Nass-/Trockensauger

Die unterschiedlichen Kärcher Modelle haben unterschiedliche Füllvolumen, daher ist das max. Füllvolumen abhängig vom jeweiligen Gerätemodell. Ist das max. Füllvolumen erreicht, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und es kann nicht weiter gesaugt werden. Das Gerät schaltet nicht automatisch ab, läuft aber mit erhöhter Drehzahl. Schalten Sie das Gerät sofort aus und leeren Sie den Behälter.