Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp

Ergonomisch reinigen – mühelos transportieren: Der ultraleichte und leistungsstarke Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist Ihr Experte für Reinigungseinsätze auf engstem Raum. Der erste Sauger, der dank innovativem EPP-Material nur 4,5 Kilogramm Rückentragegewicht mitbringt und zugleich besonders robust und langlebig ist. Zudem punktet er mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ob für Privathaushalte, Handwerker oder Hausmeister – der saugstarke BVL 3/1 Bp mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt vor allem bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. So werden Spot Cleaning und Treppenreinigung zum Kinderspiel. Der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku sorgt dabei für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Über das Bedienfeld am Hüftgurt lassen sich alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen steuern, super einfach und anwenderfreundlich. Optional ist ein hochwirksamer HEPA-14-Filter erhältlich.



Ultraleicht

Nur 4,5 Kilogramm Rückentragegewicht dank neuartigem EPP-Material sorgen für besonders ergonomische Reinigungseinsätze und mühelosen Transport.

Innovativ

Das EPP-Material (expandiertes Polypropylen) überzeugt durch extrem geringes Gewicht sowie besondere Robustheit und Langlebigkeit. Zudem ist es umweltfreundlich, da zu 100% recycelbar.

Ergonomisch

Das deuter® Tragegestell sorgt für höchsten Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Besonders praktisch: das Bedienfeld am Hüftgurt, über das sich alle Funktionen steuern und kontrollieren lassen. Zudem ist der Saugschlauch individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.