Akku-Fensterreiniger

Streifenfrei. Schnell. Multifunktional. Der Akku-Fensterreiniger sorgt für streifenfreie Sauberkeit – und das ohne tropfendes Schmutzwasser. Dabei reinigt der Fensterreiniger nicht nur Fenster schnell und effizient, sondern alle glatten Oberflächen wie unter anderem Kochfelder, Spiegel, Türen und Fliesen.

Akku-Fensterrreiniger

Streifenfrei sauber. Dreimal schneller. Nicht nur für Fenster.

 

Mit dem Kärcher Akku-Fenstersauger sparen Sie sich Zeit und Mühe. Die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgt für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Der Fensterreiniger ist für alle glatten Flächen wie unter anderem Spiegel, Kochfelder, Türen, Fliesen und Tische geeignet.

Fenster 3-mal schneller reinigen

Dreimal schneller

Mit einem Kärcher Fenstersauger geht das Fensterreinigen 3-mal schneller als von Hand.

Fenster ohne Streifen reinigen

Keine Streifen

Streifenfreie Sauberkeit durch hochwertige Abziehlippe und innovative Absaugfunktion.

Fenster ohne tropfendes Schmutwasser reinigen

Keine Tropfen

Die Fenstersauger saugen das Wasser schnell und zuverlässig von der Scheibe – ohne tropfendes Schmutzwasser.

Original Kärcher Akku-Fensterreiniger

Das Original

Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Akku-Fensterreinigers.

Kärcher Akku-Fenstersauger für alle glatten Oberflächen

Ein multifunktionaler Allrounder: Der Akku-Fenstersauger von Kärcher reinigt neben Fenstern nahezu alle glatten Oberflächen wie unter anderem Autoscheiben, Spiegel, Duschkabinen, Kochfelder, Glastische und Arbeitsflächen.

Window cleaning

Fenster reinigen

Die Reinigung von Fenstern war noch nie einfacher. Nutzen Sie unseren Akku-Fenstersauger für streifenfreie Ergebnisse in Sekunden.

Window Vac bathroom cleaning

Duschkabine reinigen

Duschkabinen und geflieste Wände in Dusche und Bad schnell und mühelos absaugen.

Window vac cleaning up liquids

Flüssigkeiten aufsaugen

Mit den Kärcher Fenstersaugern saugen Sie kleine Mengen verschütteter Flüssigkeiten von Oberflächen auf.

Window Vac mirror cleaning

Kondenswasser aufsaugen

Saugen Sie mit den Akku-Fenstersaugern von Kärcher schnell überflüssige Feuchtigkeit von Scheiben auf.

Einfache Vorreinigung

Vorbereitung ist alles: Für ein optimales Reinigungsergebnis muss die Scheibe oder die jeweilige Oberfläche zunächst vorgereinigt und befeuchtet werden. Erst danach kommt der Fenstersauger WV zum Einsatz und kann das Schmutzwasser absaugen. Für die optimale Vorreinigung gibt es 2 Optionen: die Sprühflasche Standard und die Sprühflasche Extra.

Sprühflasche WV 2

Sprühflasche Standard

Mit Mikrofaser-Wischbezug. Erleichtert das Einwischen sämtlicher glatter Flächen.

WV 5 spray bottle

Sprühflasche Extra

Mit Mikrofaser-Wischbezug und verstellbarem Einwischer für variables Befeuchten – ideal auch für Sprossenfenster.

Streifenfrei sauber in 3 Schritten mit Sprühflasche und Akku-Fenstersauger

Glasscheibe mit Sprühflasche einsprühen.

1. Einsprühen

Zuerst die Glasscheibe mit Reinigungsmittel einsprühen.

Glasscheibe mit dem Aufsatz der Sprühflasche reinigen.

2. Reinigen

Dann das Fenster einwischen.

Glasscheibe mit Kärcher Fenstersauger absaugen.

3. Absaugen

Abschließend das Schmutzwasser absaugen. Fertig.

Starke Auswahl: die Akku-Fenstersauger von Kärcher

Scheiben streifenfrei absaugen mit dem Fenstersauger WV 6.

WV 6 – der Spitzenleister. Der Fenstersauger mit langer Akkulaufzeit und verbesserter Abziehlippe.

Glasscheibe reinigen mit dem Fenstersauger WV 2.

WV 2 – der Allrounder. Der Fenstersauger mit besonders geringem Gewicht und komfortabler Anwendung.

Passendes Zubehör

Das Zubehörprogramm ist die perfekte Ergänzung und sorgt dank raffinierter Produktideen für eine noch komfortablere, situationsgerechte Fensterreinigung.

