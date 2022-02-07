Wie und wann Akku-Rasenmäher und Mähroboter einwintern?

Herrscht der Winter im Garten, sollten Akku-Rasenmäher und Mähroboter keinesfalls draußen stehen bleiben. Andernfalls könnte die Elektronik Schaden nehmen. Das Gleiche trifft auf die Akkulagerung im Winter zu sowie auf die Ladestation. Spätestens Ende Oktober ist es Zeit, die Geräte ins Trockene zu bringen – also am besten, wenn das letzte Mal im Jahr der Rasen gemäht wurde. Um den Akku-Rasenmäher bzw. Mähroboter einzuwintern, sollte der Akku zu rund 75 Prozent aufgeladen werden. Hintergrund: Entladen Lithium-Ionen-Akkus komplett, sinkt dadurch ihre Lebensdauer. Idealerweise werden Akkus bei Temperaturen zwischen 10 und 20 °C gelagert. Am besten überwintern sie also im Haus, während der Mähroboter bzw. der Akku-Rasenmäher selbst problemlos im Schuppen, im Keller oder in der Garage aufbewahrt werden können. Ist der Akku im Mähroboter fest verbaut, sollte das Gerät zum Überwintern an einem trockenen Ort gelagert werden.

Außerdem gilt für Mähroboter genau wie bei der Aufbewahrung von Kleingeräten für den Garten: Sie sollten gereinigt werden – allerdings weder mit Schlauch noch mit Hochdruckreiniger, sondern am besten mit einem feuchten Lappen. Andernfalls könnte die Elektronik des Geräts leiden. Um die Ladestation abzubauen, müssen zunächst alle Kabel entfernt und die Enden der Kabel durch Folie vor Feuchtigkeit und Frost geschützt werden. Sollten die Kontakte der Ladestation verschmutzt sein, gilt es, sie mit feinkörnigem Schmirgelpapier zu säubern.