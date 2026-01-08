Hartbodenreiniger

Wollen Sie einfach nur komfortabler und schneller Ihren Boden wischen? Oder die ganze Bodenreinigung in einem Aufwasch, am besten ganz ohne Vorsaugen, erledigen? Wir haben für jede Aufgabe eine starke Lösung – und Sie die Wahl. Wer ein wendiges Leichtgewicht sucht, greift zum FC 2-4 mit Wechselakku, und wer eine besonders lange Akkulaufzeit ohne Unterbrechung möchte, wählt den FC 7 Cordless, der selbst Grobschmutz in einem Schritt mühelos beseitigt.

0 Produkte

Der FC 8 Smart Signature Line – unser smartes Highlight

Die alte Haushaltsregel „Erst saugen, dann wischen“ wischt der FC 8 Smart Signature Line ebenso lässig weg wie alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz. Seine 2 gegenläufig rotierenden Walzenpaare kommen direkt zur Sache und geben Ihrem Fußboden damit in der Hälfte der Zeit** seinen alten Glanz zurück. Jetzt mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung: Übertragen Sie eine Auswahl aus 10 Reinigungsmodi an das Gerät, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, oder konfigurieren Sie individuelle Reinigungsmodi für perfekte Reinigungsergebnisse.

Die Home & Garden App

Erfahren Sie, wie Sie das Reinigungsergebnis mit Ihrem FC 8 Smart Signature Line perfektionieren. Über Bluetooth können Sie Ihren Hartbodenreiniger ganz einfach mit der Home & Garden App auf Ihrem Smartphone verbinden. Profitieren Sie von unseren Expertentipps sowie einer Vielzahl an empfohlenen Reinigungsmodi für verschiedene Bodenarten oder erstellen Sie Ihre ganz individuellen Modi.

 

Logo des Apple App Stores

App Store

Download im App Store

Logo des Google Play Stores

Google Play

Download im Google Play Store

Signature Line Floor Cleaner

Signature Line

The origin of WOW. Nur die besten und innovativsten Produkte der Indoor-Kategorien tragen Alfred Kärchers Unterschrift und sind Teil der Signature Line.

Anwendung FC 8 Smart Signature Line

Vorteile, die den Unterschied machen.

Patentierte Abstreiftechnologie

Die Walzen der Kärcher Hartbodenreiniger werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet; das Schmutzwasser wird abgestreift und in einem Tank gesammelt.

Da kein Sauggebläse enthalten ist, sind unsere Hartbodenreiniger besonders schlank, leicht manövrierbar und leise. Durch den mittigen Walzenantrieb wird eine perfekte Randreinigung ermöglicht.

FC 7 GIF

20 % bessere Reinigungsergebnisse als mit dem Wischmopp*

Ihr Fußboden ist Ihre Bühne. Mit unseren Hartbodenreinigern bringen Sie sie zum Strahlen – und das rund 20 Prozent gründlicher und viel kräfteschonender als mit jedem Wischmopp*. Statt Schmutz hin und her zu wischen, nehmen ihn die automatisch angetriebenen Walzen mit Selbstreinigungsfunktion ganz einfach auf und befördern das Schmutzwasser in einen separaten Tank. Dabei bleibt auf dem Boden so wenig Restfeuchtigkeit, dass die Show schon nach 2 Minuten weitergehen kann. Bei einer gründlichen Reinigung werden bis zu 99,9 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien auf allen haushaltsüblichen Hartböden entfernt.****

Reinigungsergebnis Hartbodenreiniger

50 % schneller geputzte Böden**

Dank der patentierten Abstreiftechnologie erreichen Sie mit unseren All-in-one-Hartbodenreinigern perfekte Ergebnisse. Sie wischen und nehmen gleichzeitig alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt auf. Natürlich auch in Ecken und entlang von Kanten. Auch Haare werden durch die integrierten Haarkämme optimal aufgenommen.

Schnelle Reinigung mit Kärcher Hartbodenreiniger

Einstellbare Reinigungsmodi für verschiedene Boden- und Schmutzarten

Die Walzenrotation und Wassermenge lassen sich beim FC 4-4 und FC 7 je nach Schmutz- und Bodenart in 2 Stufen anpassen (Modus 1 für Holzböden, Modus 2 für Steinböden). Beim FC 7 können hartnäckige Flecken zusätzlich mit dem Boost-Modus beseitigt werden.
Beim FC 8 kann durch die App-Verbindung eine Auswahl aus 10 Reinigungsmodi, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, an das Gerät übertragen werden. Die Möglichkeit zur Konfiguration eigener, individueller Reinigungsmodi lässt bei diesem Modell keine Wünsche offen.

Reinigungslevel für den Hartbodenreiniger

Wechselakkusystem für beliebig lange Laufzeit

Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität sowie beliebig verlängerbare Laufzeit mit 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus für den FC 4-4 und FC 2-4. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich außerdem in weiteren 4 V Kärcher Battery Power-Geräten verwenden.

Hartbodenreiniger mit Wechselakku
FC 2 4 Living room

Bis zu 99,9 % Bakterienbeseitigung

Bei einer gründlichen Reinigung mit den Kärcher Hartbodenreinigern werden bis zu 99,9 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien auf allen haushaltsüblichen Hartböden entfernt.****

Hartbodenreiniger Selbstreinigungsfunktion

Mühelose Bodenreinigung

Kein händisches Schrubben mehr. Kein lästiges Auswringen von Bodentüchern mehr, da der Schmutz durch die Selbstreinigungsfunktion permanent von den Walzen entfernt wird. Durch die separat integrierten und jeweils leicht entnehmbaren Frisch- und Schmutzwassertanks entfällt das Eimerschleppen.

Hartbodenreiniger für Stein, Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl

Für alle Hartböden geeignet

Für alle Hartböden (Stein, Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl) geeignet wegen der geringen Restfeuchte. Die Böden sind schnell wieder begehbar. Perfekte Bodenpflege, kombiniert mit Kärcher Reinigungs- und Pflegemitteln.

Hartbodenreiniger Kantenreinigung

Perfekte Kantenreinigung

Der mittig angeordnete Walzenantrieb beim FC 8, FC 7 und FC 4-4 sorgt für sehr gute Reinigungsergebnisse in Ecken und entlang von Kanten.

Hartbodenreiniger waschbare Walzen

Waschbare Walzen

Die hochwertigen Reinigungswalzen lassen sich schnell und kinderleicht montieren und entnehmen. Dazu sind sie in der Waschmaschine waschbar bei bis zu 60 °C.

Hartbodenreiniger Frischwassertank

Bis zu 90 % Wasserersparnis***

Im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer.***

Floor Cleaner standalone

Selbststehend

Praktisch für Arbeitsunterbrechungen – unsere Hartbodenreiniger stehen alleine.

Floor Cleaner Self cleaning

Selbstreinigungsmodus

Der Selbstreinigungsmodus beim FC 8, FC 7 und FC 4-4 sorgt für eine schnelle Reinigung der Schläuche und Walzen durch 400 Walzenumdrehungen pro Minute.

Bring back the WOW to your stage

Der Boden ist hart, die Reinigung muss es nicht sein. Mit einem unserer Hartbodenreinigern wird es einfach sauberer. Die gibt es vom komfortablen All-in-one-Gerät bis zum akkubetriebenen Leichtgewicht.

FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Flächenleistung ca. 230 m² je Akkuladung

  • Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
  • Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
  • Circa 60 min Akkulaufzeit
  • Für alle Hartböden geeignet + 2 Standard-Reinigungsmodi + Boost-Modus + unzählige weitere Reinigungsmodi über die App
  • Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
  • Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
  • Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
  • 4-Walzen-Antriebstechnik
  • Bodenkopf mit integrierten LEDs
  • Attraktives LCD-Display und App-Verbindung
  • Selbstreinigungsmodus mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
Hartbodenreiniger FC 7 Cordless entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz

FC 7 CORDLESS

 

Flächenleistung ca. 175 m² je Akkuladung

  • Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
  • Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
  • Circa 45 min Akkulaufzeit
  • Für alle Hartböden geeignet + 2 Reinigungsmodi + Boost-Modus
  • Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
  • Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
  • Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
  • 4-Walzen-Antriebstechnik
  • Selbstreinigungsmodus mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute

 

Hartbodenreiniger FC 4-4

FC 4-4 BATTERY SET

 

Flächenleistung ca. 90 m² je Akkuladung

  • Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
  • Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
  • Bis zu 30 min Laufzeit je Akkuladung
  • Für alle Hartböden geeignet + 2 Reinigungsmodi
  • Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
  • Enthält 2 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
    + 2 4-V-Wechselakkus
  • Selbstreinigungsmodus mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute

 

Hartbodenreiniger FC 2-4

FC 2-4 BATTERY SET

 

Flächenleistung ca. 70 m² je Akkuladung

  • Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
  • Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
  • Bis zu 20 min Laufzeit je Akkuladung
  • Für alle Hartböden geeignet
  • Optimierte Ecken- und Kantenreinigung
  • Enthält 1 Walze + 1 Universal-Bodenreiniger + 4-V-Wechselakku

 

Reinigungsmittel und Zubehör

Mit dem Zubehörprogramm rund um die Kärcher Hartbodenreiniger können Sie Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Böden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen. 

Saugbohner

Jetzt wird Polieren ganz einfach: Der FP 303 sorgt mit vielen neuartigen Funktionen dafür, dass Sie auf verschiedensten Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Stein, PVC, Kork oder Linoleum optimale Polierergebnisse erzielen. Dabei ist er spielend leicht in der Anwendung und bietet viele praktische Details wie z. B. den ergonomischen Handgriff für ein sehr bequemes Arbeiten. Polierstaub wird einfach aufgesaugt und das Kabel bequem und ordentlich an der Kabelaufwicklung direkt am Stiel aufbewahrt.

Saugbohner Polierkopf

Dreieckiger Polierkopf

Durch die optimierte Geometrie des Polierkopfes lassen sich auch Ecken gut polieren.
 

FP 303 Switch

An/Aus ohne Bücken

Der FP 303 wird durch einfaches Schwenken des Stiels ein- und ausgeschaltet, nachdem dieser durch die Fußtaste entriegelt wurde. Lästiges Bücken wird so vermieden.

Saugbohner praktisch verstaut

Praktisch verstaut

Am Stiel angehängt ist ein hochwertiger Textilbeutel, in dem sich der Filterbeutel befindet. Außerdem lassen sich in einem separaten Fach die Polierpads platzsparend aufbewahren.

Saugbohner leicht zu transportieren

Leicht zu transportieren

Mit den leichtgängigen Rollen lässt sich der FP 303 ohne großen Kraftaufwand transportieren.

FAQs

Fragen zum Produkt

Finden Sie für jede Herausforderung den passenden Hartbodenreiniger.

FC 2-4 Battery Set:
Der Hartbodenreiniger FC 2-4 punktet mit einem geringen Gewicht von nur 2,2 Kilogramm und einer automatischen An- und Ausschaltung. Hierfür zieht man den Stiel des Reinigers nach hinten, um zu starten und trockenen und feuchten Alltagsschmutz sehr komfortabel in nur einem Schritt zu entfernen.

FC 4-4 Battery Set:
Mit seiner langen Akkulaufzeit von maximal 30 Minuten pro Akkuladung können bis zu 90 Quadratmeter große Flächen mühelos gereinigt werden. Die Wassermenge kann mit Hilfe der 2 Reinigungsmodi an den Bodenbelag angepasst werden. Zudem reinigt der FC 4-4 auch mühelos bis an den Rand.

FC 7 Cordless:
Für große Flächen bis zu 175 Quadratmeter empfehlen wir den FC 7 mit einer Akkulaufzeit von 45 Minuten und 4 Walzen für eine maximal effektive Reinigung. Zudem gibt es eine Boost-Funktion gegen hartnäckigen Schmutz.

FC 8 Smart Signature Line:
Mit einem attraktiven LCD-Display ausgestattet führt der FC 8 mit Hilfe von Anleitungen durch den gesamten Reinigungsprozess. Die App-Anbindung ermöglicht die Übertragung einer Vielzahl vordefinierter Reinigungsmodi für verschiedene Bodenarten sowie die Erstellung individueller Reinigungsmodi. Dabei schafft das Modell eine Reinigungsfläche von 230 Quadratmetern mit einer Laufzeit von 60 Minuten.

Alternativ zu den Hartbodenreinigern gibt es den elektrischen Wischmopp EWM 2. Dieser bietet maximalen Komfort beim reinen Wischvorgang ohne Grobschmutzaufnahme.

Folgende Reinigungsmittel können Sie für den Hartbodenreiniger verwenden:

Bodenreiniger Universal RM 536, Bestellnummer 6.295-944.0
Bodenreiniger Stein RM 537, Bestellnummer 6.295-943.0
Bodenpflege Holz versiegelt RM 534, Bestellnummer 6.295-941.0
Bodenpflege Holz geölt/gewachst RM 535, Bestellnummer 6.295-942.0
Natürlicher Bodenreiniger RM 538N, Bestellnummer 6.296-286.0

Verwenden Sie nur das Kärcher Reinigungsmittel und achten Sie, für ein optimales Reinigungsergebnis, auf die richtige Dosierung.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln anderer Hersteller oder bei Verwendung von zu viel Reinigungsmittel kann es zu einer starken Schaumbildung kommen, und die Geräteabschaltung aktiviert sich, bevor die maximale Füllmenge im Schmutzwassertank erreicht wird.

Fragen zur Anwendung

Die Kärcher Hartbodenreiniger können auf allen Hartböden eingesetzt werden, egal ob Holz, Stein oder Kunststoff. Die Walzen verursachen keine Beschädigungen wie z.B. Kratzer auf den Oberflächen. Verweilen Sie mit dem Gerät nicht auf einer Stelle, sondern bleiben Sie immer in Bewegung.

Zur Reinigung versiegelter Holzböden (z. B. Parkett, Laminat) ist das Reinigungsmittel RM 534 (Bestellnummer 6.295-941.0) ideal.

Zur Reinigung geölter/gewachster Holzböden das Reinigungsmittel RM 535 (Bestellnummer. 6.295-942.0).

Zur Reinigung von Steinböden das Reinigungsmittel RM 537 (Bestellnummer 6.295-943.0).

Um mit dem Hartbodenreiniger ein gutes Reinigungsergebnis zu erreichen, beachten Sie folgende Hinweise:

  • Waschen Sie die Walzen vor dem ersten Gebrauch und bei Verschmutzung bei 60 °C in der Waschmaschine.
  • Wenn die Walzen zu trocken sind, können Sie diese durch Aktivieren des Boost-Modus (gilt nicht für FC 2-4 und FC 4-4) befeuchten. Fahren Sie mit dem Gerät so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind.
  • Reinigen Sie den Boden mehrmals mit dem Hartbodenreiniger, ohne Reinigungsmittel zu verwenden. Alte Reinigungsmittelrückstände auf dem Boden werden so entfernt.
  • Verwenden Sie nur das Kärcher Reinigungsmittel und achten Sie auf die richtige Dosierung. Beachten Sie dazu die Dosierungsempfehlung auf der Reinigungsmittelflasche. Über- oder Unterdosierung des Reinigungsmittels kann zu schlechten Reinigungsergebnissen führen.
  • Führen Sie die Selbstreinigung des Geräts durch (nur FC 8, FC 7 und FC 4-4).
  • Reinigen Sie die Haarkämme regelmäßig.

Der Schmutz wird am besten aufgenommen, wenn sich der Griff 80 Zentimeter über dem Boden befindet. Die Toleranz liegt zwischen 65 und 90 Zentimetern.

Bei der Vorwärtsbewegung wird der Schmutz auf dem Boden zunächst befeuchtet. Der größte Anteil des Schmutzes wird bei der Rückwärtsbewegung aufgenommen. Zudem erzielen langsame Vor- und Rückwärtsbewegungen die besten Reinigungsergebnisse, da dem Gerät so die nötige Zeit für eine gründliche Schmutzaufnahme gegeben wird.

Mit dem Ladegerät Battery Power 4 V beträgt die Akkuladezeit ca. 2,5 Stunden, um einen 2,5-Ah-Akku vollständig zu laden. Mit dem Schnellladegerät Duo Battery Power 4 V können bis zu 2 Akkus mit je 2,5 Ah in nur 70 Minuten geladen werden.

Die Restlaufzeit bezieht sich immer auf den Akku mit der geringeren Restkapazität.

Ja, ein Gerät kann mehrmals registriert werden, sodass es mehreren Personen zur Verfügung steht.

Die Kärcher Home & Garden App bietet unter anderem folgende Hauptfunktionen:

  • An das Gerät übertragbare von Kärcher empfohlene Reinigungsmodi für verschiedene Böden
  • Einrichtung eigener Reinigungsmodi
  • Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Montage, Inbetriebnahme, Anwendung und Gerätereinigung
  • Tipps & Tricks
  • FAQ mit ausführlicher Störungshilfe
  • Benachrichtigung über System-Updates sowie deren Ausführung
  • Verbindung zum Kärcher Service Center
  • Nutzungsstatistiken
  • Geräteeinstellungen, z. B. Boost-Zeit
  • Erinnerung an Walzenwechsel
  • Verbindung zum Kärcher Onlineshop, z. B. für Zubehörnachkauf

Gerät und App müssen per Bluetooth verbunden sein für alle Einstellungen, die über die App für das Gerät vorgenommen werden, zum Beispiel:

  • Übertragung von Reinigungsmodi aus der App an das Gerät
  • Dauer der Boost-Funktion oder der Vorbefeuchtung

Beim Ausschalten des Geräts wird die Bluetoothverbindung getrennt. Sie kann bei Bedarf über die App wiederhergestellt werden.

Wartung

Es ist nicht nötig, den Hartbodenreiniger zu entkalken, da sich Kalk erst bei einer Temperatur ab 70 °C absetzt. Die Säure des Entkalkungsmittel kann zudem Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Wenn der Hartbodenreiniger unangenehme Gerüche beim Putzen entwickelt, können Sie Folgendes tun:

  • Die Walzen in der Waschmaschine bei 60 °C waschen (Achtung: keinen Weichspüler verwenden)
  • Immer frisches Wasser verwenden und das Wasser nach der Reinigung nicht im Tank stehen lassen
  • Den Schmutzwassertank und den Frischwassertank nach jeder Benutzung gründlich ausspülen
  • Auch die Zuläufe und Filter regelmäßig reinigen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben
  • Auch alte Putzmittelreste, die bei der Reinigung vom Boden gelöst werden, können Gerüche auslösen

Problembehebung

Wenn der Hartbodenreiniger beim Einschalten laut rattert, kann dies daran liegen, dass die Walzen zu trocken sind oder sich die Walzen verformt haben.

Wenn die Walzen zu trocken sind, aktivieren Sie den Boost-Modus (nur FC 8 und FC 7) und fahren Sie mit dem Gerät so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind. Alternativ können Sie die Walzen unter dem Wasserhahn befeuchten.

Um eine Verformung der Walzen zu vermeiden, lagern Sie das Gerät immer auf der hierfür vorgesehenen Parkstation und niemals direkt auf dem Boden.

  • Den Akku laden.
  • Das Ladekabel entfernen, da kein Betrieb bei eingestecktem Ladekabel möglich ist.

Bei hohen Umgebungstemperaturen, bei Anwendung mit trockenen Walzen oder bei der Anwendung auf Teppich kann es vorkommen, dass der FC 7 überhitzt. Lassen Sie das Gerät für ca. 2,5 Stunden abkühlen. Das Gerät lässt sich erst wieder einschalten, wenn es abgekühlt ist. Während des Abkühlens darf der FC 7 geladen werden.

Wenn sich die Walzen nicht drehen, kann dies daran liegen, dass die Walzen blockiert werden, nicht ausreichend befeuchtet sind oder eine Motorblockade vorliegt, zum Beispiel aufgrund von zu starkem Druck auf die Walzen oder vom Fahren gegen eine Wand.

Liegt eine Motorblockade vor, schalten Sie den Hartbodenreiniger aus und wieder ein.

Wenn die Walzen blockiert werden,

  • entnehmen Sie die Walzen und prüfen Sie, ob sich ein Gegenstand in den Walzen verklemmt hat.
  • prüfen Sie, ob die Walzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eingedreht sind.
  • prüfen Sie, ob sich in den Haarfiltern im Bodenkopf Schmutz angesammelt hat, und entfernen Sie diesen.
  • prüfen Sie, ob die Haarfilter richtig eingesetzt sind. Dazu die Haarfilter entnehmen und erneut einsetzen.

Wenn die Walzen nicht ausreichend befeuchtet sind,

  • schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie die Haarfilter und schalten Sie das Gerät ohne eingesetzte Haarfilter wieder ein. Drücken Sie die Boost-Taste und fahren Sie so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind. Anschließend können Sie die Haarfilter wieder einsetzen.
  • entnehmen Sie die Walzen und befeuchten Sie sie unter dem Wasserhahn.
Grafik FC Error

Sobald der Schmutzwassertank des FC 7 ein Volumen von 200 Millilitern überschritten hat, wird die automatische Geräteabschaltung aktiviert.

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln anderer Hersteller oder bei Verwendung von zu viel Reinigungsmittel kann es zu einer starken Schaumbildung kommen, und die Geräteabschaltung aktiviert sich vor Erreichung der 200 Milliliter. Wir empfehlen Ihnen daher, das Kärcher Reinigungsmittel zu verwenden und genau auf die Dosierung zu achten.

Illu FC
Bodendüse Hartbodenreiniger

Wenn die Anzeige erscheint, obwohl der Tank leer ist, kann es sein, dass die Kontakte zur Erkennung des Füllstands verschmutzt sind. Die Kontakte mit einem feuchten Tuch reinigen.

Besteht der Fehler weiterhin, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder senden Sie das Gerät zur Reparatur an uns ein.

 

FC FAQs

Wenn die Fehlermeldung „Frischwassertank leer“ erscheint, obwohl der Frischwassertank aufgefüllt wurde, kann dies daran liegen, dass sich Ablagerungen vom Reinigungsmittel auf den Kontaktflächen des Sensors befinden. Entnehmen Sie in diesem Fall den Frischwassertank und den darunter liegenden Schaumstofffilter und reinigen Sie die Kontaktfläche des Frischwassersensors mit einem Wattestäbchen. Die Kontaktfläche befindet sich im Wassereinlassloch.

Illu FC

Wenn Ihr Hartbodenreiniger den Schmutz nicht aufnimmt, führen Sie folgende Schritte durch:

  • Füllen Sie den Frischwassertank und setzen Sie ihn so ein, dass er fest im Gerät sitzt.
  • Setzen Sie den Schmutzwassertank richtig ein, sodass er hörbar einrastet. Kontrollieren Sie auch, ob der Deckel des Schmutzwassertanks korrekt aufgesetzt ist (Ausfülllasche muss in die vorgesehene Aussparung gesetzt werden).
  • Setzen Sie die Haarfilter und die Walzen korrekt ins Gerät ein. Die Walzen müssen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung gedreht werden. Reinigen Sie die Walzen, wenn diese verschmutzt sind, und ersetzen Sie diese, wenn sie abgenutzt sind.
  • Befeuchten Sie die Walzen durch Aktivierung der Boost-Funktion (FC 7, FC 8) oder unter dem Wasserhahn. Fahren Sie mit dem Gerät so lange vor und zurück, bis die Walzen ausreichend befeuchtet sind.
  • Reinigen Sie den Frischwasserfilter. Dazu den Frischwassertank und den Frischwasserfilter entnehmen und den Filter unter fließendem Wasser reinigen.

Die Kärcher Hartbodeneiniger sind abstreifende Geräte (kein Sauggebläse), die perfekt geeignet sind für Böden mit max. 1 Millimeter Spalthöhenunterschied. Kleine 1-Millimeter-Füße am Schmutzwassertank sorgen für den richtigen Abstand zwischen der Kehrkante und dem Boden. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Hartbodenreiniger perfekt wischt und gleichzeitig Grobschmutz aufgenommen wird (2-in-1). Bei sehr unebenen Fliesenböden mit Fugen von mehr als 1 Millimeter, kann dies zu Problemen führen, da die Kehrkante hängen bleiben und somit beschädigt werden kann.kann.

Es könnte aber auch sein, dass die Noppen an der Unterseite des Schmutzwassertanks beschädigt oder abgenutzt sind. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

  • Die Haarfilter korrekt ins Gerät einsetzen.
  • Die Walzen ersetzen, wenn sie abgenutzt sind.
  • Den vollen Schmutzwassertank leeren.
  • Den Schmutzwassertank so ins Gerät einsetzen, dass er hörbar einrastet. Der Schmutzwassertank muss fest im Gerät sitzen.
  • Überprüfen, ob die Haarfilter richtig eingesetzt sind.
  • Falls der Schmutzwassertank beschädigt ist, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Wenn nach der Reinigung kein Wasser im Schmutzwassertank ist, kann dies daran liegen, dass in einem Reinigungsmodus gereinigt wurde, für den sehr wenig Wasser hinterlegt wurde. Dann fließt so wenig Wasser aus dem Frischwassertank, dass es auf dem Boden verbleibt und kaum bis kein Wasser mehr von den Walzen abgestreift wird.

Der Ladestecker oder Netzstecker ist nicht korrekt angeschlossen.
Schließen Sie den Ladestecker oder Netzstecker korrekt an.

Überprüfen Sie, ob das Gerät und die App per Bluetooth verbunden sind. Die Verbindung können Sie über die FC 8-Gerätekarte in der App herstellen. Dafür muss Bluetooth sowohl auf dem Gerät als auch in der App eingeschaltet sein.

Bitte prüfen Sie bei einer manuellen Registrierung, ob Sie die Teile- und Seriennummer korrekt eingetippt haben. Sie finden die Nummern auf der Unterseite des Bodenkopfes.
Es könnte auch sein, dass der Cloud-Registrierungsservice gerade nicht zur Verfügung steht. Versuchen Sie es in diesem Fall später erneut.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Seriennummer nicht verifiziert werden konnte. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den autorisierten Kundendienst.

  • Bluetooth muss auf beiden Geräten eingeschaltet sein.
  • Die Distanz zwischen Gerät und Smartphone darf nicht zu groß sein.
  • Bei der ersten Kopplung zwischen App und Gerät muss der Kopplungsvorgang zuerst am Gerät gestartet werden, danach in der App. Das Kopplungsmenü finden Sie unter den Einstellungen Ihres Geräts.

* Der Kärcher Hartbodenreiniger erreicht eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.

** Der FC 7 Cordless ermöglicht bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.

*** Der FC 7 Cordless (Verbrauch 0,4 l) spart bei der Reinigung von 60 m² Bodenfläche bis zu 90 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern (Verbrauch: 5,0 l).