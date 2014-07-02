Dampfreiniger/-sauger

Hygienische Reinigung ohne Reinigungsmittel Kärcher Dampfreiniger & Dampfsauger reinigen wirtschaftlich und hygienisch – ohne Chemie. Das üppige Zubehörangebot macht die Geräte zu Allroundern auf allen Hartböden, Glas- und Fliesenflächen. Und auch Armaturen und Textiloberflächen werden sauber.

Kärcher Dampfreiniger

Dampfreiniger

Hygienisch, kostensparend und umweltschonend: Kärcher Dampfreiniger säubern alle harten Flächen ganz ohne chemische Reinigungsmittel.

Kärcher Dampfsauger

Dampfsauger

Kärcher Dampfsauger überzeugen durch hohen Bedienkomfort und effektive Reinigungsleistung auf allen Hartflächen. Das umfangreiche Zubehörprogramm gewährleistet eine zielgerichtete Reinigung.

