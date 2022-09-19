Renovierungsarbeiten in der Wohnung: Effizient Staub vermeiden

Heimwerken beschränkt sich aber nicht nur auf den Außenbereich des Eigenheims, sondern ist natürlich auch innerhalb der eigenen vier Wände möglich. Nach Jahren stehen einige Punkte wie eine neue Küche, ein neuer Fliesenspiegel im Bad oder eine neue Raumaufteilung auf der Liste der möglichen Renovierungsarbeiten. Was man beim Heimwerken auch in Angriff nimmt, eines ist gesetzt: streichen und bohren.

Wird im Haus umgebaut oder werden umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen, fällt jede Menge Bauschutt an – zum Beispiel beim Einreißen alter Wände oder beim Bohren. Um den Wohnraum wieder zu reinigen, sollte nach dem Heimwerken zuerst der große Bauschutt per Hand oder mit der Kehrschaufel aus den Räumen getragen werden. Um nun den feinen Staub und den Betonstaub effizient und zeitsparend zu entfernen, sollte man besser zu einem Nass-/Trockensauger mit eingesetztem Filterbeutel greifen. Damit ist das Einsaugen von Bau- und Renovierungsabfällen wie Putz, Zement oder Ziegelstücken besonders einfach. Selbst feuchter Schmutz, der beim Abziehen von Tapeten entstehen kann, ist für den Sauger kein Problem.

Auch bei kleineren Renovierungsarbeiten kann ein Nass-/Trockensauger eine aufwendige Grundreinigung nach der Sanierung verhindern. Mit dem umfangreichen Zubehör der Geräte lässt sich Staub nämlich bereits im Vorfeld vermeiden. Bei manchen Projekten, wie dem Anbringen einer neuen Leuchtschiene an der Decke, dauert das Abdecken der Möbel und die Reinigung länger als das eigentliche Heimwerken. Bohrstaubfänger können hier Abhilfe schaffen: Das Zubehör wird einfach an den Saugschlauch angeschlossen. Um den Bohrstaub aufzufangen, wird der Aufsatz an der gewünschten Position an der Wand oder Decke angesetzt und der Sauger eingeschaltet. Dank des Unterdrucks bleibt der Bohrstaubfänger an der Position sicher haften. Nun lässt sich staub- und rückstandsfrei bohren, denn der Bohrstaub wird sofort vom Nass-/Trockensauger aufgenommen. Tipp: Den Sauger nach der Bohrung am besten noch einige Zeit laufen lassen. So wird verhindert, dass überschüssiges Bohrmehl doch herunterfällt.