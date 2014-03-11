Hochdruckreiniger
Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, das Sie hatten, als Ihr Auto neu und Ihre Einfahrt gerade frisch gepflastert war? Als Ihre Gartenmöbel zum ersten Mal das Licht der Sonne erblickten und Ihre Gartenmauern noch frei von Moos waren? So WOW war das! Aber hey, Staub, Schmutz und Wildwuchs können Ihnen und Ihrem Kärcher Hochdruckreiniger nichts anhaben. Das WOW ist immer noch da. Holen Sie es sich zurück! Sie und Ihr Kärcher – mit extrem viel Power und Spaß gegen den Schmutz da draußen. Machen Sie aus dem schmutzigen Job ein reines Vergnügen. Bringen Sie das WOW zurück. Ob sanfte Pflege oder kraftvolle Reinigung – Kärcher Hochdruckreiniger bieten für jede Reinigungsaufgabe die perfekte Lösung.
Unsere Hochdruckreiniger
Welcher ist der richtige?
Fünf starke Typen. Die Produktreihen.
Reinigungs- und Pflegeprofis sind unsere Hochdruckreiniger sowieso. Aber vielleicht dürfen sie ja noch mehr sein. Zum Beispiel besonders kompakt? Oder leicht, komfortabel, mobil und kabellos? Jede Produktreihe hat ihre eigenen Stärken. Perfekt angepasst für individuelle Ansprüche.
Comfort
Auf Stärke ausgelegt. Für Komfort designt. Mit dem Easy!Motion™ Gerätekonzept und einer Vielzahl intelligenter Komfortfeatures – darunter das 4-in-1 Multi Jet-Strahlrohr, die COMFORT!Hold-Pistole, das 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept und der PremiumFlex-Hochdruckschlauch – wird die Anwendung spürbar einfacher, flexibler und komfortabler als je zuvor.
Power Control
Viel Power, die Unterstützung der Home & Garden App und starke Tools wie die Power Control-Pistole mit Display, das Vario Power-Strahlrohr oder der PremiumFlex-Hochdruckschlauch machen mit diesen Geräten schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel.
Standard
Alles, was man für gute Reinigung braucht: einfache Bedienung, genug Leistung für vielfältige Reinigungsaufgaben und dazu clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten für das mitgelieferte Zubehör.
Classic
Wer’s mobil und kompakt mag, findet hier den optimalen Helfer. Braucht wenig Platz, lässt sich gut verstauen und ist immer schnell zur Hand. Mit cleverer, integrierter Schlauchaufbewahrung.
Battery
Überall dort, wo gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Kabellos komfortabel, mobil und flexibel. Und mit ganz schön viel Power, wenn es darauf ankommt.
AUF EINEN BLICK
Für jeden die richtige Produktklasse. Ein schneller Überblick.
Komfortabel
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Ergonomische Nutzung
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Sofort einsatzbereit
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Zubehöraufbewahrung
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Leicht zu transportieren
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Verfügbar als
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
Die Leistungsklassen
Logisch: je mehr Wasser und je mehr Druck, umso höher die Flächenreinigungsleistung. Aber nicht jeder braucht die maximale Power. Deshalb haben wir unterschiedliche Leistungsklassen festgelegt. Das Ergebnis: für jeden Zweck der richtige Hochdruckreiniger.
Druck (bar)
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
Flächenleistung (m²/h)
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
Fördermenge (l/h)
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
Länge HD-Schlauch (m)
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
Anwendungsgebiete
K 2
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
K 3
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
K 4
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
K 5
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege
K 6
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege
Wohnmobile
K 7
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege
Wohnmobile
Pool
Boote
Fassaden
In der Classic-Reihe verfügbar
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
In der Standard-Reihe verfügbar
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
In der Power Control-Reihe verfügbar
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
In der Comfort-Reihe verfügbar
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Highlights
Immer gut gekühlt
Mit innovativer wassergekühlter Motortechnik setzt Kärcher Standards bei Hochdruckreinigern für Privatanwender*. Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, umfließt es das Motorengehäuse und sorgt so für eine konstante Kühlung. Der Vorteil: Der Motor besticht durch besondere Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und eine angenehmere Lautstärke**.
* Gilt für ausgewählte Geräte der Klassen K 4 – K 7 mit wassergekühltem Asynchronmotor.
** Im Vergleich zu Kärcher Universalmotoren der gleichen Leistungsklasse. Basierend auf internen Tests.
Hochleistungspumpen „Made by Kärcher“
Weil die Pumpe das Herzstück eines Hochdruckreinigers ist, überlassen wir nichts dem Zufall: Die verschiedenen, an die jeweiligen Leistungsklassen unserer Geräte angepassten Pumpen entwickeln und fertigen wir allesamt selbst. Dabei setzen wir auf sorgfältig ausgewählte Hochleistungswerkstoffe, wie beispielsweise Aluminium* und hochglanzpolierten Edelstahl. Der Vorteil: Die Pumpen bestechen durch besondere Effizienz und Langlebigkeit**.
* Gilt ausgewählte Geräte der Klassen K 5 – K 7 mit Aluminiumpumpe.
** Kärcher Aluminiumpumpen im Vergleich zu Kärcher N-Cor Pumpen der gleichen Leistungsklasse. Basierend auf internen Tests.
Präzises Düsendesign für höchste Reinigungskraft
Perfekte Sauberkeit ist garantiert. Unser Markenzeichen: Ein präzises Düsendesign, das Druck und Wassermenge millimetergenau abstimmt – für die höchste Reinigungskraft und ein makelloses Ergebnis. Die Highlights unserer Düsentechnologien: Der Dreckfräser für das mühelose Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen sowie der eco!Booster, der eine 50 % höhere Reinigungsleistung* bietet.
* Im Vergleich zur Reinigungsleistung der Kärcher Standard-Flachstrahldüse.
Innovative Komfortmerkmale
Wir bei Kärcher glauben, dass Spitzentechnologie nicht nur für außergewöhnliche Leistung sorgen sollte, sondern auch für ein unvergleichlich komfortables Reinigungserlebnis. Deshalb sind unsere Hochdruckreiniger mit einer ganzen Reihe innovativer Merkmale ausgestattet, die Ihre Arbeit leichter, schneller und angenehmer machen. Ein Beispiel hierfür ist die Pistole mit COMFORT!Hold™ für eine verbesserte Handhabung und Ergonomie, selbst bei ausgedehnten Reinigungsaufgaben*.
* Merkmale und Zubehörausstattung variieren je nach Gerätetyp.
Umfangreiches Original-Zubehörprogramm
Entfalten Sie das ganze Potenzial Ihres Hochdruckreinigers mit dem passenden Zubehör. Ganz egal, welche Reinigungsherausforderung sich stellt, damit behalten Sie immer die Oberhand: Keine Wand ist zu hoch, keine Ecke zu versteckt und kein Schmutz zu hartnäckig für Sie, Ihren Hochdruckreiniger und die richtigen Zubehöre. Entdecken Sie die ganze Vielfalt und die unterschiedlichen Anwendungen.
COMFORT
Die neue Premium-Klasse von Kärcher
Konzipiert für Stärke und gestaltet für Komfort – die neue Comfort-Reihe setzt den Maßstab für leistungsstarke, mühelose Reinigung. Jedes Detail wurde für exzellente Performance und ein Premium-Reinigungserlebnis optimiert. Mit dem Fokus auf innovative Funktionen und verbesserte Handhabung bieten diese Hochdruckreiniger maximalen Komfort und sind damit die perfekte Wahl für alle, die ihr Gerät regelmäßig nutzen und hohe Leistung erwarten.
Power Control
So geht moderne Hochdruckreinigung
Beim Reinigen kommt es auf die richtige Technik an. Bei den Geräten der Power Control-Reihe gibts davon gleich eine ganze Menge. Mit satter Power, smarten Tipps und starkem Zubehör. Wie zum Beispiel der Power Control-Pistole, bei der Sie den eingestellten Druck direkt auf dem Display ablesen und mit einem Dreh am Strahlrohr vom Hochdruck- in den Reinigungsmittelmodus wechseln können. Oder der Home & Garden App, die anzeigt, mit welcher Technik der Hochdruckreiniger noch schonender und effektiver eingesetzt werden kann.
Standard
Der neue Standard
Die Hochdruckreiniger unserer Standard-Reihe sind so funktional und aufs Wesentliche konzentriert, wie es ihr cleanes Design vermuten lässt. Dabei umfasst die Reihe Geräte für jeden Bedarf: ob leicht und kompakt für den Hochdruckreiniger-Einsteiger oder kräftig, mit wassergekühltem Motor für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Jedem sein WOW.
Classic
Einfach stark
Unsere Classic-Hochdruckreiniger sind der beste Beweis dafür, dass man nicht groß zu sein braucht, um Großes zu leisten. Sie tun einfach das, was sie tun sollen: unglaublich gut reinigen. Dazu sind sie so clever und kompakt konstruiert, dass sie problemlos an jeden Einsatzort mitgenommen und dabei super platzsparend verstaut werden können – ob im Kofferraum oder nach getaner Arbeit im Kellerregal. Kinderleicht zu bedienen sind sie obendrein. Kurz gesagt: die perfekten Hochdruckreiniger für alle, die einfach hochdruckreinigen wollen.
Battery
Weit weg von der Steckdose. Nah dran am Schmutz.
Glänzt auch ohne Stromanschluss: der Akku-Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Motorräder, Fahrräder, Boote und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank einer Akkulaufzeit von maximal 14 Minuten reinigst du völlig unabhängig von einem Stromanschluss. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt.
Mobile Reinigung: überall. Jederzeit.
Darfs noch etwas mobiler sein? Mit den praktischen Nieder- und Mitteldruckreinigern von Kärcher beseitigst du den Dreck gleich vor Ort, anstatt ihn mit nach Hause zu nehmen. Mit Akku und Wassertank oder Ansaugschlauch komplett unabhängig von Wasser- und Stromanschluss.
Die Home & Garden App
Was ist Kraft ohne Köpfchen? Eben! Darum gehört zu den Geräten der Smart Control-Reihe nicht nur ordentlich Power, sondern auch geballtes Kärcher Expertenwissen. Über Bluetooth können Sie Ihren Smart Control-Hochdruckreiniger ganz einfach mit der Home & Garden App auf Ihrem Smartphone verbinden. Und mit Hilfe unserer Profitipps sogar Sachen, die Sie selten oder zum ersten Mal reinigen, wie ein Experte ihr WOW zurückgeben.MEHR ERFAHREN
Zubehör und Reinigungsmittel
Auf das Gesamtpaket kommt es an! Mit der richtigen Kombination aus Gerät, Zubehör und Reinigungsmittel hat selbst hartnäckigster Schmutz keine Chance mehr. Das passende Systemzubehör erweitert die Reinigungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und macht die Reinigung noch effektiver, zeitsparender und bequemer.
Hochdruckreiniger-Zubehör
Kärcher bietet ein sehr breites Spektrum an Zubehör und Reinigungsmitteln an. So können wir jedes noch so spezifische Reinigungsproblem lösen. Unsere Zubehöre können durch das einfache Bajonettsystem problemlos an jeden Hochdruckreiniger angeschlossen werden.
Hochdruckreiniger-Reinigungsmittel
Die neue Reinigungsmittel-Generation von Kärcher besticht durch ihr einzigartiges 3-in-1-Wirkprinzip. Neben perfekter Reinigungswirkung bieten die neuen Multitalente auch schonende Pflege und zuverlässigen Schutz – und ersparen dem Anwender somit viel Zeit und Mühe. Zudem setzt Kärcher durch den Einsatz nachwachsender und natürlicher Rohstoffe jetzt noch stärker auf Nachhaltigkeit. Und auch das intelligente Flaschenkonzept überzeugt. Ob zum Andocken (Plug ’n’ Clean), zum Befüllen des Reinigungsmitteltanks oder als Behältnis zur Ansaugung per Reinigungsmittel-Ansaugschlauch – die neuen Reinigungsmittel sind universell für alle Kärcher Hochdruckreiniger geeignet.
In unserem Reinigungsmittelfinder finden Sie weitere Reinigungsmittel für Ihren Kärcher Hochdruckreiniger.
Der eco!Booster: Go Big on Cleaning Save big on Water
Vielleicht unser größtes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als als die Kärcher Standard-Flachstrahldüse. Besonders großartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.
Nachhaltigkeit der Kärcher Hochdruckreiniger
Kärchers Engagement für Nachhaltigkeit
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Familienunternehmen Kärcher fest verankert, denn Reinigen bedeutet Werterhalt. Dies hat zur Folge, dass für uns nicht nur ein herausragendes Reinigungsergebnis zählt, sondern unter anderem auch die Langlebigkeit unserer Produkte, die Möglichkeit zur Reparatur sowie eine nachhaltige Produktion und Verpackung. Dabei arbeitet Kärcher kontinuierlich daran, noch nachhaltiger zu werden.
Nachhaltigkeit der Kärcher Hochdruckreiniger
Die Kärcher Hochdruckreiniger sparen bei der Anwendung, im Vergleich zu einem Gartenschlauch, nicht nur Wasser, sondern sind auch robust, langlebig und dank des cleveren Designs und der Verwendung von Recyclingmaterialien besonders ressourcenschonend. Mit Kärcher setzen Sie auf qualitativ hochwertige Hochdruckreiniger, die sich reparieren lassen und auf die Sie sich jahrelang verlassen können.
Wassereinsparung
Dass Lieblingsstücke mit einem Kärcher Hochdruckreiniger deutlich müheloser und schneller wieder richtig WOW werden als mit einem Gartenschlauch, ist klar. Was viele nicht wissen: Damit spart man auch bis zu 80 Prozent* wertvolles Trinkwasser. Noch ressourcenschonender wird die Reinigung mit dem optional erhältlichem Ansaugschlauch, mit dem das Wasser sogar aus der Regentonne oder anderen alternativen Wasserquellen entnommen werden kann.
* Der Hochdruckreiniger verbraucht 80 Prozent weniger Wasser für die Reinigungsaufgabe unter der Annahme, dass die Durchflussmenge des Hochdruckreinigers 40 Prozent eines Gartenschlauchs beträgt und die Hälfte der Zeit benötigt wird. Die Werte können je nach Anwendung, Geräteklasse und Wasserdurchfluss des Schlauchs variieren.
Langlebigkeit
Ausgewählte Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4, K 5 und K 7 sind mit wassergekühlten Asynchronmotoren ausgestattet, die für starke Leistung und eine besonders lange Lebensdauer sorgen. Das Geheimnis? Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, kühlt es den Motor und garantiert so höchste Effizienz. Und da wir grundsätzlich von der Qualität unserer Hochdruckreiniger überzeugt sind, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf 5 Jahre zu verlängern – einfach durch Registrierung Ihrer Geräte und Zubehörteile.*
* In teilnehmenden Vertriebsländern.
Recyclingmaterial
Die neuen Power Control Flex- und Smart Control Flex-Hochdruckreiniger reinigen nicht nur kraftvoll und mit gewohnter Kärcher Qualität, sondern bestehen dazu auch aus 20 Prozent recycelten Kunststoffmaterialien*. Doch nicht nur die Geräte, sondern auch ausgewählte Komponenten unserer Hochdruckreiniger-Strahlrohre** bestehen aus recyceltem Kunststoff. Das verwendete Rezyklat wird dafür aus Geweben rückgeführter Airbags und Restmaterialien aus deren Fertigung gewonnen.
* Nur das Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
** Rohre (ohne Düse und Anschlussstück etc.) aus der Produktion in Deutschland, Verfügbarkeit unterliegt marktüblichen Versorgungsschwankungen.
Kraftvoll und vielseitig - gestern wie heute. Hochdruckreiniger im Laufe der Jahrzehnte.
Die Vorteile von Kärcher Hochdruckreinigern: Home of WOW
Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Die Gründe, die für einen Kärcher Hochdruckreiniger sprechen, sind vielfältig – begleiten Sie uns ins Home of WOW.
Technologie, die Sie weiterbringt
Überlegene Leistung für bis zu 50% Zeit-, Wasser- und Energieersparnis
Qualität, die man sehen und fühlen kann
Zuverlässige Markenqualität, zu 100% auf Funktion und Leistung getestet
Erfahrung, die Vertrauen schafft
Pionier und Marktführer der Reinigungsbranche
Nachhaltigkeit, die Mensch und Umwelt hilft
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Reduktion von Schadstoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Produkte, so vielfältig wie Ihr Leben
Für jeden Bedarf das richtige Gerät, für jede Anwendung das richtige Zubehör