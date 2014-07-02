Sprühextraktionsgeräte
Bodenbeläge, Polstermöbel, Bürostühle, Fahrgastsitze – die starken, handlichen Kärcher Sprühextraktionsgeräte, kabelgebunden oder akkubetrieben, reinigen alle Textiloberflächen und lösen und entfernen Schmutz in einem Arbeitsgang. Mit kräftigen Saugturbinen für unerreicht geringe Restfeuchte.
Nie wieder auf der Leitung stehen
Ein Gerät, viele Anwendungsbereiche: Mit unserem neuen Akku-Sprühextraktionsreinigern reinigen Sie verschiedenste Oberflächen und Textilien, wie Teppiche, Bodenbeläge, Sessel, Lounge-Sofas oder Sitzsäcke fasertief.
Einfache Bedienung, maximale Mobilität und effektive Schmutzentfernung: Die Akku-Sprühextraktionsgeräte sind der ideale Partner bei der nachhaltigen Reinigung von Flächen und der Entfernung von Flecken auf Textilien. Der Akku-Waschsauger läuft zudem völlig kabellos. Die Suche nach einer Steckdose oder das Stolpern über leidige Netzkabel gehören damit der Vergangenheit an.