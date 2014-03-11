KIRA B 50 3

VOLLAUTONOME SCHEUERSAUGMASCHINE KIRA B 50

Vollautonom reinigen, Effizienz steigern!

Kärcher x TTS Web

FlexoMate

Effizienter, flexibler, ergonomischer – der neue FlexoMate

Definiert das Reinigen neu, erleichtert die Arbeit und nimmt Rücksicht auf Ihre Gesundheit. Upgrade your Crew!

IVM Aufmacher

SICHER. EINFACH. KOMPAKT. UNSERE IVM RANGE

Mit der Kärcher IVM-Range finden Sie für alle Reinigungsaufgaben in der Lebensmittelbranche Ihre Lösung – einfach, effizient und wirtschaftlich

Kommunalmaschinen

Kärcher Kommunaltechnik

Multifunktionale Geräteträger und Kehrmaschinen für den Ganzjahreseinsatz

Hygienische Bodenreinigung mit Scheuersaugmaschine von Kärcher

Trockeneisstrahlen mit dem IB 10/8 L2P

Das weltweit erste und einzige Trockeneisstrahlgerät, das seine Pellets selbst erzeugt.

Unser Kehrmaschine MC 130 eignet sich für große Flächen

ECHT VIELSEITIG – DIE MC 130

Die Kehrmaschine MC 130 ist perfekt geeignet für den professionellen Dauereinsatz auf großen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen.

Kärcher Wasserspender

Die KM 100/120 R G garantiert Sauberkeit, gutes Handling und Langlebigkeit

Die neue Kehrsaugmaschine KM 100/120 R G ist als kompaktes Mittelklasse-Modell konzipiert und auf lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle sowie eine hohe Reinigungsleistung ausgelegt.

Kärcher Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Kärcher Kehr- und Kehrsaugmaschinen

Kehr- und Kehrsaugmaschinen

Kärcher Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

Kärcher Reinigungsroboter

Reinigungsroboter

Kärcher Sauger

Sauger

Kärcher Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Kärcher Teppichreiniger

Teppichreiniger

Kärcher Dampfreiniger/-sauger

Dampfreiniger/-sauger

Kärcher Industrielle Absaugtechnik

Industrielle Absaugtechnik

Kärcher Kommunaltechnik

Kommunaltechnik

Kärcher Fenster- und Oberflächensauger

Fenster- und Oberflächensauger

Kärcher Connected Cleaning

Connected Cleaning

Kärcher Manuelles Reinigungsequipment

Manuelles Reinigungsequipment

Kärcher Küchenhygiene

Küchenhygiene

Kärcher Textilhygiene

Textilhygiene

Kärcher Generatoren und Schmutzwasserpumpe

Generatoren und Schmutzwasserpumpe

Kärcher Wasserspender

Wasserspender

Kärcher Desinfektion

Desinfektion

Kärcher Trockeneisreinigung

Trockeneisreinigung

Kärcher Fahrzeugreinigungssysteme

Fahrzeugreinigungssysteme

Kärcher Behälterreinigung

Behälterreinigung

Kärcher Wasserrecycling

Wasserrecycling

Kärcher Merchandising

Merchandising

Popup_mobile_Productfinder_800x800

Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Product Finder

Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

FINDEN SIE IHR PROFESSIONAL GERÄT
Branchenlösungen

Branchenlösungen - Produkte für den professionellen Einsatz


Die optimale Lösung von Reinigungsaufgaben ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in Industrie und Gewerbe. Auch Umweltaspekte spielen dabei eine große Rolle. Deshalb haben wir unser umfangreiches Sortiment genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Branchenlösungen
Original Zubehör von Kärcher
Professional Reinigungsmittel von Kärcher
Aktionen Teaser

Aktionen

Aktuelle Aktionen für gewerbliche Anwender.

Händlersuche

Händlersuche

Finden Sie schnell und bequem Ihren Händler in der Nähe.

Service Advisor Überblick

Service Berater

Finden Sie einfach und schnell den passenden Service zu Ihrem Gerät von Kärcher.

Kärcher Fleet

Kärcher Fleet

Machen Sie Ihre Reinigungsprozesse transparenter und effizienter.

ecoefficiency2015

eco!efficiency

Entdecken Sie unser Programm eco!efficiency.

ECO!Cleaning

ECO!Cleaning

Entdecken Sie unser Programm eco!efficiency

professional zubehör

Originalzubehör

Optimiert die Leistung und erweitert den Einsatzbereich.