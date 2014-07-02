Sprühextraktionsgeräte

Bodenbeläge, Polstermöbel, Bürostühle, Fahrgastsitze – die starken, handlichen Kärcher Sprühextraktionsgeräte, kabelgebunden oder akkubetrieben, reinigen alle Textiloberflächen und lösen und entfernen Schmutz in einem Arbeitsgang. Mit kräftigen Saugturbinen für unerreicht geringe Restfeuchte.

0 Produkte
Kärcher
Puzzi_9_1_Bp_hospitality_app_13_CI20_96 dpi (jpg)

Nie wieder auf der Leitung stehen

Ein Gerät, viele Anwendungsbereiche: Mit unserem neuen Akku-Sprühextraktionsreinigern reinigen Sie verschiedenste Oberflächen und Textilien, wie Teppiche, Bodenbeläge, Sessel, Lounge-Sofas oder Sitzsäcke fasertief.

Einfache Bedienung, maximale Mobilität und effektive Schmutzentfernung: Die Akku-Sprühextraktionsgeräte sind der ideale Partner bei der nachhaltigen Reinigung von Flächen und der Entfernung von Flecken auf Textilien. Der Akku-Waschsauger läuft zudem völlig kabellos. Die Suche nach einer Steckdose oder das Stolpern über leidige Netzkabel gehören damit der Vergangenheit an.

Ab zu den Akku-Waschsaugern