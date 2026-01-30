Managen, optimieren und entwickeln Sie Ihr Reinigungsunternehmen weiter

Machen Sie Ihren Job einfacher und effizienter! Connected Cleaning ist eine Plattform für Reinigungsunternehmen, die die Verwaltung von Mitarbeitern und Equipment vereint.

Optimieren Sie Abläufe der Gebäudereinigung mit automatisierten Aufgaben, Echtzeit-Maschinenüberwachung und aussagekräftigen Daten, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu erhöhen.