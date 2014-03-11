Schneller zur Hand als ein Staubsauger

Wer kennt das nicht: Kaum ist man mit dem Saugen fertig, liegen schon wieder einige Krümel auf dem Fußboden. Der Akkubesen von Kärcher ist der ideale Alltagsbegleiter, um zwischendurch zu putzen – ohne dabei gleich wieder umständlich den Staubsauger hervorholen zu müssen.

Besonders geeignet ist der Akku-Kehrbesen für den Haushalt. Er ist klein, beweglich und leicht zu bedienen – und somit im ganzen Haus einsetzbar. Dank seiner kompakten Bauform und eines modernen kabellosen Designs lässt sich der elektrische Kehrbesen platzsparend verstauen und ist immer einsatzbereit.