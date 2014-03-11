Scheuersaugmaschine. Eine Investition in Effizienz.
Die Investition in eine Bodenreinigungsmaschine muss sich für Sie rechnen – und eine Scheuersaugmaschine von Kärcher rechnet sich. Denn im Vergleich zur manuellen Reinigung reduziert eine Scheuersaugmaschine Arbeits- und Materialkosten und erhöht dabei gleichzeitig die Reinigungsqualität.
Die wirtschaftliche Reinigungslösung für jede Anwendung
Mit einer Scheuersaugmaschine reinigen Sie Böden jeder Art wirtschaftlicher, schneller und gründlicher, als dies bei der manuellen Bodenreinigung möglich ist. Eine Scheuersaugmaschine spart Zeit und Reinigungsmittel und schont so Ihre Mitarbeiter und Ihren Geldbeutel. Dazu sind die Geräte einfach zu bedienen, wartungsarm und je nach Anwendungsfall in genau der Bauweise erhältlich, die für Ihre Objektart, Objektgröße und Ihren Bedarf ideal geeignet ist. Ob in kleinen Geschäften und Lokalen, großen Supermärkten und Einkaufszentren oder bei sehr großen Flächen wie an Flughäfen oder in Produktionshallen: Eine Scheuersaugmaschine ist die effizienteste Reinigungslösung für alle Böden, ob nun mit 30 oder mit 30.000 m² Fläche.
Wie genau funktioniert eine Scheuersaugmaschine?
Die Funktionsweise einer modernen Scheuersaugmaschine mit Walzen- oder Scheibenbürstenkopf ist im Prinzip stets dieselbe: Die Reinigungslösung wird entweder unter Direktzugabe von Reinigungsmitteln im Frischwassertank gemischt oder bei automatischen Dosiersystemen erst kurz vor dem Bürstenkopf. Im Zusammenspiel mit Rotation und Anpressdruck der Bürste werden so Verschmutzungen gelöst. Anschließend wird die Schmutzflotte durch die Saugkraft der Turbine über den Saugbalken aufgenommen und im Schmutzwassertank gesammelt. Im Gegensatz dazu verfügt eine reine Scheuermaschine weder über eine Turbine noch einen Saugbalken. Gelöste Verschmutzungen werden deshalb im Nachgang, beispielsweise mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher, aufgenommen.
Scheuersaugmaschine ist dennoch nicht gleich Scheuersaugmaschine
Bei einer Scheuersaugmaschine ist es wie bei einem Auto: Das Funktionsprinzip ist stets dasselbe, aber nicht jede passt zu Ihrer Anwendung. Dank unterschiedlicher Bauarten und Größen, Bürstenkopfsystemen und Antriebstechnologien ist es jedoch sehr einfach, genau das Gerät zu finden, das Ihre Anforderungen maßgeschneidert erfüllt. Sie wissen, wie groß Ihre Flächen sind und ob diese überstellt sind oder nicht. Sie kennen die Struktur Ihrer Böden und ihren Verschmutzungsgrad. Und wir haben die passende Bodenreinigungsmaschine dazu. Ganz sicher.
Eine Scheuersaugmaschine mit Walzenbürstenkopf eignet sich dank hoher Bürstendrehzahl und höheren Anpressdrucks pro cm² insbesondere für umfangreiche Grundreinigungen Ihrer strukturierten und stark verschmutzten Böden. Ebenfalls bringt diese Bürstenkopftechnologie große Vorteile mit sich, wenn Grobschmutz vorliegt. Hier werden die Partikel durch die gegenläufige Walzenrotation aufgenommen und einem Grobschmutzbehälter zugeführt. Der vorherige Arbeitsschritt des Vorkehrens entfällt.
Eine Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürstenkopf wird im Allgemeinen zur Unterhaltsreinigung und bei leichteren Verschmutzungen eingesetzt. Insbesondere auf glatten Böden sowie in lärmsensiblen Bereichen, wie in Krankenhäusern oder in Hotellerie und Gastronomie, ist diese Bodenreinigungsmaschine erste Wahl.
Welche Scheuersaugmaschine ist nun die Richtige für Sie?
Unsere Bodenreinigungsmaschinen gibt es in verschiedenen Größen und vielen Ausstattungsvarianten für ein sehr breites Anwendungsspektrum – dank speziell entwickelter Zubehöre auch über das Reinigen hinaus. Weitere Sonderreinigungslösungen, aber auch einfachere Scheuermaschinen runden unser Angebot für Sie ab. Hier finden Sie alle Informationen zu den einzelnen Kategorien bis hin zur für Sie passenden Scheuersaugmaschine in unserem Programm.
Kompakte Scheuersaugmaschinen
Zur schnellen und flexiblen Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen wie in Restaurants, Shops, Küchen, Hotels und anderen, hochfrequentierten Flächen mit erhöhter Überstellung entwickelt: unsere handgeführten Scheuersaugmaschinen.
Nachläufer-Scheuersaugmaschinen
Auf mittelgroßen Flächen, wie im Handel, in Schwimmbädern, Hallen sowie Gängen und auf Fluren vieler Einrichtungen, eignen sich Nachläufer-Scheuersaugmaschinen zur effizienten Reinigung.
Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschinen
Die ideale Wahl zur Reinigung großer, wenig überstellter Flächen, wie in Lager- und Produktionshallen, Einkaufszentren, Parkhäusern, oder Flughäfen. Hier finden Sie auch unsere Kehr-/Scheuersaug-Kombinationsmaschinen.
Weitere Reinigungslösungen/Einscheibenmaschinen
Ob Einscheiben- und Poliermaschinen zur Hartbodenpflege oder Lösungen für ganz besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, wie auf Stufen oder Rolltreppen: unsere weiteren Reinigungslösungen.
Welche Energiequelle für welche Scheuersaugmaschine?
Scheuersaugmaschinen von Kärcher sind je nach Größe und Modell als netz-, batterie- oder brennstoffbetriebene Versionen erhältlich. Auch hier gilt: Die Anwendung entscheidet maßgeblich über die für Sie sinnvollste Antriebstechnologie.
Netzbetriebene, also kabelgebundene Geräte sind preiswert und ideal zur Reinigung kleinerer Innenflächen ohne Publikumsverkehr geeignet und nur in den Kategorien kompakter und Nachläufer-Scheuersaugmaschinen erhältlich.
Eine batteriebetriebene Scheuersaugmaschine bietet maximale Flexibilität und vermeidet Stolperfallen. Von der kleinsten bis zur größten: Kärcher bietet Ihnen batteriebetriebene Varianten in jeder Bauart an.
Für große Flächen in Außen- oder gut durchlüfteten Innenbereichen empfehlen wir unsere Versionen mit umweltfreundlichen Verbrennungsmotoren (Diesel oder LPG). Bodenreinigungsmaschinen mit Verbrennungsmotor bietet Kärcher nur in der Bauart einer Aufsitz-Scheuersaugmaschine an.
Scheuersaugmaschine mit oder ohne eigenen Fahrantrieb?
Komfort, Gewicht und Benutzerfreundlichkeit sind die entscheidenden Faktoren, ob das Gerät mit oder ohne eigenen Fahrantrieb ausgestattet sein sollte. Eine leichtere Scheuersaugmaschine bis ca. 50 Liter Tankvolumen ist mühelos auch ohne Fahrantrieb zu bedienen. Bei größeren Modellen empfiehlt sich ein integrierter Fahrantrieb, da ein Gerät dieser Größe durch das Eigengewicht nicht mehr ermüdungsfrei über längere Zeiträume bedienbar ist.
Eine Bodenreinigungsmaschine ohne Fahrmotor nutzt die Rotation der Bürsten, um die Maschine fortzubewegen. Der Kraftaufwand für den Bediener ist dabei gering.
Dagegen sorgt bei einer Bodenreinigungsmaschine mit Fahrantrieb ein aktiver und regelbarer Traktionsmotor für den Vortrieb und damit sehr lange, ermüdungsfreie Einsätze.
Scheuersaugmaschine. Für Sie maßgeschneidert
Ausgerüstet mit den passenden Zubehören ist eine Bodenreinigungsmaschine von Kärcher auch für Sonderanwendungen wie das Kristallisieren oder Entschichten einsetzbar. Neben der selbstverständlichen Verfügbarkeit aller Verschleißteile bieten wir Ihnen eine Fülle an unterschiedlichen Pads, Scheiben- und Walzenbürsten, Sauglippen, Saugbalken, Batterien und Ladegeräten, um Ihr Gerät exakt auf Ihre Reinigungsanforderungen hin auszurüsten. Dazu sind diverse Anbausätze, wie unser Home-Base-Kit zur komfortablen Mitnahme von manuellen Reinigungsutensilien, erhältlich. Sie erhalten also genau die Scheuersaugmaschine, die maßgeschneidert zu Ihrem Bedarf passt.
Das passende Reinigungsmittel zu Ihrer Scheuersaugmaschine
Egal welcher Bodentyp, welcher Verschmutzungsgrad, welche Bodenreinigungsmaschine: Kärcher bietet Ihnen eine große Bandbreite perfekt auf die jeweiligen Anforderungen hin entwickelter Reinigungsmittel. Sparsam in der Anwendung, hochwirksam gegen jede Art von Schmutz und dabei selbstverständlich so umweltfreundlich und materialschonend, wie es dem neuesten Stand der Forschung entspricht.
Effiziente Keimreduzierung bei erhöhten Hygieneanforderungen
Mit unserem Anbausatz für Scheuersaugmaschinen zur Sprühsanitation können Sie mit minimalem Einsatz von Geld und Material ein ganz neues Reinigungslevel erreichen. Mit dem Ausbringen von geeignetem Desinfektionsreiniger über den Sprühbalken oder die Handdüse kann die Keimzahl auf Böden, Wänden und Mobiliar effizient reduziert werden. Unter Beachtung geltender Richtlinien ist mit einem geeigneten Desinfektionsmittel selbst eine fachgerechte Sprühdesinfektion möglich. Das Zubehör eignet sich für den Einsatz in Bahnhöfen, Flughäfen, Büro- und Wirtschaftsgebäuden, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen, Schwimmbädern oder Sportstätten. Eine Nachrüstung ist zunächst bei den beiden Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R möglich.
Zubehör für Scheuersaugmaschinen
Erhalten Sie eine größere Auswahl für noch gründlichere Sauberkeit!
Mit unserem umfangreichen Zubehörsortiment können Sie Ihre Scheuersaugmaschine flexibel erweitern, um sie Ihren individuellen Anforderungen anzupassen.
Unser hochwertiges Originalzubehör umfasst verschiedene Elemente wie Bürsten, Sauglippen, Anbausätze und Pads für verschiedenste Reinigungszwecke.
Die Effizienz der Zukunft - Kehren und Scheuern in einem Arbeitsschritt
Mit unseren Scheuer- und Kehrsaugmaschinen reinigen Sie effizienter, sowohl in engen Räumen als auch auf Großflächen.
- Zeit und kostensparend
- Schnelle und gründliche Großflächenreinigung
- Effektiv gegen Verschmutzungen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Professional Scheuermaschinen und Scheuersaugmaschinen erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt unter +43 1 250 60 70 80 an.