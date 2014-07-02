Sauger
Keine Chance für Staub. Unsere technisch ausgereiften Kärcher Trockensauger entfernen zuverlässig losen und trockenen Schmutz – ideal für den Einsatz in Hotels, Büros, im Einzelhandel und bei der Gebäudereinigung. Gefertigt aus bis zu 60 Prozent Rezyklat bieten die Geräte eine nachhaltige Lösung für den täglichen Reinigungsbedarf. Die kompakten Sauger überzeugen durch ihre hohe Leistungsfähigkeit im Dauerbetrieb und eignen sich optimal für die tägliche Unterhaltsreinigung sowie das Daytime Cleaning. Mit einem Arbeitsgeräusch von nur 52 dB(A) lassen sich die ultraleisen Geräte problemlos auch in lärmempfindlichen Umgebungen einsetzen.
Trockensauger
Nachhaltig, ergonomisch und ultra leise: die neue T-Range besteht zu 45 Prozent aus Rezyklat* und bietet neben der hervorragenden Saugleistung, ein ergonomisches Arbeiten und eine extrem geringe Lautstärke. Die Trockensauger T 7/1 Adv Classic und T 11/1 Classic Adv Re!Plast bieten hervorragende Saugleistung auf Teppich- und Hartflächen bei leisem Betrieb. Mit 60 Prozent Rezyklat ist der T 11/1 Classic Adv Re!Plast besonders nachhaltig. Beide Geräte sind langlebig, robust und haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Beide Modelle haben steckbare Netzkabel für einfaches Austauschen. * Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.
Akku-Trockensauger
Kabellose Flexibilität, kraftvolle Reinigungsleistung, gesteigerte Produktivität und zudem besonders geräuscharmes Arbeiten: Die neuen Akku-Trockensauger der Kärcher Battery Power+ Plattform mit energiesparendem eco!efficiency Modus.
Teppichbürstsauger
Kärcher Teppichbürstsauger kombinieren den Saugstrom mit einer elektrisch angetriebenen Bürste. So entfernen sie hartnäckig haftende Schmutzpartikel aus den Fasern.
Teppichkehrsaugmaschinen
Teppichkehrsaugmaschinen überzeugen Profis wie Gebäudereiniger genauso wie Eigenreiniger mit besten Ergebnissen bei der wirtschaftlichen Reinigung von mittleren und großen unverstellten Teppichflächen.
HEPA-14-Filter: Die Hygienelösung für saubere Raumluft
Viren, Bakterien, Feinstaub und Allergene begleiten uns tagtäglich und belasten die Raumluft in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen und natürlich auch in unseren Häusern und Wohnungen. Atemwegserkrankungen sind häufig die langfristige Folge.
Die Kärcher HEPA-14-Filter helfen nachhaltig dabei, Aerosole aus der Luft in geschlossenen Räumen zu filtern und sie von schädlichen Partikeln zu befreien. Eingebaut in unsere Kärcher Luftfiltergeräte und Trockensauger reinigen sie die Raumluft effizient und zuverlässig.