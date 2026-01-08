Bewässerungssysteme

Kärcher hat den Regen neu erfunden Das umfassende Bewässerungssortiment von Kärcher lässt die Herzen von Gartenliebhabern höher schlagen. Die perfekt aufeinander abgestimmten Pumpen- und Bewässerungsprodukte stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicher. So wird kostbares Wasser optimal und ökologisch sinnvoll genutzt. Innovative Technik und präzise Sensoren garantieren, dass exakt die Wassermenge fließt, die Pflanzen zum Wachsen benötigen. Für ungetrübte Gartenfreude im Einklang mit der Natur bietet Kärcher auf höchste Effizienz getrimmte Spritzen, Pistolen, Sprinkler, Schläuche, Bewässerungsautomaten, Pumpen, Schlauchsteck- und Aufbewahrungssysteme. Welches Kärcher-Produkt Sie auch verwenden, es ist immer die richtige Entscheidung.