Signature line
The origin of WOW. Nur die besten und innovativsten Produkte der Indoor-Kategorien tragen Alfred Kärchers Unterschrift und sind Teil der Signature Line*.
Der Pionier Alfred Kärcher
Alfred Kärcher, der Gründer unseres Unternehmens, war ein leidenschaftlicher Visionär und ein echter Pionier des WOW. Sein Name steht für Innovation und höchste Qualitätsstandards. Ihm zu Ehren haben wir eine neue Linie von High-End-Geräten geschaffen: die Signature Line. Die Unterschrift unterstreicht den Geist von Innovation und Qualität, der die Signature Line-Geräte
zu den besten Kärcher Produkten ihrer Kategorie macht.
Entscheiden Sie sich für das Beste
Wäre das Beste nur immer so einfach zu finden. Bei uns erkennt man die leistungsstärksten, innovativsten Indoor-Produkte an der hochwertigen Verpackung und natürlich an Alfred Kärchers originaler Unterschrift. Die High-End-Geräte der Signature Line sind noch umfangreicher ausgestattet als unsere anderen Produkte und besitzen teilweise exklusives Zubehör, das es nur für diese Produkte gibt.
Garantieverlängerung
Registrieren Sie Ihr Signature Line-Gerät in der Home & Garden App, können Sie von einem zusätzlichen Jahr Garantie profitieren. Dabei unterstützt die App nicht nur bei der Montage, sondern führt auch durch die erste Inbetriebnahme, gibt Tipps für beste Reinigungsergebnisse und noch vieles mehr.Zur Garantieverlängerung
Unsere Signature Line-Produkte
* Sortiment nur bei ausgewählten Händlern verfügbar.