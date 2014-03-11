Seitenbesen für feuchtes Kehrgut

Die Seitenbesen mit einer Beborstung aus Standardborsten und 3-mal härteren Borsten eignen sich perfekt zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut. Der Einsatz empfiehlt sich zum Beispiel zum Kehren von regennassem und am Boden anhaftendem Laub. Es existieren Seitenbesen sowohl für die Kehrmaschinen S 4 bzw. S 4 Twin als auch ein größeres Paar für die S 6 bzw. S 6 Twin.