Immer gut gekühlt

Mit innovativer wassergekühlter Motortechnik setzt Kärcher Standards bei Hochdruckreinigern für Privatanwender*. Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, umfließt es das Motorengehäuse und sorgt so für eine konstante Kühlung. Der Vorteil: Der Motor besticht durch besondere Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und eine angenehmere Lautstärke**.

* Gilt für ausgewählte Geräte der Klassen K 4 – K 7 mit wassergekühltem Asynchronmotor.

** Im Vergleich zu Kärcher Universalmotoren der gleichen Leistungsklasse. Basierend auf internen Tests.

Hochleistungspumpen „Made by Kärcher“



Weil die Pumpe das Herzstück eines Hochdruckreinigers ist, überlassen wir nichts dem Zufall: Die verschiedenen, an die jeweiligen Leistungsklassen unserer Geräte angepassten Pumpen entwickeln und fertigen wir allesamt selbst. Dabei setzen wir auf sorgfältig ausgewählte Hochleistungswerkstoffe, wie beispielsweise Aluminium* und hochglanzpolierten Edelstahl. Der Vorteil: Die Pumpen bestechen durch besondere Effizienz und Langlebigkeit**.

* Gilt ausgewählte Geräte der Klassen K 5 – K 7 mit Aluminiumpumpe.

** Kärcher Aluminiumpumpen im Vergleich zu Kärcher N-Cor Pumpen der gleichen Leistungsklasse. Basierend auf internen Tests.