Die Kärcher Akku-Gras- und -Strauchscheren eignen sich perfekt für feine und präzise Arbeiten in Ihrem Garten. Dank des bewährten 2-in-1-Systems lassen sich Sträucher, Hecken und Buschgewächse, aber auch kleinere Rasenflächen schnell und einfach zurechtschneiden. Das Ergebnis sind saubere Kanten, die Ihrem Garten ein gepflegtes Erscheinungsbild verleihen.

Anwendung und Vorteile

Müheloser und werkzeugloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser. Dadurch können verschiedene Arten der Gartenarbeit durchgeführt werden, ohne mehrere Geräte zu benötigen.

Grasscheren

Die Grasscheren dienen zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder auch die Terrasse – gerade dort, wo der Rasenmäher nicht hinreicht.

Strauchscheren

Die Strauchscheren machen das Kürzen und Modellieren von Sträuchern und Büschen kinderleicht.

Diamantgeschliffene Messer

Die doppelseitigen Klingen sind besonders scharf und ermöglichen ein exaktes Schnittbild an Gras und Sträuchern. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen (bei GSH 2 Plus) sind besonders langlebig und erfordern weniger Wartung.

Teleskopstiel

Die ergonomische Lösung für das Schneiden von Rasenkanten: Mit diesem Stiel können Sie die Arbeitshöhe flexibel einstellen, sodass Sie sich beim Schneiden Ihrer Rasenkanten nicht bücken müssen. Die Verlängerung ist speziell für die Akku-Grasscheren GSH 2 Plus entwickelt worden. Der Stiel ist in einer Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern stufenlos verstellbar.

Führungsschutz und Aufhängeöse

Zum platzsparenden Verstauen.

Ergonomisches Griffdesign

Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.

Permanente Anzeige des Akkuzustands

Dank integrierter LED-Anzeige (GSH 2 Plus).

Highlights

Der kompakte 2-in-1-Helfer: Die Akku-Grasschere dient zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder die Terrasse, und die Strauchschere macht das Kürzen und Modellieren von Sträuchern kinderleicht.

Wechselakkusystem: 18 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: nein
Schnittlänge Strauchmesser: 20 cm
Schnittbreite Grasmesser: 12 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 100 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 800 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 1000 m
Gewicht mit Zubehör und Akku: 2,622 kg

GSH 2 Plus

Wechselakkusystem: Akku festverbaut
Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 50 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 400 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 500 m
Gewicht mit Zubehör und Akku: 1,192 kg

