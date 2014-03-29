Bevor der Reinigungsroboter seinen Reinigungsvorgang beginnt, dreht er sich um die eigene Achse und fährt manchmal ein wenig umher, um so seine Position im Raum zu lokalisieren. Dieser Vorgang wird standardmäßig ausgeführt. Sollte der Reinigungsroboter sich unabhängig davon unkoordiniert bewegen, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

a) Der Absturzsensor ist mit Staub oder Schmutz bedeckt, sodass ein Fehlersignal erzeugt wird. Reinigen Sie in diesem Fall den Absturzsensor mit einem halb trockenen Baumwolltuch.

b) Das Rad wird von einem Fremdkörper blockiert, sodass der Reinigungsroboter im Kreis fährt. Entfernen Sie den Fremdkörper aus dem Rad.

c) Die Kollisionssensoren sind defekt. Berühren und drücken Sie die Kollisionssensoren vorne und an den Seiten des Reinigungsroboters mit Ihrer Hand, um zu prüfen, ob die Platte automatisch zurückfedern kann.

Wenn die oben genannten Punkte nicht zutreffen und die genannten Methoden die Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.