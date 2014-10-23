Die perfekte Ergänzung: Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel.

Seit über 30 Jahren legt Kärcher bei der Entwicklung, Rohstoffauswahl und Produktion seiner Reinigungs- und Pflegemittel besonderen Wert auf Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung. Die exakt auf die Geräte abgestimmten Reinigungsmittel garantieren nicht nur optimale Reinigungsergebnisse, sondern sparen zudem Wasser, Zeit und Energie. Eine leichte biologische Abbaubarkeit ist ohnehin selbstverständlich.