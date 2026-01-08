Verantwortungsvolle Materialauswahl

Kärcher legt großen Wert auf sorgfältige Materialauswahl, achtet auf gute Umweltverträglichkeit und vermeidet umwelt- und gesundheitsbelastende Stoffe wie Phthalate und Schwermetalle. Die Kärcher Qualitätsschläuche zeichnen sich darüber hinaus durch Flexibilität und Knickfestigkeit aus.