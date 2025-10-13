Mobile Reinigung
Warum sollte man den Schmutz überall hin tragen, wenn man alles sofort überall wieder WOW machen kann? Mobile Reinigung bedeutet leichte, kompakte Mittel- und Niederdruckgeräte, mit denen man Bike, Campingmöbel, Kinderwagen, Wanderstiefel, Hund und vieles mehr auch fernab von Strom- und Wasseranschlüssen schnell und schonend reinigen kann. Irgendwo im Nirgendwo oder einfach mal schnell rund ums eigene Haus. Dank starkem Lithium-Ionen Akku und Wassertank oder Saugschlauch wird alles gleich dort sauber, wo es oft am meisten Sinn ergibt: an Ort und Stelle.
Unsere Mobilen Reinigungslösungen
Welcher ist der richtige?
Mobil sauber
Nicht ohne meinen Kärcher: Auf die Power der Kärcher Reinigungslösungen muss nirgends verzichtet werden. Unterwegs sind die akkubetriebenen OC 3-Modelle mit Wassertank ideal, um mit Niederdruck schnell Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad oder den Hund sauber zu machen. Bei unseren Mitteldruckreinigern kann das benötigte Wasser wahlweise aus dem Hahn oder per Ansaugschlauch aus alternativen Quellen wie etwa einem Wasserfass gezogen werden. Jetzt braucht man nur noch einen Akku, um nahezu überall flexibel und kraftvoll Dingen wieder zu ihrem WOW zu verhelfen. Mobile Reinigung, wie sie sein soll.
OC 6-18 Premium
Reinigen. Überall. Jederzeit.
Fernab von Steckdose und Wasserhahn schnell mal die Bikes oder die Gartenmöbel WOW machen? Eine leichte Aufgabe mit dem Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium Battery Set.
KHB 6 Battery
Reinigung unplugged
Wenn mal eben rund ums Haus eine kleine Fläche, Gartenmöbel, das Fahrrad oder die Hundehütte zu reinigen sind, reichen die Mitteldruckreiniger unserer KHB-Reihe und ein Gartenschlauch völlig aus.
OC 3 Foldable
WOW zum Mitnehmen
Die Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad, sogar den Hund machen die akkubetriebenen Mobile Outdoor Cleaner-Modelle sanft mit Niederdruck sauber. Ideal für unterwegs, mit Wassertank und jeder Menge Zubehör wie Kegelstrahldüse oder Ansaugschlauch. Und natürlich leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku.
ZUBEHÖR
Mit unseren Mittel- und Niederdruckreinigern wird es auch unterwegs und fernab von Steckdosen ganz schnell wieder WOW. Noch einfacher geht das mit optimal auf die mobile Reinigung abgestimmten Zubehören, mit denen die Arbeit noch müheloser und effizienter erledigt wird.
Kärcher Battery Power-Akkuplattformen
Mehr über die Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform erfahren.
Die Nieder- und Mitteldruckgeräte für die Mobile Reinigung sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten der in den Kärcher Nieder- und Mitteldruckgeräte verbaute 18 V Akku noch Verwendung finden kann.