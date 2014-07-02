Dampfreiniger/-sauger
Hygienische Reinigung ohne Reinigungsmittel Kärcher Dampfreiniger & Dampfsauger reinigen wirtschaftlich und hygienisch – ohne Chemie. Das üppige Zubehörangebot macht die Geräte zu Allroundern auf allen Hartböden, Glas- und Fliesenflächen. Und auch Armaturen und Textiloberflächen werden sauber.
Dampfreiniger
Hygienisch, kostensparend und umweltschonend: Kärcher Dampfreiniger säubern alle harten Flächen ganz ohne chemische Reinigungsmittel.
Dampfsauger
Kärcher Dampfsauger überzeugen durch hohen Bedienkomfort und effektive Reinigungsleistung auf allen Hartflächen. Das umfangreiche Zubehörprogramm gewährleistet eine zielgerichtete Reinigung.