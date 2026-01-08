Elektrischer Eiskratzer EDI 4

Der elektrische Eiskratzer EDI 4

Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.

Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.