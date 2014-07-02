Teppichreiniger
Die Kärcher Teppichreiniger sind robust, leistungsstark und vielseitig einsetzbar für eine effektive Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung von textilen Oberflächen. Mit entsprechendem Zubehör werden auch Polster und Autositze mit Kärcher Teppichreinigern fasertief sauber.
Sprühextraktionsgeräte
Bodenbeläge, Polstermöbel, Bürostühle, Fahrgastsitze – die starken, handlichen Kärcher Sprühextraktionsgeräte, kabelgebunden oder akkubetrieben, reinigen alle Textiloberflächen und lösen und entfernen Schmutz in einem Arbeitsgang. Mit kräftigen Saugturbinen für unerreicht geringe Restfeuchte.
Teppichreinigungsautomat
Kärcher Teppichreinigungsmaschinen ermöglichen die wirtschaftliche, großflächige und fasertiefe Teppichgrundreinigung. Sie sind sowohl für die herkömmliche Sprühextraktion, als auch für ein neues Zwischenreinigungsverfahren geeignet.
Welche Textilien lassen sich mit Kärcher Teppichreiniger behandeln?
Geeignet sind alle textilen Beläge, deren Untergründe, Kleber oder Fixierung sowohl farbecht also auch resistent gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmittel sind. Ob dies der Fall ist, sollten Sie an einer unauffälligen Stelle testen, z.B. an der Unterseite eines Sessels oder den Teppichboden unter eines Schrankes. Entscheiden Sie aber erst, wenn alles wieder trocken ist, ob der Teppichreiniger für Ihr Vorhaben geeignet ist. Dabei sollten Sie auch vorher prüfen, ob Teppichrücken und Trägermaterialen weder schrumpfen noch farblich ausbluten. Saugfähige, meist geschäumte Trägermaterialien führen zu längeren Trocknungszeiten. Die sichtbare Oberfläche muss selbstverständlich farbecht sein und aus geeigneten Faserarten bestehen.
Reinigungsmittel für die Reinigung von Teppichen und Polstern
Für die tiefenwirksame und materialschonende Bearbeitung von Teppichen und Polstern bringt das Kärcher System alle Voraussetzungen mit. Besonders leistungsstark arbeiten die Reinigungsgeräte mit den darauf abgestimmten flüssigen Reinigungsmitteln von Kärcher mit Schnelltrocken-Formel, die für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze und andere textile Oberflächen geeignet sind. Das Ergebnis ist sichtbare Sauberkeit und ein angenehmer Raumduft, kurze Trocknungszeiten und schnelle Wiederbegehbarkeit.
iCapsol-Technologie
Besonders für eine unkomplizierte und effektive Zwischenreinigung hat Kärcher die iCapsol Encapsulation Technologie entwickelt. Sie geht dem Schmutz auf den Grund, löst ihn in der Tiefe der Gewebe, kapselt ihn ein und entfernt ihn anschließend gründlich.
Kärcher Teppichreiniger – überall dort, wo Profis für Frische und Hygiene sorgen
Öffentliche Gebäude
Reger Publikumsverkehr stellt hohe Anforderungen an die tägliche Reinigung, ein sauberes Erscheinungsbild und werterhaltende Pflege.
Hotel und Gastronomie
Sauberkeit und Frische sind ein Gebot der Gastfreundschaft. Mit hohen Anforderungen an Komfort und Wirtschaftlichkeit.
Büros und Geschäftsräume
Die Reduktion von Krankheitserregern und Allergenen am Arbeitsplatz schützt den Mitarbeiter vor Erkrankung. Die Teppichgrundreinigung leistet an dieser Stelle ihren Beitrag zu einem hygienischen Arbeitsumfeld.
Weltweit einmalig: Der erste akkubetriebene Waschsauger
Kabellos flexibel - das ist das Alleinstellungsmerkmal des Puzzi 9/1 Bp, dem einzigen professionellen akkubetriebenen Sprühextraktionsgerät auf dem Markt. Der leistungsstarke 36V-Akku verfügt über eine LCD-Akkuanzeige und zeigt in Echtzeit die verbleibende Laufzeit, die verbleibende Ladezeit und die Akkukapazität an. Der Akku ist mit allen Geräten der 36V Kärcher Battery Power+ Akku-Plattform kompatibel.