Terrassenreiniger
Die Terrassenreiniger von Kärcher beseitigen mit rotierenden Bürstenwalzen und integrierter Wasserausbringung Terrassen schonend und gründlich von Schmutz. Egal ob Holz, WPC oder glatte Steinfliesen.
Saubere Terrassen ohne Kraftakt
Schluss mit der kräftezehrenden Schrubberei: Dank des Terrassenreinigers müssen Holzböden im Außenbereich nie wieder von Hand gereinigt werden. Für den Terrassenreiniger benötigen Sie keine separate Stromquelle und genießen so maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Rotierende Bürstenwalzen und Wasser sorgen für gleichmäßige Sauberkeit, auch bei hartnäckigen und tiefsitzenden Verschmutzungen im Holz. Dabei ist die Wassermenge so einfach regulierbar, dass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie tatsächlich erforderlich ist. Der Schmutz wird in einem Arbeitsgang gelöst und weggespült. In Kombination mit den passenden Bürstenwalzen befreit der Terrassenreiniger auch Steinfliesen im Außenbereich optimal und mühelos von Schmutz.
Sommerbühne ohne Theater
Für eine besonders komfortable, gleichmäßige, schnelle und gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon bietet Kärcher nun den PCL 6.
Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet und gleichzeitig abtransportiert werden. Terrassen aus Holz oder WPC werden ressourcenschonend von der Schmuddelecke zur strahlenden Schönheit.
Mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung
Innovatives Antriebskonzept mit gegenläufig drehenden Bürstenwalzen sorgen beim PCL 6 für eine schnelle, gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzterrassen.
2-in-1-Funktion
Die 2 integrierten Wasserdüsen lösen und spülen den gelösten Schmutz in einem Schritt.
Vielseitig einsetzbar für verschiedene Außenflächen
Die im Lieferumfang enthaltenen Bürsten für Holzböden können werkzeuglos, schnell und einfach gegen die als Sonderzubehör erhältlichen Bürsten für Steinflächen getauscht werden.
Flexibel mit Akku, kraftvoll mit Kabel
Den Terrassenreiniger gibt es mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für eine flexiblere Anwendung unabhängig vom Stromanschluss und als kabelgebundenes Gerät für die Reinigung größerer Flächen.
Der PCL 6 – das Highlightprodukt unter den Terrassenreinigern
Gegenläufig drehende Bürstenwalzen
Hocheffizientes Antriebskonzept für mühelose, schnelle und gleichmäßige Reinigung.
Stufenlose Winkelverstellung des Stiels
Ergonomische Arbeitsposition durch stufenlose Winkelverstellung des Stiels.
Spritzschutz
Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet, so bleibt die Umgebung sauber.
Geeignete Oberflächen zur Anwendung
Der Terrassenreiniger PCL ist für Terrassen- und Balkonoberflächen aus Holz und WPC geeignet. Mit den separat erhältlichen Bürsten für Steinflächen können je nach Gerät unterschiedliche Steinoberflächen gereinigt werden.
Anwendungsfeld
Holz
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
WPC (Wood Plastic Composite)
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Glatte Steinfliesen
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Feinporige Steinfliesen und -platten
PCL 4 und PCL 3-18
nein
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Grobe Steinplatten/Verbundsteine
PCL 4 und PCL 3-18
nein
PCL 6
nein
Da macht der Schmutz die Flatter
Schluss mit der kräftezehrenden Schrubberei: Dank des Terrassenreinigers müssen Holzböden im Außenbereich nie wieder von Hand gereinigt werden. Auch entlegene Stellen reinigen Sie im Handumdrehen und das ganz ohne Stromanschluss: Für den Akku-Terrassenreiniger benötigen Sie keine separate Stromquelle und genießen maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Rotierende Bürstenwalzen und Wasser sorgen für gleichmäßige Sauberkeit, auch bei hartnäckigen und tiefsitzenden Verschmutzungen im Holz. Dabei ist die Wassermenge so einfach regulierbar, dass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie tatsächlich erforderlich ist. Der Schmutz wird in einem Arbeitsgang gelöst und weggespült. In Kombination mit den passenden Bürstenwalzen befreit der Terrassenreiniger auch Steinfliesen im Außenbereich optimal und mühelos von Schmutz.
SOMMERBÜHNE OHNE THEATER.
Für eine schonend gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon brauchst du ab sofort weder eine Steckdose in der Nähe noch ein Verlängerungskabel. Denn der neue Terrassenreiniger PCL 3-18 reinigt mit einer Akkuladung bis zu 20 Quadratmeter Holz, WPC oder glatte Steinfliesen. Wie viel Wasser er dabei verbraucht, kannst du ganz einfach selbst einstellen. Damit machst du ganz komfortabel und ressourcenschonend deinen Outdoor-Bereich von der Schmuddeleckezur strahlenden Schönheit.
Gründliche und gleichmäßige Reinigung
Innovative, rückwärts rotierende Bürstenwalzen sorgen für eine gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzterrassen.
2-in-1 Funktion
Die zwei integrierte Wasserdüsen lösen und spülen den gelösten Schmutz in einem Schritt.
Unabhängig vom Stromanschluss
Den Terrassenreiniger gibt es mit 18 V Kärcher Battery Power-
Wechselakku für eine flexiblere Anwendung unabhängig vom Stromanschluss und als kabelgebundenes Gerät für die Reinigung größerer Flächen.
Vielseitig einsetzbar für verschiedene Außenflächen
Dank der Möglichkeit zum werzeuglosen Wechsel sind die im Lieferumfang enthaltenen Holzbürsten im Handumdrehen gegen die Bürsten für die Reinigung von glatten Steinfliesen getauscht.
Highlights
Alle Frühjahre wieder: Die Terrasse braucht unbedingt eine Generalreinigung. Sonne, Regen, Schnee und Eis haben ihre Spuren hinterlassen, Grünbelag, Moos und sonstiger Schmutz verunstalten Oberflächen und Beläge. Wie gut, dass Besen, Schrubber und Putzeimer bleiben können, wo sie sind: Im Schrank. Denn ab jetzt geht es nicht nur deutlich schneller, sondern auch viel gründlicher und einfacher zu: Mit dem Terrassenreiniger aus dem Hause Kärcher.
FAQs Terrassenreiniger
Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Der Akku-Terrassenreiniger PCL 3-18 ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
Zubehör für den Terrassenreiniger
Sie finden passendes Zubehör für den Terrassenreiniger direkt auf der Produktseite oder über unseren Zubehörfinder.