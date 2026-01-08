Industriesauger Feststoffe / Stäube
Die Sauger mit der besonderen Filtertechnik In den verschiedenen Industrien müssen die unterschiedlichsten Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesystem finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
In allen Betrieben, die brennbare Stoffe lagern oder mit ihnen arbeiten, können explosionsfähigen Atmosphären entstehen. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und große Sachschäden angerichtet. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.Mehr erfahren