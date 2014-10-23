HOME & GARDEN REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

Sauber mit den passenden Mitteln. Zusammen mit genau auf bestimmte Aufgaben abgestimmten Reinigungsmitteln bringen Kärcher Reinigungsgeräte Höchstleistung. Unser Sortiment umfasst deshalb eine breite Auswahl an Mitteln für alle Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten.

Frau reinigt Steinmauer mit Reinigungsmittel und Hochdruckreiniger

Frau reinigt Fenster mit Glasreiniger von Kärcher

    Die perfekte Ergänzung: Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel.

    Seit über 30 Jahren legt Kärcher bei der Entwicklung, Rohstoffauswahl und Produktion seiner Reinigungs- und Pflegemittel besonderen Wert auf Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung. Die exakt auf die Geräte abgestimmten Reinigungsmittel garantieren nicht nur optimale Reinigungsergebnisse, sondern sparen zudem Wasser, Zeit und Energie. Eine leichte biologische Abbaubarkeit ist ohnehin selbstverständlich.

    Kaercher_Themenwelt_Reinigungsmittelproduktion-nachhaltig_Header_16x9

    Nachhaltige Reinigungsmittelproduktion

    Reinigungsmittel müssen heutzutage viele Anforderungen erfüllen. Immer wichtiger werden dabei ökologisch nachhaltige Prozesslösungen. Kärcher stellt sich dieser Herausforderung in den neuen Chemie- und Testlaboren am Standort in Winnenden. Ein Überblick über die Entstehung nachhaltiger Reinigungsmittel.

    Professional Reinigungs- und Pflegemittel

    Schnell und besser reinigen bei wenig Energieverbrauch, geringe Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände: Viele Vorteile sprechen für Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel - geeignet für Industrie, Handwerk und den Lebensmittelbereich.

    Professional Reinigungsmittel
    Informationsmaterial

