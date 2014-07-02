Welche Textilien lassen sich mit Kärcher Teppichreiniger behandeln?

Geeignet sind alle textilen Beläge, deren Untergründe, Kleber oder Fixierung sowohl farbecht also auch resistent gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmittel sind. Ob dies der Fall ist, sollten Sie an einer unauffälligen Stelle testen, z.B. an der Unterseite eines Sessels oder den Teppichboden unter eines Schrankes. Entscheiden Sie aber erst, wenn alles wieder trocken ist, ob der Teppichreiniger für Ihr Vorhaben geeignet ist. Dabei sollten Sie auch vorher prüfen, ob Teppichrücken und Trägermaterialen weder schrumpfen noch farblich ausbluten. Saugfähige, meist geschäumte Trägermaterialien führen zu längeren Trocknungszeiten. Die sichtbare Oberfläche muss selbstverständlich farbecht sein und aus geeigneten Faserarten bestehen.