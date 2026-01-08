Man kann in der App mehrere Mähzonen erstellen, die individuell eingestellt werden können, so kann man mit dem RCX 6 zum Beispiel vor dem Haus den Rasen auf 2 cm mähen lassen und hinter dem Haus auf 4 cm.

Solange die Mähzonen durch einen Weg ohne Hindernisse verbunden sind, zum Beispiel flache Steinfliesen, kann man für den RCX Mähroboter in der App einen Korridor erstellen, den der Mähroboter nur dann nutzt, wenn er zwischen den Zonen wechselt.