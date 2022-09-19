Wie reinigt man Garagenfenster?

Viele Garagen haben kleine Fenster, die bei einer gründlichen Garagenreinigung nicht vergessen werden sollten. Garagentore haben häufig Verglasungen aus Kunststoff, die ebenfalls unter Wind und Wetter leiden können. Um diese Verglasungen gründlich zu reinigen, kann ein Hochdruckreiniger zum Einsatz kommen – hier sollte die Druckstufe aber unbedingt auf „SOFT“ gestellt werden, um bei der Reinigung nicht zu viel Druck auf die Fenster auszuüben.

Eine Alternative für die Reinigung von Glasscheiben ist ein Dampfreiniger, der ganz ohne Chemie auskommt und ausschließlich mit Wasser für einen klaren Durchblick sorgt. Die Scheibe des Garagenfensters wird zuerst gleichmäßig abgedampft, um dann durch Reiben mit der Handdüse und einem Mikrofaserbezug die Verschmutzungen zu lösen. Zum Schluss wird das Dampfwasser mit einem Abzieher oder einem trockenen Mikrofasertuch entfernt. Kunststoffglasscheiben hingegen sollten nicht mit dem Dampfreiniger gereinigt werden, denn der Dampf hat eine Temperatur von mehr als 100 °C und kann den Kunststoff beschädigen.

Auch ein Akku-Fensterreiniger ist eine gute Option, um die Garagenreinigung zu komplettieren – er sorgt für streifenfreie Sauberkeit auf Garagenfenstern. Hierfür einfach Wasser mit Fensterreiniger-Konzentrat mischen, mit einer Sprühflasche auf das Fenster auftragen, den Schmutz mithilfe eines Mikrofasertuchs lösen und die Feuchtigkeit mit dem Gerät absaugen.