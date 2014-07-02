Industrielle Absaugtechnik | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ob flexibel oder fest installiert, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, problematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern und Industrieentstaubern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben im Handumdrehen.
Unser Qualitätsanspruch – made in Germany
Darauf können Sie vertrauen
Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, große Wertschöpfungstiefe und fachlich geschultes Personal sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Produkte – seit Jahrzehnten.
Wir verstehen uns als Partner an Ihrer Seite bei allen Herausforderungen der industriellen Absaugtechnik. Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback sind für uns wertvoll, denn wir verfolgen das gleiche Ziel: Innovationen und Produkte zu entwickeln, mit denen Sie Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen.
Die Bedingungen sind hart, unsere Industriesauger sind bereit
Jede Branche stellt ganz besondere Anforderungen an die richtige Reinigungslösung: Prozessintegration, Verarbeitung großer Mengen, Gefahrstoffe, enge Zeitfenster und vieles mehr. Hier sind sowohl universelle als auch spezifische Maschinen und Anlagen gefragt. Von der Metallverarbeitung über die Automobil- und Pharmaindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie ist Kärcher die erste Wahl im Bereich Industriesaugen:
- Flexibel mobil sowie stationär installierte Saugsysteme
- Optimal für das Saugen großer oder kleiner Mengen
- Vollständige Entfernung von festen und flüssigen Stoffen sowie großen Staubmengen
- Sicherheitsgerechtes Absaugen und Entsorgen von gesundheitsgefährdendem Sauggut
- Auf den industriellen Einsatz abgestimmte Geräte für den Dauereinsatz
Neuer Name – bewährte Qualität. Aus Ringler wird die Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Die Ringler GmbH vollzieht bei den Industriesaugern eine vollumfassende Markenumstellung. Künftig wird das gesamte Produktportfolio unter dem Markennamen Kärcher auftreten. Unsere Produkte werden standardmäßig in der neuen Corporate Farbe anthrazit ausgeliefert (sofern kein spezieller Kundenwunsch vorliegt). Mit dieser Initiative verstärkt Kärcher das einheitliche Erscheinungsbild sämtlicher Produkte der Unternehmensgruppe sowie die strategische Ausrichtung auf Sie als Kunde.
Ihr Vorteil: Sie profitieren künftig noch stärker von einem harmonisierten Produktportfolio mit einer international starken Marke – Kärcher.
Die Kärcher Industrial Vacuuming GmbH ist auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie für Sie da.
Der Kärcher Industrial Vacuuming Produktservice im Überblick:
- Industriesauger-Standardgeräte sind ab Lager sofort lieferbar
- Individuelle Kundenlösungen können dank gut gefüllter Lager unverändert zügig produziert werden
- Projektangebote haben aufgrund kompletter Verfügbarkeit von Vertrieb und Projektierung keine zeitlichen Änderungen
- Die Ersatzteilversorgung ist ebenfalls durch hohe Lagerbestände gesichert
Kontaktieren Sie uns gerne unter 07195 903-0.
Um unsere Kunden, Lieferanten und uns selbst zu schützen, haben wir selbstverständlich die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in unserem Hause angepasst. Dabei haben wir uns an den Vorgaben der WHO sowie dem Robert-Koch-Institut orientiert.
Ein System, das den Unterschied macht: Wir bietet Industrielle Absaugtechnik in allen Varianten – vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlage.
Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Product Finder
Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
Über 50 Jahre Kompetenz
Mit dem Kärcher Industriesaugsystem profitieren Sie von über 50 Jahren Erfahrung. Wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Kunden weltweit, um gemeinsam bestehende und neue Aufgabenstellungen zu analysieren und unsere Produkte optimal darauf abzustimmen.
IHRE BRANCHE – UNSER INDUSTRIESAUGER. DIE KÄRCHER SAUGSYSTEME BEWÄHREN SICH IN DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN BEREICHEN UND ZIELGRUPPEN. TAG FÜR TAG.
IHR SCHMUTZ IST UNSER PROBLEM. KÄRCHER BIETET FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE GERÄTEKLASSE.
Für jedes Problem die richtige Lösung
Unsere Kärcher Industriesauger und Industrieentstauber bieten Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder große Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material.
Industriesauger
Industriesauger sind für das stationäre oder mobile Aufsaugen von trockenen sowie nassen Spänen, grobem Staub und ähnlichen, sich absetzenden Partikeln konstruiert. Dafür arbeiten Industriesauger mit hohem Unterdruck bei relativ niedrigem Luftvolumenstrom.
INDUSTRIESAUGER FÜR SPÄNE / FLÜSSIGKEITEN
INDUSTRIESAUGER FÜR GROSSE MENGEN ABRASIVER SPÄNE UND SCHMIERSTOFFE
In der Industrie werden Sauger gebraucht, die mehrere Stunden täglich oder im Dauerbetrieb 24/7 souverän durchhalten. Das Spektrum an Stoffen reicht dabei von kleinen bis zu sehr großen Mengen abrasiver Späne und grober Partikel über abgesetzte Medien bis zu Flüssigkeiten wie Öl, Kühlemulsion und Wasser.
INDUSTRIESAUGER FÜR FESTSTOFFE / STÄUBE
DIE INDUSTRIESAUGER MIT DER BESONDEREN FILTERTECHNIK
In den verschiedenen Industrien müssen die unterschiedlichsten Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesauger finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.
INDUSTRIESAUGER EX
GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR DEN EX-GEFÄHRDETEN BEREICH
Das Saugen in explosionsgefährdeten Bereichen stellt höchste Ansprüche an die Gerätequalität. Industrielle Kärcher Ex-Sauger erfüllen diese Normen und sind zum Teil richtlinienkonform zertifiziert durch den TÜV Süd und IBExU.
INDUSTRIEENTSTAUBER
FÜR DIE EFFEKTIVE ERFASSUNG SCHWEBENDER PARTIKEL
Schwebende Partikel können sehr verschieden sein: Feinstaub, gesundheitsschädlicher Staub, feine Späne und Abrieb aller Art. In vielen Industrien ist das kontinuierliche Absaugen der Prozessstäube von Metallen, Glas, Stein, Textilfasern, Agrarprodukten oder Chemikalien unmittelbar im Prozess unverzichtbar. Unsere Industrieentstauber erfassen im Dauerbetrieb 24/7 direkt an Bearbeitungs- bzw. Abfüllanlagen angeschlossen zuverlässig schwebende Partikel selbst in großer Menge.
INDUSTRIEENTSTAUBER EX
FÜR ALLES, WAS SCHWEBT UND EX-GEFÄHRLICH IST
Die kontinuierliche Absaugung schwebender, explosiver Partikel direkt an der Entstehungsquelle im Prozess stellt höchste Anforderungen an Industrieentstauber. Unsere Entstauber und Entstauber Ex bewähren sich seit vielen Jahren im stationären Dauereinsatz 24/7 in vielen Bereichen der Industrie, insbesondere in der Metall- und Holzbearbeitung, in Automotive, Chemie und Pharma, Lebensmittel, Papierherstellung, in der gummi- und kunststoffverarbeitenden Industrie sowie in der Zone 22.
Kundenspezifische Lösungen für spezielle Aufgaben
Individuell gelöst
Die Anforderungen an Absaugsysteme in der Industrie können sehr spezifisch sein. Wir projektieren jede industrielle Absauganlage individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse hin. Unser Leistungsspektrum reicht von der einfachen mobilen Lösung bis hin zu hochkomplexen, spezifisch angepassten und fest verrohrten Absauglösungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung industrieller Absauganlagen sind wir Ihr kompetenter Partner. Dadurch bekommen Sie effiziente Komplettlösungen aus einer Hand.
Rohrleitungen - Leistung perfekt angebunden.
Unsere stationären Industriesauger können Sie als Ein- oder Mehrplatzsysteme mit Handabsaugstellen oder direkt in den Prozess integriert einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen alle benötigten Komponenten, von den Saugstellen und Zubehören bis zu individuell angepassten Rohrleitungen.
REFERENZEN
Darauf können wir stolz sein: Unsere Anlagen stehen bei zahlreichen namhaften Unternehmen auf der ganzen Welt. Ob fertige Produkte oder individuell angepasst – wir bieten für jeden Kunden die passende Lösung vor Ort.
Unsere DNA
Wer wir sind: Der Experte für Industriesauger und -entstauber.
Mit über 50 Jahre Erfahrung in der Branche treffen sie bei uns die Experten. Unser professionelles Team stellt gemeinsam mit ihnen ihre perfekt auf sie zugeschnittene Lösungen aus dem vielfältigen Produktportfolio zusammen und berät sie umfassend. Unser Antrieb ist es hierbei unseren Kunden zu einer sauberen, sicheren Arbeitsumgebung durch effiziente Reinigungslösungen zu verhelfen.
Was wir bieten: Qualitativ hochwertige Lösungen auf die sie vertrauen können.
Mit unseren Lösungen bestehend aus hochwertigen Industriesaugern mit vielfältigem Zubehör für verschiedenste Anwendungen erleichtern wir den Alltag in Ihrer Produktion. Ergänzt werden unsere Lösungen durch Servicekonzepte, damit ihre Industriesaugerlösung allzeit bereit ist. Zu jedem Zeitpunkt stehen wir ihnen hierbei mit Rat und Tat zur Seite. Darauf können sie vertrauen.
Wer dahinter steht: Mit zwei Herzen in einer Brust stehen wir für die Jahrzehnte langen Erfolge der Ringler GmbH und die Veränderung zur Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, große Wertschöpfungstiefe und unsere Experten sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Lösungen – seit Jahrzehnten. Mit gebündelter Expertise in Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Service und Anwendungstechnik leisten wir den Beitrag zu ihrer saubereren, sichereren und umweltfreundlicheren Produktion.
SCHWEIßEN
Die hohe Wertschöpfungstiefe ermöglicht es uns, flexibel auf Ihre Wünsche zu reagieren.
LACKIEREN
Gerne liefern wir unsere Industriesaugsysteme nach Ihrer Farbvorstellung.
MONTIEREN
Made in Germany – optimal strukturierte Arbeitsabläufe sichern höchste Qualitätsstandards.
Automotive