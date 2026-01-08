Nass-/Trockensauger
Ob als Werkstattsauger oder als Autosauger, ob nasser, trockener, grober oder feiner Schmutz. Die Kärcher Nass-/Trockensauger bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten drinnen und draußen. Dabei überzeugen sie mit überragender Saugkraft und einer robusten Bauweise. Viele hilfreiche Funktionen und ein umfangreiches Zubehörangebot machen die Multitalente zu echten Problemlösern für Haus, Hof und Hobbywerkstatt.
Erleben Sie die nächste Generation der Nass-/Trockensauger. Die fortschrittliche Kärcher WD Control Reihe, die das mühelose Arbeiten neu definieren. Dank der innovativen 2-in-1 Remote Control genießen Sie unvergleichliche Freiheit und volle Kontrolle, direkt in Ihrer Hand.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Multifunktionalität ist die DNA unserer Nass-/Trockensauger. Diese starken Allrounder liefern überall saubere Arbeit ab: im Keller, in der Werkstatt, in der Garage oder im Garten. Für Renovierungsarbeiten, zum Aussaugen des Autos, beim Beseitigen von Scherben oder ausgelaufenem Wasser. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schmutz trocken, nass, grob oder fein ist – selbst größere Wassermengen nehmen die Kraftpakete zuverlässig auf.
Überragende Reinigungsleistung und Saugkraft
Wo gewöhnliche Haushaltsstaubsauger an ihre Grenzen kommen, legen die Kärcher Nass-/Trockensauger erst richtig los. Die Nass-/Trockensauger liefern eine optimale Schmutzaufnahme dank perfekt aufeinander abgestimmter Geräte und Zubehöre. Damit gelingt ein gründliches und schnelles Reinigungsergebnis. Und durch die Absaugung beim Sägen, Schleifen und vielen anderen Tätigkeiten reduzieren sie außerdem die Belastung durch Staub und Späne und sorgen für saubere Arbeitsverhältnisse.
Noch mehr Komfort
Komfort auf einem neuen Niveau: Die kompakte Bauweise erlaubt eine platzsparende Verstauung. Dabei lassen sich Schlauch und Zubehör direkt am Gerät verstauen. Durch innovative Filterkonzepte können die Nass-/Trockensauger bequem genutzt werden – ganz ohne Schmutzkontakt. Zudem überzeugen die Nass-/Trockensauger mit ihrer langen Lebensdauer dank hoher Qualität und Robustheit.
Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem
Kärcher FILT!elligence™, das intelligente Filterkontrollsystem, überwacht die Saugleistung der WD 7 Control P S Geräte und signalisiert Ihnen eine Reduzierung durch rote LED-Anzeigen, sodass die Notwendigkeit einer Filterreinigung oder eines Filterwechsel direkt erkannt wird. Dieses intelligente Kontrollsystem sichert nicht nur optimale Arbeitsergebnisse, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Gerätes.
2-in-1 Remote Control - Bluetooth Fernbedienung
Die 2-in-1 Remote Control für Geräte aus der WD Control Reihe macht müheloses Arbeiten leicht. Die Fernbedienung ist mit dem Gerät dank Bluetooth verbunden und somit können Sie Ihren WD von einer Entfernung von wenigen Metern an- und ausgeschalten. Entdecken Sie die manuelle Steuerung oder den Automatik-Modus für Akku-Elektrowerkzeuge. Dadurch wird ein nahtloser und staubfreier Arbeitsablauf garantiert.
Features
Unser Highlight: WD 7 Control P S.
Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem für den WD 7 Controll P S
Die LEDs zeigen, wenn eine Filterabreinigung, ein Filterwechsel des Flachfaltenfilters oder Filterbeutels erforderlich ist.
2-in-1 Remote Control
- Funktion: Manuelles ein-/ausschalten.
- Funktion: Automatisches ein-/ausschalten des Saugers mittels Vibrationserkennung bei Akku-Elektrowerkzeugen.
Geräte-Steckdose
Automatisches ein-/ausschalten des Saugers bei Bedienung von Elektrowerkzeugen. Des Weiteren wird der Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, direkt abgesaugt.
Power Control
Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.).
Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik
Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter sowie Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette ganz ohne Schmutzkontakt.
Ablassschraube
Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.
Praktische Blasfunktion
Schwer zugängliche Stellen einfach sauber ausblasen.
Lenkrollenbremse
Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.
Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
Für eine noch platzsparendere und kompaktere Aufbewahrung.
Anwendungsmöglichkeiten
Die robusten Kärcher Nass-/Trockensauger sind sich für nichts zu schade. Mit ihnen beseitigt man trockenen Schmutz ebenso effektiv wie nassen, und selbst größere Wassermengen sind für sie kein Problem.
Autoreinigung
Mit einem Kärcher Nass-/Trockensauger wird das Auto gründlich ausgesaugt. Umfangreiches Zubehör ermöglicht das Säubern zwischen Sitzen und an schwer erreichbaren Stellen.
Renovierung
Die Kärcher Nass-/Trockensauger können auch gröberen Bauschutt entfernen. Das innovative Filtersystem und die durchgängig hohe Saugkraft vereinfachen den Reinigungsprozess. Auch Schutt, der nass oder feucht ist, stellt kein Problem dar.
Werkstatt
Komfortable Staubbeseitigung bei Holz- und Werkstattarbeiten. Bei Modellen mit eingebauter Steckdose lassen sich Elektrogeräte direkt am Nass-/Trockensauger anschließen und saugen so automatisch die Holzspäne auf, sobald gesägt wird.
Flüssigkeiten und Scherben
Bei unseren Nass-/Trockensaugern ist der Name Programm: Zerbrochenes Glas, kleine Pfützen oder feuchter Schmutz stellen dank der hohen Saugkraft, der widerstandsfähigen Behälter und der Möglichkeit, auch ohne Filterbeutel zu saugen, kein Problem dar.
Ausgelaufenes Wasser
Größere Pfützen können durch verschiedenste Ursachen entstehen, werden aber in jedem Fall mit einem Kärcher Nass-/Trockensauger gründlich beseitigt. Der große Behälter garantiert langes Saugen, damit auch größere Wasseransammlungen zügig und kraftsparend aufgenommen werden.
Garten
Ein Nass-/Trockensauger ist eine echte Entlastung und kann sogar im Garten angewendet werden. Kleine Zweige, Kiesel, Laub: unkompliziert einsaugen oder dank Blasfunktion zur Seite pusten.
Außenbereich
Terrassen, Garage, Hauseingang und Treppen sind mit den Nass-/Trockensaugern im Handumdrehen wieder sauber.
Innenbereich
Die Nass-/Trockensauger können wie normale Staubsauger verwendet werden zum Saugen in Wohnräumen und bieten beste Reinigungsergebnisse dank speziellen Zubehörs wie z. B. der Teppichdüse.
Nass-/Trockensauger-Zubehöre: noch praktischer, noch gründlicher
Die Zubehöre wurden speziell für die Kärcher Nass-/Trockensauger entwickelt. In Kombination mit den Geräten entfalten sie eine ungeahnte Reinigungseffizienz und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.