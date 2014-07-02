Industrielle Absaugtechnik | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Ob flexibel oder fest installiert, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, problematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern und Industrieentstaubern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben im Handumdrehen.

Kärcher Industriesauger im Einsatz auf Baustellen

Kärcher Industriesauger in Anlagentechnik verbaut

Kärcher Industriesauger Serviceangebot

Kärcher Industriesauger Lager

    Unser Qualitätsanspruch – made in Germany

    Darauf können Sie vertrauen

    Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, große Wertschöpfungstiefe und fachlich geschultes Personal sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Produkte – seit Jahrzehnten.

    Wir verstehen uns als Partner an Ihrer Seite bei allen Herausforderungen der industriellen Absaugtechnik. Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback sind für uns wertvoll, denn wir verfolgen das gleiche Ziel: Innovationen und Produkte zu entwickeln, mit denen Sie Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen.

    Die Bedingungen sind hart, unsere Industriesauger sind bereit

    Jede Branche stellt ganz besondere Anforderungen an die richtige Reinigungslösung: Prozessintegration, Verarbeitung großer Mengen, Gefahrstoffe, enge Zeitfenster und vieles mehr. Hier sind sowohl universelle als auch spezifische Maschinen und Anlagen gefragt. Von der Metallverarbeitung über die Automobil- und Pharmaindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie ist Kärcher die erste Wahl im Bereich Industriesaugen:

    • Flexibel mobil sowie stationär installierte Saugsysteme
    • Optimal für das Saugen großer oder kleiner Mengen
    • Vollständige Entfernung von festen und flüssigen Stoffen sowie großen Staubmengen
    • Sicherheitsgerechtes Absaugen und Entsorgen von gesundheitsgefährdendem Sauggut
    • Auf den industriellen Einsatz abgestimmte Geräte für den Dauereinsatz
    Kärcher Industriesauger Flüssigkeiten / Späne

    INDUSTRIESAUGER FLÜSSIGKEITEN / SPÄNE

     
    Kärcher Industriesauger Feststoffe / Stäube

    INDUSTRIESAUGER FESTSTOFFE / STÄUBE

     
    Industriesauger Ex

    INDUSTRIESAUGER EX

     
    Industrieentstauber

    INDUSTRIEENTSTAUBER

     

    Neuer Name – bewährte Qualität. Aus Ringler wird die Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Die Ringler GmbH vollzieht bei den Industriesaugern eine vollumfassende Markenumstellung. Künftig wird das gesamte Produktportfolio unter dem Markennamen Kärcher auftreten. Unsere Produkte werden standardmäßig in der neuen Corporate Farbe anthrazit ausgeliefert (sofern kein spezieller Kundenwunsch vorliegt). Mit dieser Initiative verstärkt Kärcher das einheitliche Erscheinungsbild sämtlicher Produkte der Unternehmensgruppe sowie die strategische Ausrichtung auf Sie als Kunde.

    Ihr Vorteil: Sie profitieren künftig noch stärker von einem harmonisierten Produktportfolio mit einer international starken Marke – Kärcher.

    Die Kärcher Industrial Vacuuming GmbH ist auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie für Sie da.

    Der Kärcher Industrial Vacuuming Produktservice im Überblick:

    • Industriesauger-Standardgeräte sind ab Lager sofort lieferbar
    • Individuelle Kundenlösungen können dank gut gefüllter Lager unverändert zügig produziert werden
    • Projektangebote haben aufgrund kompletter Verfügbarkeit von Vertrieb und Projektierung keine zeitlichen Änderungen
    • Die Ersatzteilversorgung ist ebenfalls durch hohe Lagerbestände gesichert 

    Kontaktieren Sie uns gerne unter 07195 903-0.
    Montag bis Freitag von 7 – 20 Uhr und samstags von 8 – 16 Uhr

    Um unsere Kunden, Lieferanten und uns selbst zu schützen, haben wir selbstverständlich die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in unserem Hause angepasst. Dabei haben wir uns an den Vorgaben der WHO sowie dem Robert-Koch-Institut orientiert.

    Mit freundlichen Grüßen
    Ihr Kärcher-Team

    Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater

    Berater Industrielle Absaugtechnik

    Der Professional Product Finder für unsere Industrielle Absaugtechnik

    Ein System, das den Unterschied macht: Wir bietet Industrielle Absaugtechnik in allen Varianten – vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlage.

    Popup_mobile_Productfinder_800x800

    Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Product Finder

    Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

    Über 50 Jahre Kompetenz

    Mit dem Kärcher Industriesaugsystem profitieren Sie von über 50 Jahren Erfahrung. Wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Kunden weltweit, um gemeinsam bestehende und neue Aufgabenstellungen zu analysieren und unsere Produkte optimal darauf abzustimmen.

    IHRE BRANCHE – UNSER INDUSTRIESAUGER. DIE KÄRCHER SAUGSYSTEME BEWÄHREN SICH IN DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN BEREICHEN UND ZIELGRUPPEN. TAG FÜR TAG.

    Industriesauger von Kärcher passen für jede Branche.

    SCHNELL. SICHER. SAUBER

    Die metallverarbeitende Industrie, von der Metallurgie über den Maschinenbau bis zu Automotive, ist eine Kernindustrie mit hochentwickelten Verfahren. In der Metallverarbeitung entstehen große Mengen abrasiver Späne, gemischt mit Kühlschmierstoffen. Die Reinigung von Werkstücken sowie Werkzeugmaschinen, auch im laufenden Prozess, sind wichtige Aufgaben, die großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit haben. Mit unseren Industriesaugern bekommen Sie ein Optimum an Prozesssicherheit und Qualitätssicherung.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Absaugen und Aufsaugen – und Aufsaugen von Spänen und Flüssigkeiten und Spänen mit unseren Industriesaugern bei allen spanenden Bearbeitungsverfahren wie Fräsen, Drehen, Bohren, Schleifen, Entgraten oder Bürsten
    • Stationäres Absaugen von Bearbeitungsmaschinen mit kontinuierlichem Späne- und Staubaustrag

    Herausforderung:

    • Verschmutzung der Bearbeitungsmaschinen durch (scharfkantige) Späne, (Schleifstäube), Lackier-Schleifstaub, Schlacke, brennbaren Staub, Kühlschmiermittel und Emulsionen
    • Trennen von Spänen und Emulsionen

    Benefits:

    • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung der Stillstandszeiten
    • Reduktion von Standzeiten bei Bearbeitungsmaschinen
    • Erhöhung der Fertigungsgenauigkeit
    • Steigerung der Arbeits- und Prozesssicherheit
    • Trennung von Spänen und Flüssigkeiten
    • Langlebige und robuste Lösungen
    • Dauerbetrieb und schnelle Reinigungszeit durch hohe Saugleistung
    Kärcher Industriesauger für Automobilindustrie / Metallverarbeitung und Maschinenbau

    HYGIENISCH ARBEITEN – WIRTSCHAFTLICH REINIGEN MIT DEM KÄRCHER INDUSTRIESAUGER

    Saubere Produktionsabläufe, gesicherte Qualität, optimale Hygiene und die Verhinderung von Kontaminationen sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren in der Lebensmittelverarbeitung. Dabei entstehen große Mengen feiner und explosiver Stäube.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Absaugen von Lebensmittelstäuben wie Mehlstaub, Vitaminpulver, Lebensmittelpulver etc., mobil oder stationär im Produktionsprozess integriert

    Herausforderung:

    • Vielfältige Absaugaufgaben und Verschmutzungen: Lebensmittelbruch, Stäube (explosionsgefährdet, frei fliegend, klebrig, nass), Fette, Öle und Eiweiße, Flüssigkeiten
    • Gefahr von Staubexplosionen
    • (Kreuz-)kontamination, Verkeimung, Geschmacksveränderung, Rutschgefahren

    Benefits:

    • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung der Stillstandszeiten
    • Absaugung explosionsgefährdeter Stäube durch ATEX Zertifizierung
    • Langlebige, zuverlässige und dabei kompakte Lösungen
    • Wirtschaftliche Lösungen
    • Effektive Filter und Filterreinigung
    • Industriesauger für Öl, Späne, Flüssigkeiten und mehr
    Kärcher Industriesauger in der Lebensmittelindustrie

    GESUNDHEIT GEHT VOR. IN JEDER HINSICHT.

    Die Pharmaindustrie muss in den unterschiedlichsten Produktbereichen kontinuierlich hohe Qualitäts- und Hygienestandards einhalten. Gleichzeitig müssen die Produktionsprozesse so effizient wie möglich ablaufen. Beides gelingt mit unseren Industriesaugern zur Absaugung und Entstaubung in jedem industriellen Maßstab.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Aufsaugen von Resten aus Tabletten, Arzneiwirkstoffe (Vitamine, Östrogene)
    • Absaugen von Stäuben in Produktionsprozessen

    Herausforderung:

    • Feiner, gesundheitsschädlicher Staub
    • Explosionsgefährdeter Staub

    Benefits:

    • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung der Stillstandszeiten u.a. durch integrierte
    • Absaugung im Produktionsprozess
    • Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
    • Einsatz des Industriesaugers in besonders sensiblen Bereichen
    • Sicheres Absaugen und Entsorgen von gesundheitsschädlichem und explosionsgefährdetem
    • Staub u.a. durch Zertifizierung des Saugers
    Kärcher Industriesauger in der pharmazeutischen Industrie

    EINE ERFOLGREICHE VERBINDUNG: PRODUKTIVITÄT UND SAUBERKEIT.

    In der Herstellung und Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen entstehen feine und grobe Partikel, die gesundheitsschädlich sind. Beim Transport oder bei Wartungsarbeiten können diese Stoffe in großen Mengen auftreten.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Reinigen von Maschinen und Arbeitsplätzen, insbesondere Aufsaugen und Absaugen von Granulaten, Kunststoffspänen- und stäuben, (aggressiven) chemischen Gemischen, Düngemittel, Farbpulver, Wasser, Waschmittel mit dem Industriesauger
    • Absaugen von Stäuben aus Produktionsprozessen (bspw. Stäuben während der Granulatdosierung)

    Herausforderung:

    • Gesundheits- und umweltgefährdende Stäube
    • Verunreinigung der Produkte

    Benefits:

    • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung der Stillstandszeiten
    • Sicherstellung der Arbeitssicherheit und Effizienz
    • Absaugung explosionsgefährdeter Stäube durch ATEX Zertifizierung
    • Kontaminationsfreie Entleerung
    Kärcher Industriesauger in der Kunststoff- und Chemieindustrie

    BAUHANDWERK HAT SAUBEREN BODEN.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Aufsaugen von Mineralien aller Art (Betonstaub, Zementstaub), gröberer Abtrag, Kieselsteine, Sand
    • Transport des Saugers zwischen und flexibler Einsatzort auf Baustellen

    Herausforderung:

    • Staub als Gesundheitsbelastung
    • Größerer Abtrag als Gefährdung der Arbeitssicherheit

    Benefits:

    • Erhöhung der Arbeitsqualität
    • Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
    • Absaugung mit dem Industrie Feinstaubsauger direkt während der Werkzeugnutzung durch Elektro-Werkzeuganschluss am Sauger
    • Wendigkeit und Mobilität der Geräte
    • Langlebige und robuste Geräte
    Kärcher Industriesauger in Handwerk und Bauindustrie

    WO GESÄGT, GEHOBELT UND GESCHLIFFEN WIRD

    In der Holz- und Möbelindustrie stellen Sägemehl, Späne und Schleifstaub ein ständiges und ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar. Zudem können diese Stoffe leicht entzündlich bis explosiv sein. Mit dem Einsatz unserer speziellen industriellen Vakuumsauger verhindern Sie zuverlässig, dass sich Staub und Späne in der Arbeitsumgebung ansammeln und zu einer Gefahr werden.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Unterhalts- und Maschinenreinigung
    • Kontinuierliche Absaugung von Spänen und Staub an Fräsmaschinen, Schleifmaschinen, Sägen,
    • Handbearbeitungsmaschinen etc. durch Industriesauger

    Herausforderung:

    • Leicht entzündlicher bis hochexplosiver Staub
    • Gesundheitsschädlicher Staub
    • Oft große Mengen an Staub

    Benefits:

    • Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
    Kärcher Industriesauger in der Holzverarbeitung

    SICHERE INDUSTRIELLE FERTIGUNG VON STEINEN UND GLAS

    Bei der Bearbeitung von Steinen und Glas entsteht sehr feines, scharfkantiges und abrasives Sauggut. Eine Herausforderung an Absauganlagen, die Sie mit unseren Industriesaugern nachhaltig meistern.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Maschinenreinigung mit teilweise großen Flüssigkeitsmengen
    • Absaugen von Zementstaub an Förderbändern, Einfülltrichtern, Abfüllanlagen etc. durch unsere industriellen Absauganlagen

    Herausforderung:

    • Große Mengen an Staub
    • Scharfkantige Saugmedien
    • Große Mengen an Kühlwasser

    Benefits:

    • Sicherung der Qualität und Prozessabläufe
    Kärcher Industriesauger in der Glas- und Steinindustrie

    TEXTILIEN PRODUZIEREN OHNE FUSSELN

    Die Absaugung von Produktionsresten in der Textilindustrie hat ihre ganz eigenen Anforderungen. Abgesaugte Fasern und Flusen neigen zum Verklumpen und können durch verstopfte Filter, Schläuche und Rohrleitungen die Produktion lahmlegen. Unsere maßgeschneiderten Industriesauger-Lösungen sorgen für störungsfreie Produktionsprozesse.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Aufsaugen von Flusen und Fasern in jeder Größe und Menge

    Herausforderung:

    • Textilfasern haften am Filter des Industriesaugers an und verstopfen diesen
    • Textilfasern ballen sich in Schläuchen und Rohrleitungen und blockieren diese

    Benefits:

    • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung von Stillstandszeiten
    • Nachhaltig hohe Saugleistung
    • Langlebige, zuverlässige, kompakte und wirtschaftliche Lösungen
    Kärcher Industriesauger in der Textilindustrie

    100 PROZENT STAUBFREIE PRODUKTION.

    In der Elektroindustrie und der Optik entsteht bei der Produktion sehr feiner Staub, der Bauteile beschädigen kann und direkt im Prozess abgesaugt werden muss. Durch unsere industriellen Absauganlagen lösen Sie nicht nur diese Aufgaben, sondern schützen gleichzeitig ihre hochentwickelten Produktionsanlagen.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Fräsen von elektrischen Komponenten
    • Polieren von optischen Elementen

    Herausforderung:

    • Stark abrasiver Staub
    • Staub, der Bauteile zerstören kann

    Benefits:

    • Sicherung der Qualität und Prozessabläufe
    Kärcher Industriesauger in der Elektro- und Optikindustrie

    SAUBERE PRODUKTION VOM PAPIER BIS ZUM DRUCK

    Bei der Herstellung von Druckmedien werden Papierstaub, Farbpulver, flüssige Farben und Toner freigesetzt. Diese zum Teil hochgiftigen Stoffe erfordern leistungsfähige Absaugungen durch unsere Industriesauger von Kärcher, wie wir sie seit Jahrzehnten für die Druckindustrie entwickeln.

    Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

    • Aufsaugen von Zellulosefasern bei der Maschinenreinigung in der Papierindustrie
    • Aufsaugen von feinen bis groben Papierschnipseln an Schneidmaschinen
    • Reinigen von Druckmaschinen
    • Absaugen von Farbpulver

    Herausforderung:

    • Sehr feine und explosive Stäube
    • Grobe Papierschnipsel

    Benefits:

    • Sicherung der Qualität und Prozessabläufe
    • Gesundheitsschutz
    Kärcher Industriesauger in der Druckindustrie

    IHR SCHMUTZ IST UNSER PROBLEM. KÄRCHER BIETET FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE GERÄTEKLASSE.

    Für jedes Problem die richtige Lösung

    Unsere Kärcher Industriesauger und Industrieentstauber bieten Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder große Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material.

    Kärcher Industriesauger

    Industriesauger

    Industriesauger sind für das stationäre oder mobile Aufsaugen von trockenen sowie nassen Spänen, grobem Staub und ähnlichen, sich absetzenden Partikeln konstruiert. Dafür arbeiten Industriesauger mit hohem Unterdruck bei relativ niedrigem Luftvolumenstrom.

    INDUSTRIESAUGER FÜR SPÄNE / FLÜSSIGKEITEN

    INDUSTRIESAUGER FÜR GROSSE MENGEN ABRASIVER SPÄNE UND SCHMIERSTOFFE

    In der Industrie werden Sauger gebraucht, die mehrere Stunden täglich oder im Dauerbetrieb 24/7 souverän durchhalten. Das Spektrum an Stoffen reicht dabei von kleinen bis zu sehr großen Mengen abrasiver Späne und grober Partikel über abgesetzte Medien bis zu Flüssigkeiten wie Öl, Kühlemulsion und Wasser.

    KÄRCHER INDUSTRIESAUGER FÜR FLÜSSIGKEITEN / SPÄNE

    INDUSTRIESAUGER FÜR FESTSTOFFE / STÄUBE

    DIE INDUSTRIESAUGER MIT DER BESONDEREN FILTERTECHNIK

    In den verschiedenen Industrien müssen die unterschiedlichsten Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesauger finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.

    KÄRCHER INDUSTRIESAUGER FÜR FESTSTOFFE / STÄUBE

    INDUSTRIESAUGER EX

    GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR DEN EX-GEFÄHRDETEN BEREICH

    Das Saugen in explosionsgefährdeten Bereichen stellt höchste Ansprüche an die Gerätequalität. Industrielle Kärcher Ex-Sauger erfüllen diese Normen und sind zum Teil richtlinienkonform zertifiziert durch den TÜV Süd und IBExU.

    Kärcher Industriesauger Ex

    INDUSTRIEENTSTAUBER

    FÜR DIE EFFEKTIVE ERFASSUNG SCHWEBENDER PARTIKEL

    Schwebende Partikel können sehr verschieden sein: Feinstaub, gesundheitsschädlicher Staub, feine Späne und Abrieb aller Art. In vielen Industrien ist das kontinuierliche Absaugen der Prozessstäube von Metallen, Glas, Stein, Textilfasern, Agrarprodukten oder Chemikalien unmittelbar im Prozess unverzichtbar. Unsere Industrieentstauber erfassen im Dauerbetrieb 24/7 direkt an Bearbeitungs- bzw. Abfüllanlagen angeschlossen zuverlässig schwebende Partikel selbst in großer Menge.

    Kärcher Industrieentstauber

    INDUSTRIEENTSTAUBER EX

    FÜR ALLES, WAS SCHWEBT UND EX-GEFÄHRLICH IST

    Die kontinuierliche Absaugung schwebender, explosiver Partikel direkt an der Entstehungsquelle im Prozess stellt höchste Anforderungen an Industrieentstauber. Unsere Entstauber und Entstauber Ex bewähren sich seit vielen Jahren im stationären Dauereinsatz 24/7 in vielen Bereichen der Industrie, insbesondere in der Metall- und Holzbearbeitung, in Automotive, Chemie und Pharma, Lebensmittel, Papierherstellung, in der gummi- und kunststoffverarbeitenden Industrie sowie in der Zone 22.

    Kärcher Einbausauggerät Ex

    Kundenspezifische Lösungen für spezielle Aufgaben

    Kärcher Kundenspezifische Absauglösung

    Individuell gelöst

    Die Anforderungen an Absaugsysteme in der Industrie können sehr spezifisch sein. Wir projektieren jede industrielle Absauganlage individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse hin. Unser Leistungsspektrum reicht von der einfachen mobilen Lösung bis hin zu hochkomplexen, spezifisch angepassten und fest verrohrten Absauglösungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung industrieller Absauganlagen sind wir Ihr kompetenter Partner. Dadurch bekommen Sie effiziente Komplettlösungen aus einer Hand.

    Rohrleitungen

    Rohrleitungen - Leistung perfekt angebunden.

    Unsere stationären Industriesauger können Sie als Ein- oder Mehrplatzsysteme mit Handabsaugstellen oder direkt in den Prozess integriert einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen alle benötigten Komponenten, von den Saugstellen und Zubehören bis zu individuell angepassten Rohrleitungen.

    Kärcher Industrial Vacuuming Referenzen

    REFERENZEN

    Darauf können wir stolz sein: Unsere Anlagen stehen bei zahlreichen namhaften Unternehmen auf der ganzen Welt. Ob fertige Produkte oder individuell angepasst – wir bieten für jeden Kunden die passende Lösung vor Ort.

    ÜBER UNS

    Unsere DNA

    Wer wir sind: Der Experte für Industriesauger und -entstauber.

    Mit über 50 Jahre Erfahrung in der Branche treffen sie bei uns die Experten. Unser professionelles Team stellt gemeinsam mit ihnen ihre perfekt auf sie zugeschnittene Lösungen aus dem vielfältigen Produktportfolio zusammen und berät sie umfassend. Unser Antrieb ist es hierbei unseren Kunden zu einer sauberen, sicheren Arbeitsumgebung durch effiziente Reinigungslösungen zu verhelfen.

    Was wir bieten: Qualitativ hochwertige Lösungen auf die sie vertrauen können. 

    Mit unseren Lösungen bestehend aus hochwertigen Industriesaugern mit vielfältigem Zubehör für verschiedenste Anwendungen erleichtern wir den Alltag in Ihrer Produktion. Ergänzt werden unsere Lösungen durch Servicekonzepte, damit ihre Industriesaugerlösung allzeit bereit ist. Zu jedem Zeitpunkt stehen wir ihnen hierbei mit Rat und Tat zur Seite. Darauf können sie vertrauen. 

    Wer dahinter steht: Mit zwei Herzen in einer Brust stehen wir für die Jahrzehnte langen Erfolge der Ringler GmbH und die Veränderung zur Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, große Wertschöpfungstiefe und unsere Experten sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Lösungen – seit Jahrzehnten. Mit gebündelter Expertise in Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Service und Anwendungstechnik leisten wir den Beitrag zu ihrer saubereren, sichereren und umweltfreundlicheren Produktion.

    Individuelle Kärcher Industrie Saugsysteme

    SCHWEIßEN

    Die hohe Wertschöpfungstiefe ermöglicht es uns, flexibel auf Ihre Wünsche zu reagieren.

    Kärcher Industrie Saugsysteme nach individueller Farbwahl

    LACKIEREN

    Gerne liefern wir unsere Industriesaugsysteme nach Ihrer Farbvorstellung.

    Kärcher Industrie Saugsysteme mit höchster Qualität

    MONTIEREN

    Made in Germany – optimal strukturierte Arbeitsabläufe sichern höchste Qualitätsstandards.

    Unser Zuhause auf der schwäbischen Alb.

    Kärcher (ehemals Ringler) ist seit 50 Jahren ein namhafter Hersteller hochwertiger Industriesauglösungen mit Sitz im schwäbischen Waldstetten rund 50 Kilometer von Stuttgart entfernt inmitten der Dreikaiserberge. Hier produzieren wir nahezu unsere gesamte Produktpalette. Die Bandbreite reicht von mobilen kleinen Industriesaugern über stationäre Absauganlagen mit Rohrleitungsbau bis hin zu Entstaubungsanlagen mit individuell konzipierten Erfassungseinheiten. 

    Wir machen den Unterschied mit unseren Lösungen. Diese zeichnen sich durch höchste Qualität, Langlebigkeit, technische Raffinesse sowie robuste Bauweise aus. 

     

     

     

     

     

     

    Standort Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    7. Juli 1967: Bernhard Ringler macht sich in gemieteten Räumen mit einem Lohnfertigungsbetrieb für Schweiß- und Drehteile selbstständig.

    1970: Gründung des Unternehmens Ringler Apparatebau GmbH durch Bernhard Ringler mit der Frage wie man die Werkzeugmaschinenreinigung von Spänen und Emulsion möglichst effizient und sicher gestalten kann? Das bis dahin übliche Abkehren der Späne sollte somit der Vergangenheit angehören.

    1973: Der Durchbruch mit dem klassischen Spänesauger RI 300. Dieser vereinte die Vorteile der effizienten Reinigung von Industrieumgebung, der Trennung von Spänen und Emulsion, Rückführung der Kühlemulsion zur Maschine, und Kippentleerung der Späne. Die damals bahnbrechende Erfindung wurde in ganz Deutschland zum Verkaufsschlager. Das Nachfolgemodell des Industriesaugers RI 300 ist auch heute noch der Klassiker unter den Industriesaugern und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Stahlbauweise, die robuste Bauweise und das perfekte Handling sind bis heute Grundpfeiler unserer Lösungen.

    1976: Bau der ersten Produktionshalle und Lagerhalle
    750 m² sowie zusätzl. Büroräume. Ausschließlich Hersteller von Sauggeräten für die metallverarbeitende Industrie.

    1982: Erweiterung der Produktions- und Lagerkapazität um weitere 600 m² und der Bürofläche um 200 m²

    1995: Erneute Erweiterung der Montage- und Versandfläche
    Dritter Bauabschnitt
    Bau einer neuen Montagehalle, Kapazitätserweiterung in der Montage/Versand und Prüfstation zusätzl. 600 m². Insgesamt nun ca. 2200 m² Montage Produktions- und Büroräume.

    2003: Zertifizierung des gesamten Unternehmens nach ISO 9001: VDA 6.4

    2010: Übernahme durch Firma Alfred Kärcher
    Die Firma Alfred Kärcher SE & Co.KG übernimmt zum 01.09.2010 die Ringler Apparatebau GmbH

    2012: Konsequenter Ausbau der Fertigungstiefe - Made in Germany
    Zum Erhalt bzw. Ausbau der Fertigungstiefe wird die Produktionsfläche erweitert. Hierzu findet der Kauf und die Inbetriebnahme einer weiteren Produktionshalle für Stahlbau und Vormaterial statt. 

    2013: Kundenorientierte und flexible Produktion mithilfe der neuen Lackiererei
    Mithilfe von zwei modernen Lackierboxen können die Lieferzeiten drastisch reduziert werden wobei zeitgleich wesentlich kundenorientierter und flexibler produziert werden kann. 

    01.10.2013: Umfirmierung in Ringler GmbH

    2014: Vergrößerung der Büroflächen aufgrund internationaler Vertriebsausrichtung
    Im Zuge des internationalen Vertriebsausbaus wurde ein Bürogebäude mit Schulungsräumen und Bürofläche für den Vertrieb sowie die Administration in Betrieb genommen. Dort befindet sich auch ein Showroom für Produkte.

    2017: 50-jähriges Jubiläum
    Das Unternehmen feiert 50-jähriges Firmenjubiläum und blickt auf eine positive Entwicklung zum innovativen Marktführer für Industriesauglösungen in Deutschland und Europa zurück.

    2020: Farb- und Markenumstellung
    Mit Wirkung zum 01.01.2020 wird das gesamte Produktportfolio unter dem Markennamen Kärcher vertrieben. Mit dieser Initiative verstärkt Kärcher das einheitliche Erscheinungsbild sämtlicher Produkte der Unternehmensgruppe sowie die strategische Ausrichtung auf den Kunden.

    2022: Zwei Herzen in einer Brust – Mit bewährter Qualität von der Ringler GmbH zur Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Mit Wirkung zum 01.01.2022 nennen wir uns Kärcher Industrial Vacuuming GmbH. Unser Qualitätsversprechen lenkt hierbei weiterhin tagtäglich unser Handeln.

    Unser Ziel: Stete Steigerung der Umweltverträglichkeit

    Die vielseitigen Industriesaugerlösungen der Kärcher Industrial Vacuum GmbH leisten einen wichtigen Beitrag zur Reinhaltung von Produktionsstätten, Arbeitsplatzsicherheit, Luftreinhaltung und Umweltschutz. Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität, Langlebigkeit, technische Raffinesse sowie robuste und nachhaltige Bauweise aus. 

    Hierbei legen wir großen Wert darauf, mit jeder Gerätegeneration umweltfreundlicher zu werden. Hierbei legen wir großen Wert darauf, Umweltbelastungen bei der Produktion unserer Produkte zu reduzieren und tragen mit unseren Industriesaugerlösungen zudem direkt beim Kunden dazu bei, beispielsweise auch umweltschädliche Stoffe aufzunehmen.

    Umweltschutz von der Produktidee bis zur Entsorgung

    Beim Streben nach Nachhaltigkeit ist der Weg das Ziel. Diesen Weg in die Zukunft gehen wir seit Jahrzehnten mit vorbildlicher Konsequenz. So orientieren wir uns bei der Entwicklung neuer Produkte an dem Begriff "life cycle thinking". Das heißt, bereits in der Planungsphase wird der gesamte Produktlebenszyklus mitbetrachtet. Alle Abschnitte des Produktlebenszyklus werden schon bei der Entwicklung auf wesentliche Umweltgesichtspunkte hin analysiert und so weit optimiert, dass die Umwelt möglichst wenig belastet wird.

    Rohstoffgewinnung: Unsere Lösungen werden aus qualitativ hochwertigen Rohstoffen gefertigt. Durch unseren hohen Qualitätsanspruch und der damit verbundenen langen Lebensdauer schonen wir die Umwelt.

    Teilefertigung: Auch bei der Wahl unserer Zulieferer legen wir Wert auf deren umweltfreundliche Arbeitsweise. Zudem legen wir großen Wert auf Schadstofffreiheit und effektives Umweltmanagement.

    Produktion: Bereits jetzt haben unsere Produktionsprozesse geringe Umweltauswirkungen. Trotzdem haben wir uns zur ständigen Verbesserung verpflichtet und bemühen uns, durch innovative Prozesse noch weniger Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. Beispiele für solche Prozesse sind: Wärmerückgewinnung, Wasserrecycling und Solarenergie.

    Distribution: Wenn immer möglich nutzen wir umweltfreundliche Transportarten wie die Bahn. Bei einer Distribution mit der LKW legen wir großen Wert darauf, optimale Lademengen mit möglichst wenig Umwegen zu transportieren.

    Wir tragen zum Umweltschutz beim Kunden bei: Unsere innovativen Lösungen reduzieren die Staub- und Lärmemissionen in der Produktion der Kunden und sichern eine saubere und sichere Produktion.

    Reparatur: Auf Reparaturfreundlichkeit wird ebenfalls bereits beim Design des Produktes geachtet. Unser Servicecenter sorgt für kompetente Reparatur weltweit.

    Recycling und Entsorgung: Altgeräte werden gemäß der europaweiten Gesetzgebung kostenlos zurückgenommen. Eine einfache Demontage und die Auswahl geeigneter Materialien ermöglichen eine gute Verwertung von Altgeräten. Zudem sind unsere Industriesaugerlösungen in der Regel zu 90 Prozent recyclingfähig.

    Nachhaltigkeit bei der Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
    Reinigung von Industriehalle

    Kostenloses E-Book zur effizienten Reinigung von Industriehallen

    Sie sind in der metallverarbeitenden Industrie und auf der Suche nach Tipps und Lösungen zur wirtschaftlichen Reinigung ihrer Fertigung?

    Die besten Reinigungslösungen für Industriehallen können Sie jetzt als gratis E-Book downloaden.

