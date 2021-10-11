Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten

Etwa 3:20 Stunden putzen die Menschen rund um den Globus in der Woche – so eine Studie zum weltweiten Reinigungsverhalten, die von Kärcher in Auftrag gegeben wurde. Für ein sauberes Zuhause wird dabei auf so manches Reinigungsgerät oder Hausmittel zurückgegriffen. Egal ob drinnen oder draußen: mit Tipps zur richtigen Anwendung geht die Arbeit gleich schneller von der Hand und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.
 

Kärcher Putztipps für ein sauberes Zuhause

Innenbereich

Tipps gegen Schmutz in den eigenen vier Wänden

Küche reinigen, Bad reinigen, Wohnräume reinigen – nicht nur beim Frühjahrsputz hat man im Haushalt allerhand zu tun. Denn mit der Zeit kommt so mancher Schmutz in die eigenen vier Wände: Flecken auf dem Fußboden, Polstern und Teppichen. Pollen, Staub und Abdrücke auf den Fenstern. Essensreste und Fettrückstände in der Küche. Kalk und Seifenreste im Bad. Doch mit ein paar Tricks, den richtigen Reinigungsgeräten, Putz- und Hausmitteln lassen sich Verschmutzungen schnell entfernen und das Zuhause wird wieder hygienisch sauber.

Bad putzen mit Kärcher Tipps
Küche reinigen mit Kärcher Tipps
Wohnräume reinigen mit Kärcher Tipps
Fensterputzen mit Kärcher Tipps
Parkett und Laminat reinigen mit Kärcher Tipps
Teppich reinigen mit Kärcher Tipps
Fliesen reinigen mit Kärcher Tipps
PVC und Linoleum reinigen mit Kärcher Tipps
Polster reinigen mit Kärcher Tipps

Aussenbereich

Tips for Outdoors

Putz- und Pflegetipps rund ums Haus

Rund ums Haus gibt es viel zu tun: Im Frühjahr sollten die Spuren des Winters auf der Terrasse, in der Einfahrt und auf den Wegen beseitigt werden. Im Sommer wollen Pflanzen bewässert werden, der Rasen regelmäßig gemäht, Hecken, Bäume und Sträucher geschnitten werden. Im Herbst gilt es den Garten für den Winter vorzubereiten, Laub zu entfernen und Gartenmöbel einzulagern. Nebenbei brauchen auch die eigenen Fahrzeuge regelmäßige Pflege – sei es das Fahrrad, Motorrad, Auto oder das Wohnmobil. 

Mit diesen praktischen Tipps geht die Arbeit leicht von der Hand.

Wasser sparen mit Hochdruck
Kärcher Tipps: Holzterrasse reinigen
Kärcher Tipps: Mülltonne reinigen
Kärcher Tipps: Terrassenplatten reinigen
Kärcher Tipps: Garage reinigen
Kärcher Tipps: Pflastersteine reinigen
Kärcher Tipps: Wintergarten reinigen
Kärcher Tipps fürs Heimwerken
Kärcher Tipps: Camping-Zubehör reinigen
Kärcher Tipps: Dachrinne reinigen
Kärcher Tipps: Moos entfernen
Kärcher Tipps: Grill reinigen
Kärcher Tipps: Unkraut entfernen

Fahrzeugreinigung und -pflege

Kärcher Tipps: Autopflege
Kärcher Tipps: Felgen reinigen
Kärcher Tipps: Autowaschen
Kärcher Tipps: Fahrradreinigung
Kärcher Tipps: Wohnmobil reinigen
Kärcher Tipps: Motorrad waschen

Gartenpflege

Kärcher Tipps: Pflegeaufgaben im Garten
Kärcher Tipps: Rasenmähen
Kärcher Tipps: Hecken schneiden
Kärcher Tipps: Baum schneiden
Kärcher Tipps: Laub entfernen
Kärcher Tipps: Teichreinigung
Kärcher Tipps: Garten bewässern
Kärcher Tipps: Gartenmöbel reinigen
Kärcher Tipps: Garten winterfest machen