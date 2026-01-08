Bewässerungssysteme

Kärcher hat den Regen neu erfunden Das umfassende Bewässerungssortiment von Kärcher lässt die Herzen von Gartenliebhabern höher schlagen. Die perfekt aufeinander abgestimmten Pumpen- und Bewässerungsprodukte stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicher. So wird kostbares Wasser optimal und ökologisch sinnvoll genutzt. Innovative Technik und präzise Sensoren garantieren, dass exakt die Wassermenge fließt, die Pflanzen zum Wachsen benötigen. Für ungetrübte Gartenfreude im Einklang mit der Natur bietet Kärcher auf höchste Effizienz getrimmte Spritzen, Pistolen, Sprinkler, Schläuche, Bewässerungsautomaten, Pumpen, Schlauchsteck- und Aufbewahrungssysteme. Welches Kärcher-Produkt Sie auch verwenden, es ist immer die richtige Entscheidung.

Kärcher Schläuche

Kärcher Gartenschläuche sind extrem flexibel, robust und knickfest. So steht der Gartenpflege nichts im Weg!

Kärcher Schlauchaufbewahrung

Immer aufgeräumt, immer einsatzbereit: Mit den Kärcher Schlauchboxen, Schlauchwagen, Schlauchtrommeln und Schlauchhängern gelingt die Bewässerung unkompliziert und schnell im ganzen Garten.

BRING BACK THE WOW TO YOUR OASIS.

Wir haben für jeden Anspruch und Einsatzbereich die passende Lösung und helfen dir mit unseren innovativen Pumpen dabei, deine grüne Oase mühelos und nachhaltig zu bewässern. Die druckerzeugenden Pumpen befördern Regen- und Grundwasser dorthin, wo es benötigt wird, im Garten wie auch im Haus. Die Tauchpumpen hingegen entfernen unerwünschtes oder nicht mehr benötigtes Wasser. Und deine Aufgabe? Einfach entspannen.

Unser Bewässerungssystem im Überblick

Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Gartenprodukte bei der Bewässerung.

Ökologische Vernunft

Die intelligente und effiziente Technik von Kärcher sowie die perfekt aufeinander abgestimmten Produkte stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicher.

Pikto Strom

Strom sparen

Langlebige und komfortable Kärcher Qualitätspumpen eignen sich ideal für die Nutzung alternativer Wasserquellen. Bei Bedarf schalten sich die Pumpen automatisch ein und wieder aus. Mehrstufige Pumpen bieten dabei mehr Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge kommen sie mit 30% weniger Energie aus als herkömmliche Jet-Pumpen.

Pikto Wasser

Wasser sparen

Der Bewässerungsautomat SensoTimer mit funkbasierten Feuchtigkeitssensoren steht für intelligentes und effizientes Bewässern. Die Bodenfeuchte wird alle 30 Minuten übermittelt und die Bewässerung erst gestartet, wenn es wirklich nötig ist. Um doppeltes Gießen zu vermeiden, misst der Sensor die Feuchtigkeit in Wurzelnähe. Dank eco!ogic-Funktion kann die Bewässerung auf Wunsch verzögert und zusätzliches Wasser gespart werden.

Pikto Performance

Verantwortungsvolle Materialauswahl

Kärcher legt großen Wert auf sorgfältige Materialauswahl, achtet auf gute Umweltverträglichkeit und vermeidet umwelt- und gesundheitsbelastende Stoffe wie Phthalate und Schwermetalle. Die Kärcher Performance Qualitätsschläuche zeichnen sich darüber hinaus durch die Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit aus.

Pikto Umwelt

Gezielt bewässern

Das Kärcher Rain System® orientiert sich exakt am Bedarf Ihrer Pflanzen und integriert sich ideal in Hecken, Büsche, Gemüse- und Blumenbeete. Das Wasser landet ohne Verlust umwelt- und budgetschonend genau dort, wo es gebraucht wird. Die einheitliche Druckverteilung stellt selbst bei 50 m Länge noch eine gleichmäßige Wasserausbringung sicher. Je nach Bedarf kann die Wassermenge auch punktuell eingestellt werden.

Pumpe

Versorgung durch alternative Wasserquellen

Water timer

Steuerung der Wassermenge

Schlauch

Transport der benötigten Wassermenge

Rain System

Ausbringung, ohne Wasser zu verschwenden

