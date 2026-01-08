Finden Sie für jede Herausforderung den passenden Hartbodenreiniger.

FC 2-4 Battery Set:

Der Hartbodenreiniger FC 2-4 punktet mit einem geringen Gewicht von nur 2,2 Kilogramm und einer automatischen An- und Ausschaltung. Hierfür zieht man den Stiel des Reinigers nach hinten, um zu starten und trockenen und feuchten Alltagsschmutz sehr komfortabel in nur einem Schritt zu entfernen.

FC 4-4 Battery Set:

Mit seiner langen Akkulaufzeit von maximal 30 Minuten pro Akkuladung können bis zu 90 Quadratmeter große Flächen mühelos gereinigt werden. Die Wassermenge kann mit Hilfe der 2 Reinigungsmodi an den Bodenbelag angepasst werden. Zudem reinigt der FC 4-4 auch mühelos bis an den Rand.

FC 7 Cordless:

Für große Flächen bis zu 175 Quadratmeter empfehlen wir den FC 7 mit einer Akkulaufzeit von 45 Minuten und 4 Walzen für eine maximal effektive Reinigung. Zudem gibt es eine Boost-Funktion gegen hartnäckigen Schmutz.

FC 8 Smart Signature Line:

Mit einem attraktiven LCD-Display ausgestattet führt der FC 8 mit Hilfe von Anleitungen durch den gesamten Reinigungsprozess. Die App-Anbindung ermöglicht die Übertragung einer Vielzahl vordefinierter Reinigungsmodi für verschiedene Bodenarten sowie die Erstellung individueller Reinigungsmodi. Dabei schafft das Modell eine Reinigungsfläche von 230 Quadratmetern mit einer Laufzeit von 60 Minuten.

Alternativ zu den Hartbodenreinigern gibt es den elektrischen Wischmopp EWM 2. Dieser bietet maximalen Komfort beim reinen Wischvorgang ohne Grobschmutzaufnahme.