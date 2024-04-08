eco!Booster
Vielleicht unser größtes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als eine herkömmliche Flachstrahldüse. Besonders großartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.
Produktübersicht
50 % mehr Reinigungsleistung
Schneller zu einem WOW-Ergebnis: Der eco!Booster setzt bei der Reinigung empfindlicher Oberflächen neue Maßstäbe. Der Schmutzabtrag ist deutlich breiter als mit dem bisherigen Kärcher Standard-Flachstrahldüse und sehr gleichmäßig. Dadurch wird der Schmutz besonders wirkungsvoll entfernt.
50 % höhere Energieeffizienz
Mehr Reinigungsleistung, weniger Energie: Mit dem eco!Booster reinigen Sie die gleiche Fläche mit dem gleichen Hochdruckreiniger in deutlich kürzerer Zeit und sparen dadurch Energie.
50 % höhere Wassereffizienz
Stark gegen Schmutz, sparsam mit Ressourcen: Die gründliche und schnelle Reinigung mit dem eco!Booster spart Wasser ein.
Bis zu 25 % weniger Lautstärke
Mehr Reinigungsleistung und trotzdem leiser: Die besondere Konstruktion des eco!Boosters führt bis zu 25 % wahrgenommener Reduktion der Lautstärke*** bei der Anwendung mit unseren Home & Garden-Hochdruckreinigern und um 15 % bei der Anwendung mit unseren Professional-Geräten.
* Im Vergleich zur Reinigungsleistung der Kärcher Standard-Flachstrahldüse.
** Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zur Kärcher Standard-Flachstrahldüse gereinigt werden kann. Von unabhängigem Prüfinstitut bestätigt.
*** Im Vergleich zur Anwendung des Kärcher Standard-Flachstrahls. Der genaue Wert kann je nach verwendetem Gerät variieren.
Hier finden Sie das passende Zubehör
Den Kärcher eco!Booster gibt es für viele Geräteklassen unserer Hochdruckreiniger für private und gewerbliche Anwendungen.
Home & Garden
Mit dem eco!Booster für Hochdruckreiniger des Home & Garden-Sortiments wird die Reinigung rund ums Haus noch effizienter.
Professional
Die perfekte Ergänzung unserer professionellen Hochdruckreiniger: der eco!Booster für gewerbliche und industrielle Anwendungen.
Schnell einfach unentbehrlich
Die Fähigkeit, auch empfindliche Oberflächen kraftvoll und effizient zu reinigen, macht den eco!Booster zum echten Vielseitigkeitsmeister.
Fassadenreinigung
In den Vertiefungen rauer Fassadenoberflächen halten sich Verschmutzungen besonders hartnäckig. Hier sorgt die hohe Reinigungsleistung und Effizienz des eco!Booster dafür, dass Feinstaub oder Rußpartikel, aber auch Bewuchs wie Grünbelag oder Moose und Flechten schnell und mühelos entfernt werden können.
Holzoberflächen
Der eco!Booster ist die neue Referenz für die effiziente Reinigung von Holzoberflächen. Von Holzmöbeln oder -zäunen im privaten Garten bis zur professionellen Reinigung ganzer Holzfassaden, -verschalungen oder -stege: Mit 50 Prozent mehr Flächenleistung als eine herkömmliche Flachstrahldüse spart der leistungsstarke eco!Booster überall Zeit, Ressourcen und bares Geld.
Fahrzeugreinigung
Bei der Reinigung von Fahrzeugen geht es nicht allein um die Verbesserung der Optik. Die regelmäßige Entfernung von Verschmutzungen wie Blütenstaub, Insektenrückständen, Streusalz etc. ist die Basis für eine Pflege, die den Fahrzeugwert erhält. Mit dem eco!Booster geht das trotz der höheren Effizienz besonders ressourcenschonend.
Home & Garden Modelle
GO BIG ON CLEANING. SAVE BIG ON WATER.
Der neue ultraeffiziente eco!Booster von Kärcher. Holen Sie sich 50 Prozent mehr Reinigungsleistung und sparen Sie Wasser, Energie und Zeit. Möglicherweise unser größtes WOW aller Zeiten.
Der eco!Booster eignet sich für alle Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger der Klassen K 2, K 3, K 4, K 5 und K 7. Finden Sie hier schnell das passende Modell für Ihren Hochdruckreiniger.
eco!Booster 120 für K 2 und K 3-Modelle
Der eco!Booster 120 eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Kommen Sie hier direkt zum richtigen Modell für Ihren K 2 oder K 3-Hochdruckreiniger.
eco!Booster 145 für K 4 und 5-Modelle
Der eco!Booster 145 eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Kommen Sie hier direkt zum richtigen Modell für Ihren K 4 oder K 5-Hochdruckreiniger.
eco!Booster 180 für K 7-Modelle
Der eco!Booster 180 eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Kommen Sie hier direkt zum richtigen Modell für Ihren K 7-Hochdruckreiniger.
Steigerung der Reinigungsleistung um 50 % im Laborvergleich von unabhängigem Institut bestätigt*
Die Steigerung der Reinigungsleistung um 50 % mit dem Kärcher eco!Booster** konnte im Laborvergleich von dem unabhängigen Institut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH nachgewiesen werden. Verglichen wurden der Kärcher eco!Booster mit dem passenden Pendant des Kärcher Standard-Flachstrahls***, jeweils in allen Klassen K 2 bis K 7. Neben der größeren Reinigungsbreite weist der Laborvergleich ebenfalls die daraus folgende Steigerung der Wasser- und Energieeffizienz um 50 % nach.
Für den Labortest wurde ein mehrstufiges Testverfahren angewendet. Neben dem Test auf eingefärbten Platten, die es zu reinigen galt, wurde auch die Reinigung auf realen verwitterten Holzdielen durchgeführt. Der sich daraus ergebende optimale Reinigungsabstand wurde mit Hilfe eines Strahlkraftsensors in eine messbare Reinigungsbreite überführt. Dadurch ließ sich die zusätzliche Reinigungsleistung des eco!Boosters nachweisen.
* Mit dem Kärcher eco!Booster im Vergleich zur Kärcher Standard-Flachstrahldüse.
** Umfasst den Kärcher eco!Booster 120 / 130 / 145 / 180.
*** Standard-Flachstrahl unterschiedlich je nach Gerätebeipack-Umfang (Vario Power Jet oder Multi Jet).
Überragend effizient
Der eco!Booster ist ein echter Fortschritt in der Hochdruckreinigung. Er bietet nicht nur mehr Leistung, sondern auch mehr Effizienz in Sachen Wasser-, Energie- und Zeitverbrauch. Aber was bedeuten 50 % mehr Energie- und Wassereffizienz bei 50 % höherer Reinigungsleistung wirklich? Wir haben nachgerechnet und zeigen anhand von Beispielen, wie sich der eco!Booster in Ihrem Alltag bemerkbar macht.
Um die Vorteile des eco!Boosters zu verdeutlichen, haben wir uns eine zu reinigende Fläche von insgesamt 380 m² angesehen. Was das konkret bedeutet? Hier sind einige Beispiele*:
Wasser: Mit dem eco!Booster sparen Sie bei jeder Anwendung wertvolles Wasser. In unserem Beispiel reicht das aus, um mit der eingesparten Menge 24 Badewannen zu füllen um etwa 50 mal zu duschen.
Energie: Der eco!Booster ist nicht nur wassersparend, sondern auch energieeffizient. Die Energie, die dank des eco!Boosters eingespart wird reicht für 57 Waschmaschinengänge.
Zeit: Zeit ist ein kostbares Gut. Mit dem eco!Booster werden Reinigungsarbeiten bis zu 50 % schneller erledigt. Die eingesparte Zeit kann für die schönen Dinge im Leben genutzt werden und reicht aus, um etwa 12 Folgen der Lieblingsserie zu schauen.
* Annahme Füllmenge Badewanne: 150 l, Duschgang 6 Min.: 72 l. Annahme Verbrauch pro Waschgang: 0,34 kWh. Annahme Länge Serie: 45 Min. Basierend auf dem durchschnittlichen Energie- und Wasserverbrauch sowie Zeitersparnis von Hochdruckreinigern der Kärcher K 4 - K 7 Reihe unter Einsatz einer Kärcher Standard-Flachstrahldüse im Vergleich zum eco!Booster.
Angenommene Flächengrößen als Grundlage für die Berechnungen in qm: Terrasse: 50 qm, Steinmauer: 60 qm, Gartenweg: 35 qm, Einfahrt: 30 qm, Zaun: 75 qm, Fassade: 100 qm, Auto/Wohnmobil: 30 qm
Professional
MORE THAN A TIME-SAVER. IT’S A GAME CHANGER.
Der eco!Booster hebt Effizienz und Nachhaltigkeit in der Reinigung auf das nächste Level mit einer Leistungssteigerung von 50 Prozent. Diese Lösung ist ideal für die Reinigung von größeren vertikalen Flächen mit empfindlichen Oberflächen und leicht bis mäßig anhaftendem Schmutz.
50 % höhere Flächenleistung
Der eco!Booster setzt bei der Reinigung empfindlicher Oberflächen neue Maßstäbe. Durch die 50 % höhere Flächenleistung sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Wasser und Energie.
Finden Sie den passenden eco!Booster für Ihren Hochdruckreiniger
Unsere eco!Booster Varianten sind für verschiedene Kalt- und Heisswasser-Hochdruckreiniger entwickelt worden und sind daher mit verschiedenen Düsengrößen ausgestattet. Um sicherzustellen, dass Sie die passende Variante für Ihr Profi-Gerät auswählen, nutzen Sie unseren praktischen Produktfinder. Klicken Sie einfach auf den Button unten, wählen Sie Ihr Hochdruckreinigermodell aus und erhalten Sie einen passenden Produktvorschlag.Jetzt den Zubehörfinder nutzen