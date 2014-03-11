Akku-Besen
Schneller als ein Sauger – bequemer als ein Besen. Akku-Besen kommen immer dann zum Einsatz, wenn Saugen zu aufwändig und herkömmliches Kehren zu unbequem ist. Geeignet für die Zwischendurchreinigung von Teppich, Laminat oder Fliesen. Ganz ohne lästiges Kabel und unnötiges Bücken!
Schneller zur Hand als ein Staubsauger
Wer kennt das nicht: Kaum ist man mit dem Saugen fertig, liegen schon wieder einige Krümel auf dem Fußboden. Der Akkubesen von Kärcher ist der ideale Alltagsbegleiter, um zwischendurch zu putzen – ohne dabei gleich wieder umständlich den Staubsauger hervorholen zu müssen.
Besonders geeignet ist der Akku-Kehrbesen für den Haushalt. Er ist klein, beweglich und leicht zu bedienen – und somit im ganzen Haus einsetzbar. Dank seiner kompakten Bauform und eines modernen kabellosen Designs lässt sich der elektrische Kehrbesen platzsparend verstauen und ist immer einsatzbereit.
Ein Gerät, viele Anwendungsmöglichkeiten
Essensreste auf dem Fußboden? Verschmutzter Teppich? Der elektrische Kehrbesen ist ein echter Allrounder und kann auf allen Hartböden, wie Laminat und Fliesen, sowie Teppichen eingesetzt werden. Die Leistung spricht für sich: Der Schmutz wird restlos eingekehrt und nicht vorangeschoben, das gilt auch für Teppiche mit einer Florhöhe von bis zu 10 Millimetern. Die Bürste dringt tief in die Fasern ein und reinigt damit zuverlässig und effizient.
Starke Performance auf kleinstem Raum
Das innovative Adaptive Cleaning System des Kärcher Akku-Besens garantiert erstklassige Reinigungsergebnisse: Die bewegliche Kehrkante, eine optimale Schmutzführung und spezielle Reinigungsbürste befördern den Schmutz sicher, restlos und ohne Staubaufwirbelung in den Schmutzbehälter.
Immer bereit für den nächsten Einsatz
Der Akku-Kehrbesen KB 5 punktet mit seinem Lithium-Ionen-Akku und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten auf Hartböden. Damit kehren Sie Ihren Fußboden im Handumdrehen – und das völlig bewegungsfrei, ohne störendes Kabel und ohne Steckdosensuche.
Leicht und ergonomisch
Saubermachen leicht gemacht: Mit dem handlichen und sehr leichten Akku-Kehrbesens halten Sie Ihren Haushalt rückenschonend sauber.
Meistert jede Herausforderung
Der elektrische Kehrbesen erreicht auch schwer zugängliche Stellen problemlos, wie den Boden unter einer Kommode oder dem Sofa.
Beeindruckend flexibel
Dank des agilen Doppelgelenks des Akku-Kehrbesens lassen sich auch Gegenstände, wie Stuhlbeine, einfach umfahren.
Ecken und Kanten
Makellose Sauberkeit auf der gesamten Fläche: Der Akkubesen von Kärcher kehrt bis an den äußersten Rand.
Bequemer Start
Der Akkubesen startet automatisch, sobald Sie den Stiel nach hinten bewegen.
Parkposition
Der Akkukehrbesen ist durch sein kompaktes Design immer griffbereit und zudem noch freistehend – heißt: auch Arbeitsunterbrechungen sind jederzeit bequem möglich.
Reinigung und Pflege
-
Schnelle Entnahme von Bürste und Schmutzbehälter
-
Einfache Entleerung ohne Schmutzkontakt
-
Mühelose Reinigung der Universalbürste
Sagen Sie Schmutz den Kampf an!
Das Leben mit einem Haustier bedeutet auch, dass sich Schmutz schneller im Haushalt verteilt – selbst wenn Sie gerade frisch gekehrt und geputzt haben. Besonders in Teppichen und Fußmatten setzen sich kleine Krümel und lose Tierhaare hartnäckig fest. Ein herkömmlicher Besen hilft hier nicht weiter. Ihre Rettung? Der Kärcher Akkubesen. Damit säubern Sie verschmutze Bereiche schnell und effizient und entfernen Katzenstreu, Hundefutter und Tierhaare mühelos.