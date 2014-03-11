Kehrmaschinen
Die beste Jahreszeit zum Kehren ist: immer.
Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter. Die effektiven und ergonomischen Kehrmaschinen S 4 und S 6 von Kärcher sorgen ganzjährig in Rekordtempo für Ordnung rund um Haus und Garten.
0 Produkte
Vorteile der Kärcher Kehrmaschinen.
Einfach zu bedienen: entspanntes Kehren, ganz ohne Kraftaufwand und Anstrengung.
Einfaches Zusammenklappen: Die komfortable Trittfläche ermöglicht einfaches Aufstellen der Kehrmaschine, ohne sich bücken zu müssen.
Flexibel und komfortabel: Die Schubbügel der Kehrmaschine sind höhenverstellbar und können bei Bedarf vollständig umgeklappt werden.
Hohe Reinigungsleistung: Dank der kräftigen Kehrwalze, der Seitenbesen und der großen Kehrbreite kehren die Kehrmaschinen mühelos Flächen von bis zu 3.000 m² in 1 Stunde.
Sauberkeit bis ins Detail: Die langen Borsten der Seitenbesen unserer Handkehrmaschine sorgen auch an Kanten für gründliche Sauberkeit.
Einfachste Entnahme: Die Kehrgutbehälter der Kärcher Kehrmaschinen lassen sich zum Entleeren ganz einfach entnehmen, hochheben, fertig. Keine Berührung mit dem Schmutz.
Stehen von selbst:: Die Kehrgutbehälter lassen sich einfach entnehmen und sind so konstruiert, dass sie sicher abgestellt werden können.
Unkompliziert und kompakt: Alle Kärcher Kehrmaschinen sind mit wenigen Handgriffen platzsparend verstaut.
Videos
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Seitenbesen für feuchtes Kehrgut
Die Seitenbesen mit einer Beborstung aus Standardborsten und 3-mal härteren Borsten eignen sich perfekt zum Lösen und Aufkehren von feuchtem Kehrgut. Der Einsatz empfiehlt sich zum Beispiel zum Kehren von regennassem und am Boden anhaftendem Laub. Es existieren Seitenbesen sowohl für die Kehrmaschinen S 4 bzw. S 4 Twin als auch ein größeres Paar für die S 6 bzw. S 6 Twin.