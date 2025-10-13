AKKUSAUGER

Netzgebundene Geräte kommen bis zum Ende des Kabels. Unsere Akkusauger kommen überall hin. 
Ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen. 
Ohne Kabel, aber dafür mit bis zu 24 Prozent Zeitersparnis bei gesteigerter Produktivität.

AKKUSAUGER BVL 5/1 | Flugzeug

Ungebundene Leistungen ohne Abstriche

Mit unseren Akkusaugern fehlt Ihnen nichts. Weder Leistung noch Reinigungsqualität. Da halten alle locker mit vergleichbaren netzbetriebenen Trockensaugern mit. Kein Netzkabel – das liegt nur im Weg. Kein Ein-/Ausstecken mehr. Unsere neuen Akkusauger BV 5/1 Bp und T 9/1 Bp haben mit einer Ladung eine Laufzeit von bis zu 64 Minuten. Sie sind überall da unschlagbar, wo es eng ist: Kinos, Busse, Bahnen und Flugzeuge.

Voll geladen arbeiten Sie enspannter

Genauso überzeugen wird Sie das ungehinderte kabellose Arbeiten sowie die überragende Mobilität und Flexibilität, das Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und die bis zu 24 Prozent Zeitersparnis.

Kabelloser BV 5/1 Bp

Volle Leistung braucht kein Kabel

Unser BVL 5/1 Bp bietet durch den innovativen 36-V-Akku die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Und diese Leistung entspricht der Leistung vergleichbarer netzbetriebener Trockensauger. Sie verzichten also auf nichts außer dem Kabel. Und bekommen dafür so viel mehr.

Einfacher Nutzung des batteriebetriebenen Akkusaugers

Alles einfach zu bedienen

Die LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp sind einfach zu bedienen und die Saugkraft kann in 3 verschiedenen Stufen reguliert werden. Die Akku-Trockensauger können im Handumdrehen von einem Bodenstaubsauger für alle Arten von Böden in einen Handstaubsauger für Polster und verschiedene Oberflächen umgewandelt werden. Der Schmutzbehälter kann schnell und einfach ohne direkten Kontakt mit Schmutz entleert werden.

Kärcher battery-powered backpack vacuum BV 5/1 Bp

Energie sparen und Zeit gewinnen

Energie sparen ist bei Akkugeräten doppelt sinnvoll, für die Umwelt und für längere Einsatzdauer. Im eco!efficiency-Modus arbeitet der BVL 3/1 Bp mit deutlich geringerem Energieverbrauch und erzielt dadurch erheblich längere Laufzeiten.

Kabelloser BV 5/1 Bp

Kein Ein- und Ausstecken

Keine Suche nach Steckdosen und kein Ein- und Ausstecken mehr nötig. Kein Kabel, aber bis zu 24 Prozent Zeitersparnis und erhöhte Produktivität.

Kärcher Innovative Real Time Technology

Wissen statt schätzen

Dank der Kärcher Real Time Technology kennen Sie nun die Restlaufzeit des Akkus auf die Minute genau. Jederzeit. In Echtzeit. Dabei wird sogar die aktuell abgerufene Leistung mit einberechnet. Und auch unsere Ladegeräte zeigen Ihnen die verbleibende Ladedauer präzise auf die Minute genau an.

Kärcher eco!efficiency mode

Effizient ökologisch

Mit dem eco!efficiency-Modus wird Ihr Kärcher Gerät auf Knopfdruck noch energiesparender und leiser. So ermöglicht das effiziente Konzept lange Akkulaufzeiten und erlaubt sogar das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie beispielsweise in Hotels.

Akkubetriebener Rucksack-Trockensauger BVL 3/1 Bp

Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp

Ergonomisch reinigen – mühelos transportieren: Der ultraleichte und leistungsstarke Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist Ihr Experte für Reinigungseinsätze auf engstem Raum. Der erste Sauger, der dank innovativem EPP-Material nur 4,5 Kilogramm Rückentragegewicht mitbringt und zugleich besonders robust und langlebig ist. Zudem punktet er mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Ob für Privathaushalte, Handwerker oder Hausmeister – der saugstarke BVL 3/1 Bp mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt vor allem bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. So werden Spot Cleaning und Treppenreinigung zum Kinderspiel. Der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku sorgt dabei für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Über das Bedienfeld am Hüftgurt lassen sich alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen steuern, super einfach und anwenderfreundlich. Optional ist ein hochwirksamer HEPA-14-Filter erhältlich.


Ultraleicht
Nur 4,5 Kilogramm Rückentragegewicht dank neuartigem EPP-Material sorgen für besonders ergonomische Reinigungseinsätze und mühelosen Transport.

Innovativ 
Das EPP-Material (expandiertes Polypropylen) überzeugt durch extrem geringes Gewicht sowie besondere Robustheit und Langlebigkeit. Zudem ist es umweltfreundlich, da zu 100% recycelbar.

Ergonomisch
Das deuter® Tragegestell sorgt für höchsten Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Besonders praktisch: das Bedienfeld am Hüftgurt, über das sich alle Funktionen steuern und kontrollieren lassen. Zudem ist der Saugschlauch individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp

Netzgebundene Geräte kommen bis zum Ende des Kabels. Unsere Akkusauger kommen überall hin. Ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen. Unser BVL 5/1 Bp ist ein akkubetriebener Rucksack-Trockensauger, der Ihnen kabelloses Arbeiten mit höchster Mobilität und Flexibilität ermöglicht. Durch seine mit Netzgeräten vergleichbare hohe Saugkraft verfügt der BVL 5/1 Bp über die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Sein patentiertes ergonomisches Rucksackgestell bietet Ihnen hohen Tragekomfort und besonders einfache Bedienung, denn Sie steuern alle Funktionen direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt. Im Einsatz arbeiten Sie mit dem BVL 5/1 Bp deutlich entspannter und sparen bis zu 24 Prozent an Zeit. Und Sie sparen Servicekosten, weil schnurlose Geräte niemals defekte Kabel haben.

Akkubetriebener Rucksack-Trockensauger BV 5/1 Bp
Kärcher Akkusauger T 10/1 T15/1

Akkubetriebene Trockensauger T 10/1 Bp und T 15/1 Bp

Robust, leistungsstark und ergonomisch gestaltet: Die T-Range mit den akkubetriebenen Trockensaugern T 10/1 Bp und T 15/1 Bp wird nachhaltig aus 45 Prozent recyceltem Material* hergestellt und ist mit netzbetriebenen Trockensaugern vergleichbar.


Das Hotel- und Gastgewerbe sowie Einzelhändler und Gebäudereiniger profitieren sehr von der herausragenden Saugkraft und dem geringen Betriebsgeräusch von nur 57 dB(A) unserer akkubetriebenen Trockensauger. Die Sauger werden nachhaltig aus 45 Prozent recyceltem Material* hergestellt und überzeugen durch ihre ausgezeichnete Reinigungsqualität, Robustheit und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der leistungsstarken 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus erzielen die Trockensauger hervorragende Reinigungsergebnisse.


Sie sind kompakt, kippsicher und wendig mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Der klappbare Tragegriff ermöglicht einen ergonomischen und körpernahen Transport. Dank der integrierten Zubehörablage kann die mitgelieferte Fugendüse immer in Reichweite am Sauger aufbewahrt werden. Ein hocheffektiver HEPA-14-Filter kann optional erworben werden, je nach gekaufter Variante. Bitte beachten Sie bei der Bestellung, dass für diese Geräteversion der Akku und das kompatible Schnellladegerät separat bestellt werden müssen.

 

*Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.

Akkubetriebene Trockensauger LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp

Die robusten Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp (18 V) und LVS 1/2 Bp (36 V) bieten eine hervorragende Saugleis­tung dank Kärcher Zyklonfilter Technologie. Der LVS 1/2 Bp verfügt über eine aktive Bodendüse für die tiefenwirksame Reinigung. Die kabellosen und wendigen Zyk­lonstaubsauger sind prädestiniert für Spotcleaning in professionellen Bereichen wie beispielsweise Hotellerie und Gebäudereinigung. Der integrierte, hochwirksame HEPA-13-Filter sorgt für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Bereichen. Beide Geräte lassen sich einfach bedienen, die Saugkraft kann in 3 unterschiedli­chen Stufen reguliert werden. Im Handumdrehen lassen sich die Geräte vom Bodenstaubsauger auf allen Bodenarten zum Handstaubsauger umwandeln. Der praktische Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart dadurch Kosten und ist nachhaltig.

Kärcher LVS Akkusauger
Akku Sauger

Akkusauger T 9/1 Bp

Mit unserem kraftvollen Akkusauger T 9/1 Bp gibt es keinen Unterschied bei Leistung und Reinigungsergebnis gegenüber kabelgebundenen Trockensaugern. Er bietet die beste Reinigungsleistung auf dem Markt, und das erleben Sie jeden Tag im Einsatz. Genauso überzeugen wird Sie das ungehinderte kabellose Arbeiten sowie die überragende Mobilität und Flexibilität, das Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und die bis zu 24 Prozent Zeitersparnis. Das macht unseren T 9/1 Bp zum idealen Trockensauger für Gebäudedienstleister und Reinigungsaufgaben im Transportwesen, in der Hotellerie und dem Einzelhandel.

Genießen Sie stattdessen mit unserem T 9/1 Bp die herrlich unkomplizierte Bedienung in Bereichen mit wenigen oder fehlenden Steckdosen, sei es auf Treppen, in Kinos und Theatern, Hotelfluren oder wo auch immer. Und Sie müssen sich nie mehr mit Beschädigungen von Wänden oder Möbeln durch gezogene Kabel herumschlagen.

Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp

Wir haben sehr genau analysiert, welches Reinigungsgerät von Handwerkern und Dienstleistern in der Gebäude- oder Fahrzeugreinigung gebraucht wird: ein handlicher, starker und ausdauernder Akku-Handstaubsauger. Unser HV 1/1 Bp ist kompakt und leicht und bringt das richtige anwendungsspezifische Zubehör mit, um alle typischen Reinigungsaufgaben optimal zu erfüllen – vom Büro über die Werkstatt und Fahrzeugreinigung im Autohaus bis zu Montagearbeiten.

Mit unserem HV 1/1 Bp bekommen Sie die klassenbeste Reinigungsleistung. Seine einfache Handhabung, der stromsparende eco!efficiency-Modus und die Ladezustandsanzeige sind die Basis für gesteigerte Produktivität bei der Reinigung. Der akkubetriebene HV 1/1 Bp erspart Ihnen zeitaufwendige Tätigkeiten wie Kabel auf- und abrollen, nachziehen oder befreien, Steckdose suchen und Stecker ein/ausstecken. Das reduziert Ihre Arbeitszeit um bis zu 24 Prozent und beschleunigt den Reinigungsvorgang insgesamt.

Sauber, bevor die Tür wieder schließt
Mit unserem HV 1/1 Bp und der Fugendüse entfernen Sie blitzschnell Schmutz in den Führungsschienen von Aufzügen. Auch den Boden im Aufzug saugen Sie mit dem kabellosen HV 1/1 Bp im Handumdrehen ab.

Unsere kabellosen Akku-Staubsauger sind ruckzuck startklar und punkten mit maximaler Bewegungsfreiheit, saugstarker Leistung und langer Akkulaufzeit. Entspannt arbeiten ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen. Alles ohne Kabel, aber dafür mit bis zu 24 Prozent Zeitersparnis bei gesteigerter Produktivität.

Akku Power von Kärcher

Volle Power mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku
  • Der Lithium Akku ist völlig wartungsfrei und hat eine bis zu 3-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
  • Bedarfsgerechtes Zwischen- oder Teilaufladen ist problemlos möglich
  • Lange Arbeitsintervalle bei extrem guter Reinigungsleistung
  • Sehr schnelle Ladezeit

 