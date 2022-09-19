Sauber renovieren & tüfteln: Praktische Tipps fürs Heimwerken
Nichts ist schöner, als mit seinen eigenen Händen etwas zu schaffen! Im Frühjahr, wenn die Sonne langsam herauskommt, beginnt die Zeit des Heimwerkens. Wer sein eigenes Projekt im Haus oder Garten angeht, weiß: Heimwerkerprojekte sind mit Schmutz und Staub verbunden. Mit diesen Tipps wird es nach getaner Arbeit schnell wieder sauber.
Nach der Renovierung ist vor der Renovierung
Wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich auch Späne. Denn Heimwerken bedeutet vor allem auch eine Menge Schmutz und Staub. Kein Wunder, dass nach vielen Renovierungsarbeiten zusätzlich eine Grundreinigung vorgenommen werden muss. Besonders für Allergiker ist das wichtig. So mancher Heimwerker greift bei umfangreichen Renovierungsarbeiten auf handelsübliche Staubsauger zurück. Durch den groben Schmutz und die schiere Menge an Staub stoßen diese aber schnell an ihre Grenzen. Um effizient feinen und groben Staub zu entfernen oder Staub bereits beim Heimwerken zu vermeiden, ist ein Nass-/Trockensauger die bessere Wahl.
Heimwerken im Garten: Den Außenbereich wieder auf Vordermann bringen
Steigen die Temperaturen im Frühjahr, erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf und ebenso beginnt die traditionelle Zeit, den Garten auf Vordermann zu bringen – Zeit zum Heimwerken! Schließlich sollen Terrasse, Blumen- und Gemüsebeete sowie Gartenmöbel wieder im alten Glanz erstrahlen. Gartenpflege ist hier das Stichwort.
Wenn Wege rund ums Haus von Laub und Schmutz befreit sind, die Terrasse gereinigt und der Rasen gepflegt wurde, kann man sich kleinen Heimwerkerprojekten widmen. Es gibt unzählige Tipps und Anleitungen, wie man seinen Garten nach den eigenen Wünschen aufwerten kann. Dabei geht es oft darum, den Außenbereich des Hauses durch selbst gebaute Elemente zu erweitern. Ein Trend, der sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, sind selbst gebaute Blumenbeete aus Stein oder Holz. Denn Hochbeete und erhöhte Pflanzkästen sind nicht nur praktisch und sehen gut aus, sondern ermöglichen das Anpflanzen auch dort, wo die Bodenbedingungen nicht optimal sind. Aber auch neue und selbst gebaute Terrassenmöbel gehören zweifelsfrei zu den beliebtesten Projekten beim Heimwerken.
Tipp
Wenn Tüftler die Säge zum Schneiden von Holz oder Stein ansetzen, hilft ein Nass-/Trockensauger, um Sägemehl effektiv zu beseitigen. Und wenn beim Um- bzw. Bepflanzen von Beeten und Pflanzkästen etwas daneben gegangen ist, lassen sich Flüssigkeiten sowie feuchter Schmutz mit einem Nass-/Trockensauger effizient aufsaugen. Diese Sauger gibt es kabelgebunden oder akkubetrieben. Kabellose Geräte mit Akku benötigen keine Steckdose und bieten Hausbesitzern mehr Freiraum und Flexibilität. Für größere Flächen eignet sich eine Kehrmaschine, um Blütenblätter, Sand, Erde oder Laub schnell und mühelos zu entfernen.
Renovierungsarbeiten in der Wohnung: Effizient Staub vermeiden
Heimwerken beschränkt sich aber nicht nur auf den Außenbereich des Eigenheims, sondern ist natürlich auch innerhalb der eigenen vier Wände möglich. Nach Jahren stehen einige Punkte wie eine neue Küche, ein neuer Fliesenspiegel im Bad oder eine neue Raumaufteilung auf der Liste der möglichen Renovierungsarbeiten. Was man beim Heimwerken auch in Angriff nimmt, eines ist gesetzt: streichen und bohren.
Wird im Haus umgebaut oder werden umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen, fällt jede Menge Bauschutt an – zum Beispiel beim Einreißen alter Wände oder beim Bohren. Um den Wohnraum wieder zu reinigen, sollte nach dem Heimwerken zuerst der große Bauschutt per Hand oder mit der Kehrschaufel aus den Räumen getragen werden. Um nun den feinen Staub und den Betonstaub effizient und zeitsparend zu entfernen, sollte man besser zu einem Nass-/Trockensauger mit eingesetztem Filterbeutel greifen. Damit ist das Einsaugen von Bau- und Renovierungsabfällen wie Putz, Zement oder Ziegelstücken besonders einfach. Selbst feuchter Schmutz, der beim Abziehen von Tapeten entstehen kann, ist für den Sauger kein Problem.
Auch bei kleineren Renovierungsarbeiten kann ein Nass-/Trockensauger eine aufwendige Grundreinigung nach der Sanierung verhindern. Mit dem umfangreichen Zubehör der Geräte lässt sich Staub nämlich bereits im Vorfeld vermeiden. Bei manchen Projekten, wie dem Anbringen einer neuen Leuchtschiene an der Decke, dauert das Abdecken der Möbel und die Reinigung länger als das eigentliche Heimwerken. Bohrstaubfänger können hier Abhilfe schaffen: Das Zubehör wird einfach an den Saugschlauch angeschlossen. Um den Bohrstaub aufzufangen, wird der Aufsatz an der gewünschten Position an der Wand oder Decke angesetzt und der Sauger eingeschaltet. Dank des Unterdrucks bleibt der Bohrstaubfänger an der Position sicher haften. Nun lässt sich staub- und rückstandsfrei bohren, denn der Bohrstaub wird sofort vom Nass-/Trockensauger aufgenommen. Tipp: Den Sauger nach der Bohrung am besten noch einige Zeit laufen lassen. So wird verhindert, dass überschüssiges Bohrmehl doch herunterfällt.
Garage, Werkstatt & Schuppen nach dem Heimwerken reinigen
Für Heimwerker ist eine geeignete Werkstatt essenziell. In dieser können nicht nur alle Werkzeuge, Gerätschaften oder Baumaterialien sicher verstaut werden, es kann auch gehobelt und in Ruhe gearbeitet werden. Kein Wunder, dass viele Hausbesitzer dafür einen separaten Raum im Eigenheim eingerichtet haben. Wer hingegen etwas weniger Platz hat oder nur ab und zu zum Heimwerken kommt, für den ist die Garage meist der ideale Rückzugsort. Steht das Auto draußen, haben Tüftler genug Platz, Ruhe und ausreichend Stromanschlüsse, um ihre Projekte in Angriff zu nehmen. Doch was kann man effektiv gegen den ganzen Staub tun? Und wie lässt sich die Garage danach reinigen?
Auch hier eignet sich der Nass-/Trockensauger ideal als Werkstattsauger. Wer in der Garage Holz oder Stein zuschneidet und Staub vermeiden möchte, sollte diesen direkt beim Arbeiten einsetzen. Zusätzliche Flexibilität bieten Modelle mit integrierter Steckdose. Kapp- oder Kreissägen, Oberfräsen und Schleifer können bei Nass-/Trockensaugern mit Steckdose direkt am Gerät angeschlossen werden. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet und Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Gleichzeitig eignet sich das Gerät hervorragend als Sauger für die Entfernung von Holzstaub. Damit der Nass-/Trockensauger auch Feinstäube korrekt einsaugt, muss lediglich ein Filterbeutel eingesetzt werden.
Tipp
Wer schon dabei ist, seine Garage zu reinigen, kann auch gleich sein Auto aussaugen. Umfangreiches Zubehör für die Autoreinigung ermöglicht es, mit dem Nass-/Trockensauger die Schmutzfangmatten sowie kleinere Ablageflächen zu reinigen und auch zwischen den Sitzen für Sauberkeit zu sorgen.
Gartenschuppen reinigen
Anstatt in der Garage zu tüfteln, haben besonders ambitionierte Heimwerker eine eigene kleine Werkstatt im Schuppen oder im Gartenhäuschen. Dort lässt sich meist ohne Probleme eine Werkbank für kleinere und größere Arbeiten an Haus und Garten installieren. Und wer einen solchen Schuppen besitzt, der weiß, dass die Ordnung manchmal unter den zahlreichen Projekten leidet. Gerade wenn viele Geräte und Werkzeuge im Schuppen stehen, die nicht ständig Verwendung finden, sammeln sich auf und zwischen den Gerätschaften gerne Schmutz, Staub oder sogar Schädlinge wie Käfer, Ameisen oder Spinnen an. Daher empfiehlt es sich, den Schuppen regelmäßig zu reinigen – besonders nach sehr umfangreichen Heimwerkerarbeiten in der Werkstatt.
In einem ersten Schritt lohnt es, sich über die Organisation im Schuppen Gedanken zu machen. Regale und Halterungen an den Wänden sorgen nicht nur für Ordnung, sondern erleichtern auch die Werkstattreinigung enorm. Hobbyhandwerker misten daher am besten einmal gründlich aus, bevor sie den Schuppen einer Grundreinigung unterziehen. Kleinere Zwischenräume in der Werkstatt lassen sich bequem mit dem Nass-/Trockensauger behandeln. Dafür wird lediglich ein normales Saugrohr angebracht, der Sauger eingeschaltet und zwischen Halterungen, Regalen oder Werkzeug durchgesaugt.
Keine Sorge, falls sich in den Zwischenräumen einmal Schrauben oder Nägel verstecken. Dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit und speziellen Saugrohren in verschiedenen Größen lassen sich mit dem Nass-/Trockensauger auch grobe und spitze Materialien schnell und einfach beseitigen, ohne das Gerät zu beschädigen. Aber auch größere Flächen zwischen Kreissägen oder Werkbänken lassen sich mit dem Sauger aus der Werkstatt verbannen. Denn die meisten Modelle haben eine Blasfunktion und können somit nicht nur den Dreck aufsaugen, sondern auch mit einem starken Luftstrom Holzspäne und ähnliche Verschmutzungen effektiv aus den kleinsten Zwischenräumen entfernen.