Sicherheit ist eine „Tact“-Frage

Wir wollen dazu beitragen, Arbeiter im Baugewerbe vor den Gefahren von Feinstaub zu schützen. Deshalb haben wir eine Reihe von Staubsaugern entwickelt, die nassen und trockenen Schmutz und Staub aufnehmen können – optional direkt an der Staubquelle mittels Span- und Staubabsaugung. Mit unserer neuesten Generation an Nass-/Trockensaugern der Tact-H- und -M-Klasse sind wir noch einen Schritt weiter gegangen.

Wofür steht „Tact“? Triggered Air Cleaning Technology

Durch eine Vielzahl von Funktionen wie unserem neuen sensorgesteuerten, automatischen Filterabreinigungssystem (Tact) erkennen Kärcher Professional Staub- und Trockensauger, wann der Flachfaltenfilter gereinigt werden muss – dann kehren sie den Luftstrom kurz um und blasen Luft durch den Filter. Deshalb kann der Benutzer ohne Verlust an Saugleistung unterbrechungsfrei arbeiten. Dieses revolutionäre System führt zu nie dagewesenen Staubmengen, die ohne manuelle Filterabreinigung aufgesaugt werden können, sowie zu deutlich weniger Lärmbelästigung, wenn nur geringe Staubmengen auftreten.

Die leistungsstarken Tact-Staubsauger sind aufgrund dieser hocheffizienten Filterabreinigung sowohl für typische als auch für gefährliche Stäube geeignet. Die Filter haben eine einmalige Standzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A). Erst dann müssen sie gewechselt werden. Dies bedeutet längeres ununterbrochenes Arbeiten mit konstanter Saugleistung wie auch besseren Schutz gegen Feinstaub.