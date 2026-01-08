Reinigungsroboter
Arbeitsprozesse optimieren, Teams entlasten, Produktivität erhöhen.
Fachkräfte in der Gebäudereinigung sind rar, die Fluktuation in der Branche ist hoch und gleichzeitig wächst die Vielschichtigkeit der Reinigungsaufgaben. Unsere Antwort auf diese Herausforderungen lautet: Kärcher Intelligent Robotic Application oder kurz „KIRA“ – die Reinigungsroboter von Kärcher.
Scheuersaugroboter KIRA B 200
Saugroboter KIRA CV 50
Scheuersaugroboter KIRA B 50
Videos
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
Für jeden Anwendungsfall die beste Lösung
Die Welt der Gebäudereinigung hat sich grundlegend gewandelt. Wo in vergangenen Zeiten Staubsauger, Putzlappen, einfache Reinigungsmittel und Arbeitskraft ausreichten, bestimmen heute modernste Reinigungstechnologien, strenge Hygiene- und Umweltstandards sowie stetig anspruchsvollere Reinigungsaufgaben das Tätigkeitsfeld.
Statt gut ausgebildete Fachkräfte mit zeitintensiveren Arbeiten wie der Bodenreinigung auszulasten, bieten ausgereifte Reinigungsroboter der KIRA-Plattform von Kärcher neue und bessere Möglichkeiten. In Ergänzung der Teams übernehmen sie die Reinigung von Böden auf großen und weitläufigen genauso wie auf engen und überstellten Innenflächen.
Statt dabei mit einer All-in-one-Gerätelösung Kompromisse bei der Reinigungsqualität einzugehen, entwickeln wir unsere Reinigungsroboter lieber auf den Punkt genau und speziell für den jeweiligen Anwendungsfall. Nur so ist es möglich, die jeweils beste Reinigungsqualität sowie das jeweils beste Handling für die Anwender sicherzustellen.
Kärcher Intelligent Robotic Application
KIRA steht für eine neue Produktkategorie einer stetig wachsenden Zahl professioneller Reinigungsroboter, die in der Lage sind, Reinigungskräfte von monotonen und zeitraubenden Tätigkeiten, wie bei der Bodenreinigung, zu entlasten, während diese parallel komplexere Tätigkeiten erledigen. Intuitiv bedienbar navigieren und reinigen unsere Reinigungsroboter dank leistungsstarker Sensorik und ausgereifter Software sicher und zuverlässig in den unterschiedlichsten Umgebungen.
Die Verbindung von Know-how und Hightech
Seit Jahrzehnten nimmt Kärcher weltweit eine Führungsrolle in der Reinigungstechnik ein. In unseren autonomen Reinigungsmaschinen vereinen wir all unser Wissen mit der High-End-Technologie extrem präziser Sensoren, leistungsstarker Computer und durchdachter Software zu neuen, hochinnovativen Produktkonzepten mit autonomer Orientierung.
Ob zum autonomen Scheuersaugen oder Staubsaugen: Reinigungsroboter der KIRA-Plattform navigieren problemlos und sicher in weitläufigen oder komplexen Umgebungen und detektieren dabei zuverlässig auch Menschen und räumliche Hindernisse. In Sekundenbruchteilen verarbeiten sie die Sensordaten und leiten – falls nötig – entsprechende Ausweichmanöver ein. Wie gut die Geräte die hohen technischen Anforderungen einer intelligenten und zu jedem Zeitpunkt absolut sicheren Navigation meistern, beweisen vorliegende Sicherheitszertifikate nach IEC 63327[SM1] für sicheren Betrieb auch bei Publikumsverkehr.
Intuitiv zu konstanten Reinigungsergebnissen
So überzeugend die Technologie dahinter, so beeindruckend auch Reinigungsqualität und Konstanz des Reinigungsniveaus. Zur Einrichtung der Geräte ist übrigens kein Expertenwissen nötig – im Gegenteil, die Roboter sind auf eine einfache und intuitive Bedienung optimiert, sodass eine kurze Einweisung vollkommen genügt.
So vielseitig wie möglich, so spezialisiert wie nötig
Unsere Reinigungsroboter sind speziell auf den Bedarf von Reinigungsprofis in deren Arbeitsalltag und die unterschiedlichen Anforderungen zugeschnitten. Während der KIRA Staubsaugroboter maximal mobil und kurzfristig einsetzbar sein muss – beispielsweise bei der Reinigung von Hotelzimmern und -fluren – und daher mit ausdauernden 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus ausgestattet ist, erlauben Dockingstationen vollautonomes Reinigen mit dem KIRA B 50 Scheuersaugroboter – inklusive Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülen und Laden der langlebigen Lithium-Ionen-Batterie. Selbst sehr große Lager- und Industrieflächen werden so ohne jeden menschlichen Eingriff gereinigt.
Von der riesigen Halle bis unter Tische
Von großen Flächen bis zu beengten und sogar überstellten Umgebungen. Je nach Ausführung und Anwendungsfall sind unsere Reinigungsroboter extrem vielseitig einsetzbar: im Transportgewerbe (Flughäfen, Bahnhöfe, Logistiklager), im Retailbereich (Supermärkte, Hypermärkte, Shopping Malls), im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen), in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Universitäten, Museen, Sporthallen, Tagungszentren), in Bürogebäuden (Eingangshallen, Flure, Räume), in Hotellerie und Gastronomie (Gasträume, Eingangsbereiche, Hotelflure und -zimmer) sowie natürlich im industriellen Umfeld zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen.
Konnektivität und Datenschutz auf neuestem Stand
Zu Dokumentationszwecken und zur Überwachung der Geräte aus der Ferne sind detaillierte Reinigungsberichte, Benachrichtigungen sowie der aktuelle Gerätestatus jederzeit und von jedem Ort aus von Befugten im zugehörigen Webportal oder über die KIRA Robots App von Kärcher einsehbar. Aus Sicherheitsgründen sind alle Daten verschlüsselt und streng vor unbefugtem Zugriff von außen geschützt. Autorisierte Personen erhalten auf Wunsch auch Benachrichtigungen direkt auf ihr Mobiltelefon. In allen Fällen garantieren wir einen verantwortungsvollen und zweckgebundenen Umgang mit sensiblen Daten und selbstverständlich die DSGVO-Konformität.