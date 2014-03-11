Fahrzeugreinigungssysteme
Fahrzeugreinigungssysteme Unsere hocheffizienten Systemlösungen für die wirtschaftliche Innen- und Außenreinigung von Pkw und Nutzfahrzeugen sorgen zuverlässig und leistungsstark für beste Reinigungsergebnisse. Das Portfolio umfasst, neben Portal-, Nutzfahrzeug- und SB-Waschanlagen, SB-Saugern und Forecourtgeräten, Startsysteme, digitale Lösungen sowie Wasserrecyclingsysteme und Reinigungsmittel. Für eine Fahrzeugwäsche ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Nutzfahrzeug-Waschanlagen
Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen benötigen Sie Anlagen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Ob Lkw, Bus oder Kommunalfahrzeug. Mit unseren Nutzfahrzeug-Waschanlagen erleben Sie professionelle Effizienz jeden Tag neu.
SB-Waschanlagen
Ein echtes (Reinigungs-)Erlebnis: Unsere SB-Waschanlagen lassen keine Wünsche offen. Durchdachte Systemlösungen für Ihren Erfolg. Damit Sie mit Ihren Kunden um die Wette strahlen.
SB-Sauger und Forecourtgeräte
Mit unseren SB-Saugern und Forecourtgeräten erhöhen Sie automatisch die Attraktivität Ihres Standorts. Und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.
Pkws und Lkws wirtschaftlich reinigen.
Unser flexibles Konzept ist komplett auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten - von der Planung bis zur individuellen Gestaltung. Kärcher ist seit jahrzehnten erfolgreicher Waschanlagen Hersteller. Unsere Erfahrungen als Hersteller von Waschanlagen und tausende von installierten Anlagen geben Ihnen die Sicherheit mit Kärcher einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite zu haben.
Lassen Sie sich jetzt von unserem Waschanlagen-Team beraten!
Zufriedenheit von Anfang an: die Kärcher Systemlösungen.
Ob Autohaus, Tankstelle, Investor oder Waschcenter – Kärcher sorgt von Beginn an für Zufriedenheit. Schließlich bietet Kärcher für jede Anwendung und jeden Anwender durchdachte Systemlösungen, die durch Qualität und Wirtschaftlichkeit überzeugen. Darauf können Sie sich immer verlassen – und das schon seit über 75 Jahren.
Kärcher Waschanlagen kaufen – eine Investition, die sich lohnt.
Der Prozess des Baus einer neuen Kärcher Waschanlage bzw. Waschstraße beginnt mit einer umfangreichen Kundenberatung, in der sowohl eine Standortbeurteilung als auch eine Rentabilitätsabschätzung zur Ermittlung der optimalen Anlagengröße und/oder Ausstattung stattfinden. Danach wird die neue Waschanlage nach Ihren Vorgaben konfiguriert und geplant. Ganz gleich, ob Sie eine Portalwaschanlage, SB-Waschanlage oder Nutzfahrzeug-Waschanlage kaufen möchten – wir unterstützen Sie bei Bau-Voranfragen sowie beim Bauantrag und bei wasserrechtlichen Genehmigungen und setzen Ihr individuelles Waschanlagenprojekt in die Tat um. Hierzu gehört sowohl der vollständige Planungsprozess als auch die Ausführung. Der Bau Ihrer Anlage erfolgt auf Wunsch schlüsselfertig. Um die beste Qualität für Sie liefern zu können, arbeiten wir dabei mit erfahrenen Partnern zusammen.
Unterstützung auch nach der Inbetriebnahme
Auch nach der eigentlichen Planung und dem Bau der Kärcher Waschanlage stehen wir unseren Kunden mit Betreiber- und Betriebsunterstützung, technischen Einweisungen und Schulungen, Kundendienst und Marketingunterstützung zur Seite, um eine rentable Nutzung Ihrer Waschanlage für Sie zu gewährleisten.
Nachhaltigkeit in der Fahrzeugwäsche
Ein sauberes Fahrzeug steht für ein gutes Gefühl – und ein reines Gewissen.
Doch in der Fahrzeugwäsche geht es um viel mehr als exzellente Reinigungsergebnisse. Es geht um einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Betrieb unserer Anlagen und damit um Verantwortung für Betreiber und Kunden. Das Ziel: ein ressourcenschonender Umgang mit Wasser, Energie und Reinigungsmitteln.
Ressourcen sparen in Bestform
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in aller Munde. In unseren Waschanlagen der professionellen Fahrzeugreinigung kommt eine der weltweit wertvollsten Ressourcen zum Einsatz: Wasser.
Als führender Hersteller professioneller Reinigungsanlagen sind wir uns dieser Verantwortung und unserer Rolle im natürlichen Ökosystem bewusst. Im Sinne eines nachhaltigen Ressourcenkreislaufs haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Verbrauch in unseren Anlagen immer weiter zu optimieren und neue Lösungen zu entwickeln. Unsere Systeme ermöglichen Ihnen
- exzellente Wasseraufbereitung
- auf ein Minimum reduzierten Frischwassereinsatz (je nach Anlage bis zu
98 % Frischwassereinsparung)
- einen besonders umweltschonenden Einsatz von Energie und Reinigungsmitteln
Das alles bei kärchertypisch bestmöglichen Reinigungsergebnissen. Für ein sauberes Fahrzeug und ein reines Gewissen.
Weil die inneren Werte zählen
Portalwaschanlagen: Nachhaltigkeit auf Knopfdruck
Pro Fahrzeugwäsche lassen sich dank der integrierten Wassersparfunktion in Kombination mit der WRB Bio circa 120 Liter Frischwasser einsparen.
Beim Waschvorgang kommt ausschließlich recyceltes Wasser zum Einsatz. Reines Frischwasser wird nur für den finalen Spülvorgang verwendet.
Nutzfahrzeugwaschanlagen: große Wäsche, große Verantwortung
- Durch die integrierte Wassersparfunktion lassen sich bei der Lkw-Wäsche circa 400 Liter Frischwasser pro Wäsche einsparen, bei der Buswäsche werden circa 300 Liter Frischwasser pro Wäsche gespart.
SB-Waschanlagen: Gut dosiert ist viel gespart
- Unser Dosiersystem ermöglicht eine ideale Feindosierung für einen sparsamen Wassereinsatz. Besonderheit: Jede Pumpe verfügt hierbei über ein eigenes Dosierungssystem. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung haben wir die effizienteste Lösung am Markt entwickelt.
- Effizienter Energiesparmodus: Jedes Programm kann wahlweise auch mit Kaltwasser gefahren werden. Das spart Energie und reduziert Betriebskosten. Am Beispiel einer 4-Platz-Anlage bedeutet dies ein Einsparpotenzial von mindestens 55 Prozent. Alle Kunden können somit selbst entscheiden, wie viel Energie bei der Wäsche gespart werden soll.
- Unsere Pumpen sind stark und zuverlässig im Einsatz. Sie arbeiten um 60 Prozent energieeffizienter im Vergleich zu handelsüblichen Pumpen.
- Die Verwendung von Trockenschaum ermöglicht 90 Prozent weniger Wasser- und Chemieeintrag sowie 75 Prozent zusätzliche Energieeinsparung.
Wasserrecyclingsysteme: Nicht nur reden – einfach tun
Das Wasserrecyclingsystem WRB Bio von unserem Partner aquadetox ermöglicht eine biologische Abwasserreinigung in Bestform. Durch natürliche und biologische Prozesse wird das Abwasser in der Anlage gereinigt und chemiefrei aufbereitet. Umweltschonend und nachhaltig. Die Anlage macht aus verschmutztem Abwasser frisches Brauchwasser ohne Trübungen oder Gerüche und führt es in den Kreislauf zurück. Die Wasseraufbereitung erfolgt mithilfe von BioCubes mit Mikroorganismen. Die WRB Bio liefert beste Brauchwasserqualität und ermöglicht dabei bis zu 98 Prozent Frischwassereinsparung und sogar bis zu
100 Prozent Trinkwassereinsparung. Dank der hohen Prozesseffizienz und Abbauleistung der Bakterien kann nahezu das gesamte Wasser wiederverwendet werden – für maximalen Ressourcenschutz und Kosteneffizienz. Die Wasseraufbereitung sorgt für
- einen schonenden Einsatz wertvoller Ressourcen
- den wirtschaftlichen Betrieb der Waschanlage
- ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis
- eine nachhaltige Investition mit mehr Gewinn
- eine unkomplizierte Umrüstung – auch unter beengten Platzverhältnissen und ganz ohne aufwendige Erdarbeiten
Kärcher Clean Park Eco: Zeit zum Umdenken
Dürfen wir vorstellen? Unser autarker Kärcher Clean Park. Die vollkommen eigenständig arbeitende Anlage ermöglicht eine unabhängige Energieversorgung und einen zu
100 Prozent nachhaltigen Wasserkreislauf – bis zum letzten Tropfen. Das erste Projekt wurde bereits realisiert: der Kärcher Clean Park Dettenhausen. Die Anlage verfügt über
- ein autarkes Wassersystem mit CO2-neutraler Funktion
- eine integrierte Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung
- Solarthermie zur Warmwassergewinnung
- eine biologische Wasseraufbereitung in Kombination mit Regenwassernutzung für eine Trinkwassereinsparung von bis zu 100 Prozent
Reinigungsmittel: echte Nachhaltigkeit von Anfang an
Die Verwendung von Hochkonzentraten unserer Reinigungsmittellinie Klear!Line ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor unserer Fahrzeugreinigungssysteme und ein wichtiger Schritt zu einem nachhaltigen Betrieb Ihrer Waschanlagen. In Eigenproduktion hergestellt bieten unsere Reinigungsmittel höchste Reinigungskraft in bester Kärcher Qualität. Sie werden nach höchsten Standards aus lokalen Rohstoffen produziert. So lassen sich optimale Reinigungsergebnisse erzielen und dabei Ressourcen schonen – für echte Nachhaltigkeit über die gesamte Prozesskette hinweg. Gut für Ihren Betrieb, gut für die Umwelt. Unsere Hochkonzentrate bieten Ihnen folgende Vorteile:
- weniger Produkteintrag in den Wasserkreislauf bei richtiger Dosierung
- weniger Nachbestellungen dank hoher Ergiebigkeit
- reduzierte Transporthäufigkeit
- seltenerer Kanisterwechsel
- geringerer Handlingsaufwand mit den voll recycelbaren Leergebinden
Darf’s noch etwas mehr sein? Unsere Nordic-Swan-zertifizierte Produktlinie VehiclePro eco!perform bietet nachhaltige Reinigungsmittel für Kunden mit höchsten Ansprüchen an Umweltverträglichkeit. Das Nordic-Swan-Ecolabel ist ein etabliertes skandinavisches Umweltsiegel für 200 verschiedene Produkttypen und steht für echte Nachhaltigkeit. Das Siegel wird nur an Produkte vergeben, die strengen Kriterien wie Umweltverträglichkeit, gesundheitliche Aspekte, Wirksamkeit, recycelbare Verpackung und biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe entsprechen.
