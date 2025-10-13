AKKUSAUGER
Netzgebundene Geräte kommen bis zum Ende des Kabels. Unsere Akkusauger kommen überall hin.
Ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen.
Ohne Kabel, aber dafür mit bis zu 24 Prozent Zeitersparnis bei gesteigerter Produktivität.
Ungebundene Leistungen ohne Abstriche
Mit unseren Akkusaugern fehlt Ihnen nichts. Weder Leistung noch Reinigungsqualität. Da halten alle locker mit vergleichbaren netzbetriebenen Trockensaugern mit. Kein Netzkabel – das liegt nur im Weg. Kein Ein-/Ausstecken mehr. Unsere neuen Akkusauger BV 5/1 Bp und T 9/1 Bp haben mit einer Ladung eine Laufzeit von bis zu 64 Minuten. Sie sind überall da unschlagbar, wo es eng ist: Kinos, Busse, Bahnen und Flugzeuge.
Voll geladen arbeiten Sie enspannter
Genauso überzeugen wird Sie das ungehinderte kabellose Arbeiten sowie die überragende Mobilität und Flexibilität, das Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und die bis zu 24 Prozent Zeitersparnis.
Volle Leistung braucht kein Kabel
Unser BVL 5/1 Bp bietet durch den innovativen 36-V-Akku die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Und diese Leistung entspricht der Leistung vergleichbarer netzbetriebener Trockensauger. Sie verzichten also auf nichts außer dem Kabel. Und bekommen dafür so viel mehr.
Alles einfach zu bedienen
Die LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp sind einfach zu bedienen und die Saugkraft kann in 3 verschiedenen Stufen reguliert werden. Die Akku-Trockensauger können im Handumdrehen von einem Bodenstaubsauger für alle Arten von Böden in einen Handstaubsauger für Polster und verschiedene Oberflächen umgewandelt werden. Der Schmutzbehälter kann schnell und einfach ohne direkten Kontakt mit Schmutz entleert werden.
Energie sparen und Zeit gewinnen
Energie sparen ist bei Akkugeräten doppelt sinnvoll, für die Umwelt und für längere Einsatzdauer. Im eco!efficiency-Modus arbeitet der BVL 3/1 Bp mit deutlich geringerem Energieverbrauch und erzielt dadurch erheblich längere Laufzeiten.
Kein Ein- und Ausstecken
Keine Suche nach Steckdosen und kein Ein- und Ausstecken mehr nötig. Kein Kabel, aber bis zu 24 Prozent Zeitersparnis und erhöhte Produktivität.
Wissen statt schätzen
Dank der Kärcher Real Time Technology kennen Sie nun die Restlaufzeit des Akkus auf die Minute genau. Jederzeit. In Echtzeit. Dabei wird sogar die aktuell abgerufene Leistung mit einberechnet. Und auch unsere Ladegeräte zeigen Ihnen die verbleibende Ladedauer präzise auf die Minute genau an.
Effizient ökologisch
Mit dem eco!efficiency-Modus wird Ihr Kärcher Gerät auf Knopfdruck noch energiesparender und leiser. So ermöglicht das effiziente Konzept lange Akkulaufzeiten und erlaubt sogar das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie beispielsweise in Hotels.
Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp
Ergonomisch reinigen – mühelos transportieren: Der ultraleichte und leistungsstarke Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist Ihr Experte für Reinigungseinsätze auf engstem Raum. Der erste Sauger, der dank innovativem EPP-Material nur 4,5 Kilogramm Rückentragegewicht mitbringt und zugleich besonders robust und langlebig ist. Zudem punktet er mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ob für Privathaushalte, Handwerker oder Hausmeister – der saugstarke BVL 3/1 Bp mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt vor allem bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. So werden Spot Cleaning und Treppenreinigung zum Kinderspiel. Der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku sorgt dabei für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Über das Bedienfeld am Hüftgurt lassen sich alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen steuern, super einfach und anwenderfreundlich. Optional ist ein hochwirksamer HEPA-14-Filter erhältlich.
Ultraleicht
Nur 4,5 Kilogramm Rückentragegewicht dank neuartigem EPP-Material sorgen für besonders ergonomische Reinigungseinsätze und mühelosen Transport.
Innovativ
Das EPP-Material (expandiertes Polypropylen) überzeugt durch extrem geringes Gewicht sowie besondere Robustheit und Langlebigkeit. Zudem ist es umweltfreundlich, da zu 100% recycelbar.
Ergonomisch
Das deuter® Tragegestell sorgt für höchsten Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Besonders praktisch: das Bedienfeld am Hüftgurt, über das sich alle Funktionen steuern und kontrollieren lassen. Zudem ist der Saugschlauch individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.
Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp
Netzgebundene Geräte kommen bis zum Ende des Kabels. Unsere Akkusauger kommen überall hin. Ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen. Unser BVL 5/1 Bp ist ein akkubetriebener Rucksack-Trockensauger, der Ihnen kabelloses Arbeiten mit höchster Mobilität und Flexibilität ermöglicht. Durch seine mit Netzgeräten vergleichbare hohe Saugkraft verfügt der BVL 5/1 Bp über die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Sein patentiertes ergonomisches Rucksackgestell bietet Ihnen hohen Tragekomfort und besonders einfache Bedienung, denn Sie steuern alle Funktionen direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt. Im Einsatz arbeiten Sie mit dem BVL 5/1 Bp deutlich entspannter und sparen bis zu 24 Prozent an Zeit. Und Sie sparen Servicekosten, weil schnurlose Geräte niemals defekte Kabel haben.
Akkubetriebene Trockensauger T 10/1 Bp und T 15/1 Bp
Robust, leistungsstark und ergonomisch gestaltet: Die T-Range mit den akkubetriebenen Trockensaugern T 10/1 Bp und T 15/1 Bp wird nachhaltig aus 45 Prozent recyceltem Material* hergestellt und ist mit netzbetriebenen Trockensaugern vergleichbar.
Das Hotel- und Gastgewerbe sowie Einzelhändler und Gebäudereiniger profitieren sehr von der herausragenden Saugkraft und dem geringen Betriebsgeräusch von nur 57 dB(A) unserer akkubetriebenen Trockensauger. Die Sauger werden nachhaltig aus 45 Prozent recyceltem Material* hergestellt und überzeugen durch ihre ausgezeichnete Reinigungsqualität, Robustheit und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der leistungsstarken 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus erzielen die Trockensauger hervorragende Reinigungsergebnisse.
Sie sind kompakt, kippsicher und wendig mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Der klappbare Tragegriff ermöglicht einen ergonomischen und körpernahen Transport. Dank der integrierten Zubehörablage kann die mitgelieferte Fugendüse immer in Reichweite am Sauger aufbewahrt werden. Ein hocheffektiver HEPA-14-Filter kann optional erworben werden, je nach gekaufter Variante. Bitte beachten Sie bei der Bestellung, dass für diese Geräteversion der Akku und das kompatible Schnellladegerät separat bestellt werden müssen.
*Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.
Akkubetriebene Trockensauger LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp
Die robusten Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp (18 V) und LVS 1/2 Bp (36 V) bieten eine hervorragende Saugleistung dank Kärcher Zyklonfilter Technologie. Der LVS 1/2 Bp verfügt über eine aktive Bodendüse für die tiefenwirksame Reinigung. Die kabellosen und wendigen Zyklonstaubsauger sind prädestiniert für Spotcleaning in professionellen Bereichen wie beispielsweise Hotellerie und Gebäudereinigung. Der integrierte, hochwirksame HEPA-13-Filter sorgt für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Bereichen. Beide Geräte lassen sich einfach bedienen, die Saugkraft kann in 3 unterschiedlichen Stufen reguliert werden. Im Handumdrehen lassen sich die Geräte vom Bodenstaubsauger auf allen Bodenarten zum Handstaubsauger umwandeln. Der praktische Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart dadurch Kosten und ist nachhaltig.
Akkusauger T 9/1 Bp
Mit unserem kraftvollen Akkusauger T 9/1 Bp gibt es keinen Unterschied bei Leistung und Reinigungsergebnis gegenüber kabelgebundenen Trockensaugern. Er bietet die beste Reinigungsleistung auf dem Markt, und das erleben Sie jeden Tag im Einsatz. Genauso überzeugen wird Sie das ungehinderte kabellose Arbeiten sowie die überragende Mobilität und Flexibilität, das Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und die bis zu 24 Prozent Zeitersparnis. Das macht unseren T 9/1 Bp zum idealen Trockensauger für Gebäudedienstleister und Reinigungsaufgaben im Transportwesen, in der Hotellerie und dem Einzelhandel.
Genießen Sie stattdessen mit unserem T 9/1 Bp die herrlich unkomplizierte Bedienung in Bereichen mit wenigen oder fehlenden Steckdosen, sei es auf Treppen, in Kinos und Theatern, Hotelfluren oder wo auch immer. Und Sie müssen sich nie mehr mit Beschädigungen von Wänden oder Möbeln durch gezogene Kabel herumschlagen.
Unsere kabellosen Akku-Staubsauger sind ruckzuck startklar und punkten mit maximaler Bewegungsfreiheit, saugstarker Leistung und langer Akkulaufzeit. Entspannt arbeiten ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen. Alles ohne Kabel, aber dafür mit bis zu 24 Prozent Zeitersparnis bei gesteigerter Produktivität.
Volle Power mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku
- Der Lithium Akku ist völlig wartungsfrei und hat eine bis zu 3-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- Bedarfsgerechtes Zwischen- oder Teilaufladen ist problemlos möglich
- Lange Arbeitsintervalle bei extrem guter Reinigungsleistung
- Sehr schnelle Ladezeit