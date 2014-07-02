Nie wieder auf der Leitung stehen

Ein Gerät, viele Anwendungsbereiche: Mit unserem neuen Akku-Sprühextraktionsreinigern reinigen Sie verschiedenste Oberflächen und Textilien, wie Teppiche, Bodenbeläge, Sessel, Lounge-Sofas oder Sitzsäcke fasertief.

Einfache Bedienung, maximale Mobilität und effektive Schmutzentfernung: Die Akku-Sprühextraktionsgeräte sind der ideale Partner bei der nachhaltigen Reinigung von Flächen und der Entfernung von Flecken auf Textilien. Der Akku-Waschsauger läuft zudem völlig kabellos. Die Suche nach einer Steckdose oder das Stolpern über leidige Netzkabel gehören damit der Vergangenheit an.