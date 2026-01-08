Hartbodenreiniger
Es ist deine Bühne. Bring back the WOW.
Wollen Sie einfach nur komfortabler und schneller Ihren Boden wischen? Oder die ganze Bodenreinigung in einem Aufwasch, am besten ganz ohne Vorsaugen, erledigen? Wir haben für jede Aufgabe eine starke Lösung – und Sie die Wahl. Wer ein wendiges Leichtgewicht sucht, greift zum FC 2-4 mit Wechselakku, und wer eine besonders lange Akkulaufzeit ohne Unterbrechung möchte, wählt den FC 7 Cordless, der selbst Grobschmutz in einem Schritt mühelos beseitigt.
Der FC 8 Smart Signature Line – unser smartes Highlight
Die alte Haushaltsregel „Erst saugen, dann wischen“ wischt der FC 8 Smart Signature Line ebenso lässig weg wie alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz. Seine 2 gegenläufig rotierenden Walzenpaare kommen direkt zur Sache und geben Ihrem Fußboden damit in der Hälfte der Zeit** seinen alten Glanz zurück. Jetzt mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung: Übertragen Sie eine Auswahl aus 10 Reinigungsmodi an das Gerät, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, oder konfigurieren Sie individuelle Reinigungsmodi für perfekte Reinigungsergebnisse.
Die Home & Garden App
Erfahren Sie, wie Sie das Reinigungsergebnis mit Ihrem FC 8 Smart Signature Line perfektionieren. Über Bluetooth können Sie Ihren Hartbodenreiniger ganz einfach mit der Home & Garden App auf Ihrem Smartphone verbinden. Profitieren Sie von unseren Expertentipps sowie einer Vielzahl an empfohlenen Reinigungsmodi für verschiedene Bodenarten oder erstellen Sie Ihre ganz individuellen Modi.
MEHR ERFAHREN
Signature Line
The origin of WOW. Nur die besten und innovativsten Produkte der Indoor-Kategorien tragen Alfred Kärchers Unterschrift und sind Teil der Signature Line.
Anwendung FC 8 Smart Signature Line
- Gerät in Betrieb nehmen (0:00)
- Unempfindliche Böden reinigen (0:27)
- Boost-Modus aktivieren (0:47)
- Empfindliche Böden reinigen (0:51)
- Reinigungsmodi auswählen und übertragen (0:59)
- Eigene Reinigungsmodi erstellen (1:11)
- Frischwassertank auffüllen (1:35)
- Schmutzwassertank entleeren (1:50)
- Endreinigung und Gerät abrüsten (2:00)
Vorteile, die den Unterschied machen.
Patentierte Abstreiftechnologie
Die Walzen der Kärcher Hartbodenreiniger werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet; das Schmutzwasser wird abgestreift und in einem Tank gesammelt.
Da kein Sauggebläse enthalten ist, sind unsere Hartbodenreiniger besonders schlank, leicht manövrierbar und leise. Durch den mittigen Walzenantrieb wird eine perfekte Randreinigung ermöglicht.
20 % bessere Reinigungsergebnisse als mit dem Wischmopp*
Ihr Fußboden ist Ihre Bühne. Mit unseren Hartbodenreinigern bringen Sie sie zum Strahlen – und das rund 20 Prozent gründlicher und viel kräfteschonender als mit jedem Wischmopp*. Statt Schmutz hin und her zu wischen, nehmen ihn die automatisch angetriebenen Walzen mit Selbstreinigungsfunktion ganz einfach auf und befördern das Schmutzwasser in einen separaten Tank. Dabei bleibt auf dem Boden so wenig Restfeuchtigkeit, dass die Show schon nach 2 Minuten weitergehen kann. Bei einer gründlichen Reinigung werden bis zu 99,9 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien auf allen haushaltsüblichen Hartböden entfernt.****
50 % schneller geputzte Böden**
Dank der patentierten Abstreiftechnologie erreichen Sie mit unseren All-in-one-Hartbodenreinigern perfekte Ergebnisse. Sie wischen und nehmen gleichzeitig alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt auf. Natürlich auch in Ecken und entlang von Kanten. Auch Haare werden durch die integrierten Haarkämme optimal aufgenommen.
Einstellbare Reinigungsmodi für verschiedene Boden- und Schmutzarten
Die Walzenrotation und Wassermenge lassen sich beim FC 4-4 und FC 7 je nach Schmutz- und Bodenart in 2 Stufen anpassen (Modus 1 für Holzböden, Modus 2 für Steinböden). Beim FC 7 können hartnäckige Flecken zusätzlich mit dem Boost-Modus beseitigt werden.
Beim FC 8 kann durch die App-Verbindung eine Auswahl aus 10 Reinigungsmodi, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, an das Gerät übertragen werden. Die Möglichkeit zur Konfiguration eigener, individueller Reinigungsmodi lässt bei diesem Modell keine Wünsche offen.
Wechselakkusystem für beliebig lange Laufzeit
Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität sowie beliebig verlängerbare Laufzeit mit 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus für den FC 4-4 und FC 2-4. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich außerdem in weiteren 4 V Kärcher Battery Power-Geräten verwenden.
Bis zu 99,9 % Bakterienbeseitigung
Bei einer gründlichen Reinigung mit den Kärcher Hartbodenreinigern werden bis zu 99,9 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien auf allen haushaltsüblichen Hartböden entfernt.****
Mühelose Bodenreinigung
Kein händisches Schrubben mehr. Kein lästiges Auswringen von Bodentüchern mehr, da der Schmutz durch die Selbstreinigungsfunktion permanent von den Walzen entfernt wird. Durch die separat integrierten und jeweils leicht entnehmbaren Frisch- und Schmutzwassertanks entfällt das Eimerschleppen.
Für alle Hartböden geeignet
Für alle Hartböden (Stein, Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl) geeignet wegen der geringen Restfeuchte. Die Böden sind schnell wieder begehbar. Perfekte Bodenpflege, kombiniert mit Kärcher Reinigungs- und Pflegemitteln.
Perfekte Kantenreinigung
Der mittig angeordnete Walzenantrieb beim FC 8, FC 7 und FC 4-4 sorgt für sehr gute Reinigungsergebnisse in Ecken und entlang von Kanten.
Waschbare Walzen
Die hochwertigen Reinigungswalzen lassen sich schnell und kinderleicht montieren und entnehmen. Dazu sind sie in der Waschmaschine waschbar bei bis zu 60 °C.
Bis zu 90 % Wasserersparnis***
Im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer.***
Selbststehend
Praktisch für Arbeitsunterbrechungen – unsere Hartbodenreiniger stehen alleine.
Selbstreinigungsmodus
Der Selbstreinigungsmodus beim FC 8, FC 7 und FC 4-4 sorgt für eine schnelle Reinigung der Schläuche und Walzen durch 400 Walzenumdrehungen pro Minute.
Bring back the WOW to your stage
Der Boden ist hart, die Reinigung muss es nicht sein. Mit einem unserer Hartbodenreinigern wird es einfach sauberer. Die gibt es vom komfortablen All-in-one-Gerät bis zum akkubetriebenen Leichtgewicht.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Flächenleistung ca. 230 m² je Akkuladung
- Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
- Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
- Circa 60 min Akkulaufzeit
- Für alle Hartböden geeignet + 2 Standard-Reinigungsmodi + Boost-Modus + unzählige weitere Reinigungsmodi über die App
- Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
- Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
- Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
- 4-Walzen-Antriebstechnik
- Bodenkopf mit integrierten LEDs
- Attraktives LCD-Display und App-Verbindung
- Selbstreinigungsmodus mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
FC 7 CORDLESS
Flächenleistung ca. 175 m² je Akkuladung
- Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
- Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
- Circa 45 min Akkulaufzeit
- Für alle Hartböden geeignet + 2 Reinigungsmodi + Boost-Modus
- Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
- Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
- Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
- 4-Walzen-Antriebstechnik
- Selbstreinigungsmodus mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
FC 4-4 BATTERY SET
Flächenleistung ca. 90 m² je Akkuladung
- Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
- Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
- Bis zu 30 min Laufzeit je Akkuladung
- Für alle Hartböden geeignet + 2 Reinigungsmodi
- Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
- Enthält 2 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
+ 2 4-V-Wechselakkus
- Selbstreinigungsmodus mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
FC 2-4 BATTERY SET
Flächenleistung ca. 70 m² je Akkuladung
- Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
- Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
- Bis zu 20 min Laufzeit je Akkuladung
- Für alle Hartböden geeignet
- Optimierte Ecken- und Kantenreinigung
- Enthält 1 Walze + 1 Universal-Bodenreiniger + 4-V-Wechselakku
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Zubehörprogramm rund um die Kärcher Hartbodenreiniger können Sie Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Böden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.
Saugbohner
Jetzt wird Polieren ganz einfach: Der FP 303 sorgt mit vielen neuartigen Funktionen dafür, dass Sie auf verschiedensten Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Stein, PVC, Kork oder Linoleum optimale Polierergebnisse erzielen. Dabei ist er spielend leicht in der Anwendung und bietet viele praktische Details wie z. B. den ergonomischen Handgriff für ein sehr bequemes Arbeiten. Polierstaub wird einfach aufgesaugt und das Kabel bequem und ordentlich an der Kabelaufwicklung direkt am Stiel aufbewahrt.
Dreieckiger Polierkopf
Durch die optimierte Geometrie des Polierkopfes lassen sich auch Ecken gut polieren.
An/Aus ohne Bücken
Der FP 303 wird durch einfaches Schwenken des Stiels ein- und ausgeschaltet, nachdem dieser durch die Fußtaste entriegelt wurde. Lästiges Bücken wird so vermieden.
Praktisch verstaut
Am Stiel angehängt ist ein hochwertiger Textilbeutel, in dem sich der Filterbeutel befindet. Außerdem lassen sich in einem separaten Fach die Polierpads platzsparend aufbewahren.
Leicht zu transportieren
Mit den leichtgängigen Rollen lässt sich der FP 303 ohne großen Kraftaufwand transportieren.
FAQs
Fragen zum Produkt
Fragen zur Anwendung
Wartung
Problembehebung
* Der Kärcher Hartbodenreiniger erreicht eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
** Der FC 7 Cordless ermöglicht bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
*** Der FC 7 Cordless (Verbrauch 0,4 l) spart bei der Reinigung von 60 m² Bodenfläche bis zu 90 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern (Verbrauch: 5,0 l).