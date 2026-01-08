Elektrischer Eiskratzer EDI 4
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.
Der elektrische Eiskratzer EDI 4
Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.
Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.
Der EDI 4 ist das ganze Jahr im Einsatz
Klare Sicht im Sommer
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 reinigt im Sommer Autoscheiben mit unserem zusätzlich erhältlichen Reinigungsset.
Optimales Zubehör
Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.
Klare Sicht im Winter
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 entfernt im Winter hartnäckiges Eis.
Features
Anwendung
Mit der rotierenden Scheibe des Eiskratzers werden selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug entfernt.
Sowohl für die Frontscheibe als auch für die Seitenfenster vom Auto geeignet.
Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung.
Anleitungen
Alles was du brauchst um dein Auto sauber zu halten
Ein frisch geputztes Auto fährt gefühlt besser. Weil es wie neu aussieht, angenehm riecht und tatsächlich auch länger hält.
Egal wie alt dein Baby ist – mach’s wieder WOW. Mit den Interieur- und Exterieur-Reinigungsmitteln für Auto und Motorrad von Kärcher.
Hier geht es zu den Kärcher Car Solutions.