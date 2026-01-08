Elektrischer Eiskratzer EDI 4

Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.

Der elektrische Eiskratzer EDI 4

Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.

Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.

Der EDI 4 ist das ganze Jahr im Einsatz

Saubere Autofenster mit Kärcher

Klare Sicht im Sommer

Der elektrische Eiskratzer EDI 4 reinigt im Sommer Autoscheiben mit unserem zusätzlich erhältlichen Reinigungsset.

Saubere Autofenster mit Kärcher

Optimales Zubehör

Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.

Klare Sicht im Winter

Der elektrische Eiskratzer EDI 4 entfernt im Winter hartnäckiges Eis.

Features

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe
Die rotierende Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen entfernt mühelos selbst hartnäckige Vereisungen.
EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel
Die rotierende Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
EDI 4 - Einfaches Handling
Durch leichtes Drücken von oben beginnt die Abtragsscheibe zu rotieren.
EDI 4 - Schnelle Bereitschaft
Die integrierte LED blinkt, wenn der elektrische Eiskratzer geladen werden muss.
EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen.
EDI 4 - Schutzkappe
Schutzkappe für sichere Handhabung und Verstauung.

Anwendung

EDI 4 - Frontscheibe

Mit der rotierenden Scheibe des Eiskratzers werden selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug entfernt.

EDI 4 - Seitenscheibe

Sowohl für die Frontscheibe als auch für die Seitenfenster vom Auto geeignet.

EDI 4 - Kompaktes Design

Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung.

Anleitungen

Alles was du brauchst um dein Auto sauber zu halten

 

Ein frisch geputztes Auto fährt gefühlt besser. Weil es wie neu aussieht, angenehm riecht und tatsächlich auch länger hält.

Egal wie alt dein Baby ist – mach’s wieder WOW. Mit den Interieur- und Exterieur-Reinigungsmitteln für Auto und Motorrad von Kärcher.

Hier geht es zu den Kärcher Car Solutions.

Sauberes Auto mit Kärcher Car Solutions