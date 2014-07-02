HEPA-14-Filter: Die Hygienelösung für saubere Raumluft

Viren, Bakterien, Feinstaub und Allergene begleiten uns tagtäglich und belasten die Raumluft in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen und natürlich auch in unseren Häusern und Wohnungen. Atemwegserkrankungen sind häufig die langfristige Folge.

Die Kärcher HEPA-14-Filter helfen nachhaltig dabei, Aerosole aus der Luft in geschlossenen Räumen zu filtern und sie von schädlichen Partikeln zu befreien. Eingebaut in unsere Kärcher Luftfiltergeräte und Trockensauger reinigen sie die Raumluft effizient und zuverlässig.

