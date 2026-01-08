Schläuche

Gartenschläuche von Kärcher überzeugen durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit sowie mit optimaler Funktionalität und einfacher Handhabung. Übrigens: Viele unserer Schläuche sind als praktische Sets erhältlich und somit auf Anhieb einsetzbar.

Gesundheitsbewusst und effizient Bewässern.

Bewässerungssystem Home&Garden Rain System

Kärcher Gartenschläuche

Kärcher Qualitätsschläuche sind frei von gesundheitsschädigenden Weichmachern. Sie überzeugen durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit sowie durch optimale Funktion und Handhabung. 

Verantwortungsvolle Materialauswahl

Kärcher legt großen Wert auf sorgfältige Materialauswahl, achtet auf gute Umweltverträglichkeit und vermeidet umwelt- und gesundheitsbelastende Stoffe wie Phthalate und Schwermetalle. Die Kärcher Qualitätsschläuche zeichnen sich darüber hinaus durch Flexibilität und Knickfestigkeit aus.

GRATIS Garantieverlängerung Bewässerung


Verlängern Sie hier GRATIS die Garantie für Ihre Home & Garden Schlauchboxen, Schlauchwagen, Schlauchträger und Schlauchhalter auf 5 Jahre!

