0 Produkte

Welcher ist der richtige?

Mobil sauber

Nicht ohne meinen Kärcher: Auf die Power der Kärcher Reinigungslösungen muss nirgends verzichtet werden. Unterwegs sind die akkubetriebenen OC 3-Modelle mit Wassertank ideal, um mit Niederdruck schnell Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad oder den Hund sauber zu machen. Bei unseren Mitteldruckreinigern kann das benötigte Wasser wahlweise aus dem Hahn oder per Ansaugschlauch aus alternativen Quellen wie etwa einem Wasserfass gezogen werden. Jetzt braucht man nur noch einen Akku, um nahezu überall flexibel und kraftvoll Dingen wieder zu ihrem WOW zu verhelfen. Mobile Reinigung, wie sie sein soll.

OC 6-18 Premium

Reinigen. Überall. Jederzeit.

Fernab von Steckdose und Wasserhahn schnell mal die Bikes oder die Gartenmöbel WOW machen? Eine leichte Aufgabe mit dem Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium Battery Set.

Das Reinigungsmobil

Mit dem starken 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku und dem 12-Liter-Wassertrolley ist alles dabei, um mit Mitteldruck effektiv zu reinigen. Besonders clever: Durch den Schlauchanschluss kann das Wasser dafür aus dem heimischen Hahn oder mit dem optional erhältlichen Ansaugschlauch sogar aus alternativen Wasserquellen gezogen werden.

icon_arrow

KHB 6 Battery

Reinigung unplugged

Wenn mal eben rund ums Haus eine kleine Fläche, Gartenmöbel, das Fahrrad oder die Hundehütte zu reinigen sind, reichen die Mitteldruckreiniger unserer KHB-Reihe und ein Gartenschlauch völlig aus.

Handgehaltene Reinigungspower

Einen Stromanschluss brauchen die kleinen und leichten Energiebündel mit 18-Volt-Wechselakku genauso wenig wie eine Geräteeinheit. Einfach in die Hand nehmen, Schlauch dran und der genau austarierte Flachstrahl mit präzise abgestimmtem Mitteldruck geht ans Werk. Und zack: fertig!

icon_arrow

OC 3 Foldable

WOW zum Mitnehmen

Die Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad, sogar den Hund machen die akkubetriebenen Mobile Outdoor Cleaner-Modelle sanft mit Niederdruck sauber. Ideal für unterwegs, mit Wassertank und jeder Menge Zubehör wie Kegelstrahldüse oder Ansaugschlauch. Und natürlich leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku.

Entfaltete Reinigungskraft

Mini Packmaß, große Reinigungsleistung: Mit dem Niederdruckreiniger OC 3 Foldable wird der Schmutz nicht durch die Gegend getragen, sondern es wird gleich vor Ort aus schmutzig wieder WOW gemacht. Wirklich mobile Reinigung. Wird der flexible Tank aufgefaltet, wird aus dem kompakten Niederdruckreiniger eine Riesenhilfe für die schnelle Reinigung von Campingzubehör, Fahrrädern, Haustieren und vielem mehr. Mit bis zu 8 Liter Fassungsvermögen, starkem Lithium-Ionen-Akku und einer großen Zubehörpalette wird damit auch in freier Wildbahn ganz schnell wieder für zivile Verhältnisse gesorgt.

icon_arrow

Pressure Washer

Unsere Hochdruckreiniger

Manchmal muss es etwas mehr Druck sein – Hochdruck. Vom kompakten Gerät für gelegentliche Einsätze bis zum leistungsstarken Hochdruckreiniger mit App-Unterstützung, mit dem auch entspannt viel Fläche oder große Dinge gereinigt werden können – wir haben garantiert eine Lösung.

Hochdruckreiniger

ZUBEHÖR

Mit unseren Mittel- und Niederdruckreinigern wird es auch unterwegs und fernab von Steckdosen ganz schnell wieder WOW. Noch einfacher geht das mit optimal auf die mobile Reinigung abgestimmten Zubehören, mit denen die Arbeit noch müheloser und effizienter erledigt wird.

Mehr Produkte (4)

Kärcher Battery Power-Akkuplattformen

Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Mehr über die Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform erfahren.

Die Nieder- und Mitteldruckgeräte für die Mobile Reinigung sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten der in den Kärcher Nieder- und Mitteldruckgeräte verbaute 18 V Akku noch Verwendung finden kann.

Zu den Produkten