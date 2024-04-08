Steigerung der Reinigungsleistung um 50 % im Laborvergleich von unabhängigem Institut bestätigt*

Die Steigerung der Reinigungsleistung um 50 % mit dem Kärcher eco!Booster** konnte im Laborvergleich von dem unabhängigen Institut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH nachgewiesen werden. Verglichen wurden der Kärcher eco!Booster mit dem passenden Pendant des Kärcher Standard-Flachstrahls***, jeweils in allen Klassen K 2 bis K 7. Neben der größeren Reinigungsbreite weist der Laborvergleich ebenfalls die daraus folgende Steigerung der Wasser- und Energieeffizienz um 50 % nach.

Für den Labortest wurde ein mehrstufiges Testverfahren angewendet. Neben dem Test auf eingefärbten Platten, die es zu reinigen galt, wurde auch die Reinigung auf realen verwitterten Holzdielen durchgeführt. Der sich daraus ergebende optimale Reinigungsabstand wurde mit Hilfe eines Strahlkraftsensors in eine messbare Reinigungsbreite überführt. Dadurch ließ sich die zusätzliche Reinigungsleistung des eco!Boosters nachweisen.