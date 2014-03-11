Akku-Fensterreiniger
Streifenfrei. Schnell. Multifunktional. Der Akku-Fensterreiniger sorgt für streifenfreie Sauberkeit – und das ohne tropfendes Schmutzwasser. Dabei reinigt der Fensterreiniger nicht nur Fenster schnell und effizient, sondern alle glatten Oberflächen wie unter anderem Kochfelder, Spiegel, Türen und Fliesen.
Streifenfrei sauber. Dreimal schneller. Nicht nur für Fenster.
Mit dem Kärcher Akku-Fenstersauger sparen Sie sich Zeit und Mühe. Die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgt für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Der Fensterreiniger ist für alle glatten Flächen wie unter anderem Spiegel, Kochfelder, Türen, Fliesen und Tische geeignet.
Dreimal schneller
Mit einem Kärcher Fenstersauger geht das Fensterreinigen 3-mal schneller als von Hand.
Keine Streifen
Streifenfreie Sauberkeit durch hochwertige Abziehlippe und innovative Absaugfunktion.
Keine Tropfen
Die Fenstersauger saugen das Wasser schnell und zuverlässig von der Scheibe – ohne tropfendes Schmutzwasser.
Das Original
Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Akku-Fensterreinigers.
Kärcher Akku-Fenstersauger für alle glatten Oberflächen
Ein multifunktionaler Allrounder: Der Akku-Fenstersauger von Kärcher reinigt neben Fenstern nahezu alle glatten Oberflächen wie unter anderem Autoscheiben, Spiegel, Duschkabinen, Kochfelder, Glastische und Arbeitsflächen.
Fenster reinigen
Die Reinigung von Fenstern war noch nie einfacher. Nutzen Sie unseren Akku-Fenstersauger für streifenfreie Ergebnisse in Sekunden.
Duschkabine reinigen
Duschkabinen und geflieste Wände in Dusche und Bad schnell und mühelos absaugen.
Flüssigkeiten aufsaugen
Mit den Kärcher Fenstersaugern saugen Sie kleine Mengen verschütteter Flüssigkeiten von Oberflächen auf.
Kondenswasser aufsaugen
Saugen Sie mit den Akku-Fenstersaugern von Kärcher schnell überflüssige Feuchtigkeit von Scheiben auf.
Einfache Vorreinigung
Vorbereitung ist alles: Für ein optimales Reinigungsergebnis muss die Scheibe oder die jeweilige Oberfläche zunächst vorgereinigt und befeuchtet werden. Erst danach kommt der Fenstersauger WV zum Einsatz und kann das Schmutzwasser absaugen. Für die optimale Vorreinigung gibt es 2 Optionen: die Sprühflasche Standard und die Sprühflasche Extra.
Sprühflasche Standard
Mit Mikrofaser-Wischbezug. Erleichtert das Einwischen sämtlicher glatter Flächen.
Sprühflasche Extra
Mit Mikrofaser-Wischbezug und verstellbarem Einwischer für variables Befeuchten – ideal auch für Sprossenfenster.
Streifenfrei sauber in 3 Schritten mit Sprühflasche und Akku-Fenstersauger
1. Einsprühen
Zuerst die Glasscheibe mit Reinigungsmittel einsprühen.
2. Reinigen
Dann das Fenster einwischen.
3. Absaugen
Abschließend das Schmutzwasser absaugen. Fertig.
Starke Auswahl: die Akku-Fenstersauger von Kärcher
WV 6 – der Spitzenleister. Der Fenstersauger mit langer Akkulaufzeit und verbesserter Abziehlippe.
WV 2 – der Allrounder. Der Fenstersauger mit besonders geringem Gewicht und komfortabler Anwendung.
Passendes Zubehör
Das Zubehörprogramm ist die perfekte Ergänzung und sorgt dank raffinierter Produktideen für eine noch komfortablere, situationsgerechte Fensterreinigung.