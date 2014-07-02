7. Juli 1967: Bernhard Ringler macht sich in gemieteten Räumen mit einem Lohnfertigungsbetrieb für Schweiß- und Drehteile selbstständig.

1970: Gründung des Unternehmens Ringler Apparatebau GmbH durch Bernhard Ringler mit der Frage wie man die Werkzeugmaschinenreinigung von Spänen und Emulsion möglichst effizient und sicher gestalten kann? Das bis dahin übliche Abkehren der Späne sollte somit der Vergangenheit angehören.

1973: Der Durchbruch mit dem klassischen Spänesauger RI 300. Dieser vereinte die Vorteile der effizienten Reinigung von Industrieumgebung, der Trennung von Spänen und Emulsion, Rückführung der Kühlemulsion zur Maschine, und Kippentleerung der Späne. Die damals bahnbrechende Erfindung wurde in ganz Deutschland zum Verkaufsschlager. Das Nachfolgemodell des Industriesaugers RI 300 ist auch heute noch der Klassiker unter den Industriesaugern und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Stahlbauweise, die robuste Bauweise und das perfekte Handling sind bis heute Grundpfeiler unserer Lösungen.

1976: Bau der ersten Produktionshalle und Lagerhalle

750 m² sowie zusätzl. Büroräume. Ausschließlich Hersteller von Sauggeräten für die metallverarbeitende Industrie.

1982: Erweiterung der Produktions- und Lagerkapazität um weitere 600 m² und der Bürofläche um 200 m²

1995: Erneute Erweiterung der Montage- und Versandfläche

Dritter Bauabschnitt

Bau einer neuen Montagehalle, Kapazitätserweiterung in der Montage/Versand und Prüfstation zusätzl. 600 m². Insgesamt nun ca. 2200 m² Montage Produktions- und Büroräume.

2003: Zertifizierung des gesamten Unternehmens nach ISO 9001: VDA 6.4

2010: Übernahme durch Firma Alfred Kärcher

Die Firma Alfred Kärcher SE & Co.KG übernimmt zum 01.09.2010 die Ringler Apparatebau GmbH

2012: Konsequenter Ausbau der Fertigungstiefe - Made in Germany

Zum Erhalt bzw. Ausbau der Fertigungstiefe wird die Produktionsfläche erweitert. Hierzu findet der Kauf und die Inbetriebnahme einer weiteren Produktionshalle für Stahlbau und Vormaterial statt.

2013: Kundenorientierte und flexible Produktion mithilfe der neuen Lackiererei

Mithilfe von zwei modernen Lackierboxen können die Lieferzeiten drastisch reduziert werden wobei zeitgleich wesentlich kundenorientierter und flexibler produziert werden kann.

01.10.2013: Umfirmierung in Ringler GmbH

2014: Vergrößerung der Büroflächen aufgrund internationaler Vertriebsausrichtung

Im Zuge des internationalen Vertriebsausbaus wurde ein Bürogebäude mit Schulungsräumen und Bürofläche für den Vertrieb sowie die Administration in Betrieb genommen. Dort befindet sich auch ein Showroom für Produkte.

2017: 50-jähriges Jubiläum

Das Unternehmen feiert 50-jähriges Firmenjubiläum und blickt auf eine positive Entwicklung zum innovativen Marktführer für Industriesauglösungen in Deutschland und Europa zurück.

2020: Farb- und Markenumstellung

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wird das gesamte Produktportfolio unter dem Markennamen Kärcher vertrieben. Mit dieser Initiative verstärkt Kärcher das einheitliche Erscheinungsbild sämtlicher Produkte der Unternehmensgruppe sowie die strategische Ausrichtung auf den Kunden.

2022: Zwei Herzen in einer Brust – Mit bewährter Qualität von der Ringler GmbH zur Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Mit Wirkung zum 01.01.2022 nennen wir uns Kärcher Industrial Vacuuming GmbH. Unser Qualitätsversprechen lenkt hierbei weiterhin tagtäglich unser Handeln.