Hochdruckreiniger
Unschlagbar vielseitig – Hochdruckreinigung mit Kärcher Der Erfinder des Hochdruckreinigers hat das Prinzip der Hochdruckreinigung seit 1950 kontinuierlich optimiert. Mehr Reinigungsleistung bei weniger Verbrauch. Längere Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Als weltweiter Marktführer überzeugt Kärcher mit einem Produktprogramm, das in seiner technischen Ausgereiftheit und Vielseitigkeit jede Anforderung erfüllt: unbeheizt oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär. Informieren Sie sich hier über die verschiedenen Einsatzgebiete.
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Kärcher-Geräte überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik.
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Geräte, Fahrzeuge und Gebäude täglich reinigen: Mit Druck und hoher Fördermenge entfernen Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch festen Schmutz. Ideal für die Reinigung von Großflächen.
Höchstdruck Reinigungssysteme
Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden.
Heißwassergenerator
Unsere Heißwassergeneratoren sind eine genauso einfache wie wirtschaftliche Möglichkeit, Ihre vorhandenen Kaltwasser-Hochdruckreiniger bei Bedarf in Heißwassergeräte mit höherer Reinigungsleistung zu verwandeln.
Stationäre Hochdruckreiniger
Stationäre Hochdruckreiniger eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzbereiche. Das Hochdruckwasser wird über ein fest installiertes Rohrleitungsnetz direkt zu den Entnahmestellen geleitet.
Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater
Der Professional Product Finder für unsere Hochdruckreiniger
Harte Arbeit leicht gemacht: Die Kärcher Professional Hochdruckreiniger erledigen vielfältige Aufgaben schnell und effizient. Hier finden Sie alle Kalt- und Heißwassergeräte sowie Reinigungsmittel.
Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Product Finder
Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
Das neue Kärcher EASY!Force und EASY!Lock Hochdruckreiniger-Zubehör
Das revolutionäre Bedienkonzept der neuen EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft für den Abzug auf null. Mit dem neuen EASY!Lock-Schnellverschluss rüsten Sie Ihr Hochdruckreiniger-Zubehör ruckzuck auf oder ab, und das im Handumdrehen – einmal 360°. Unglaubliche 5-mal schneller im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen.
Reinigungsmittel für die Hochdruckreinigung.
Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruckreiniger von Kärcher sind ideal für den professionellen Einsatz in bspw. Handwerk, Industrie und Lebensmittelbereich. Sie erzielen optimierte Reinigungsergebnisse bei minimiertem Energie- und Zeiteinsatz. Gleichzeitig reduzieren sie durch ihre speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen die Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände.
Reinigung und Schutz für Nutzfahrzeuge
Leistungsfähige Reinigungsmittel zum kraftvollen Entfernen von hartnäckigem Straßen- und Baustellenschmutz – verwendbar mit Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern.
Vielseitigkeit für industrielle Anwendungen
Schnell wirkende, materialschonende Reinigungsmittel auch zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Ölen, Fetten und Ruß.
Sauberkeit und Hygiene im Lebensmittelbereich
Wirksame Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Lebensmittelzulassung nach DGHM- und DVG-Desinfektionsmittelliste.
Glänzende Auftritte im Autohaus
Showroom-Glanz und Werterhalt bis unter die Haube für jedes Auto durch schonende Reiniger für unterschiedlichste Oberflächen und Materialien.
Vorteile von Heißwasser-Hochdruckreinigern
Heißwasser-Hochdruckreiniger ermöglichen durch hohe Wassertemperaturen eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Vorteile von Heißwasser-Hochdruckreinigern gegenüber Kaltwasser-Hochdruckreinigern:
- Besseres Reinigungsergebnis
- Reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
- Kürzere Trocknungszeit
- Verbesserte Hygiene
- Kürzere Arbeitszeit
Durch den Einsatz von heißem Wasser lassen sich deutliche Zeiteinsparungen von bis zu 35 Prozent und verbesserte Reinigungsergebnisse erzielen.
Die neue Systemlösung zur Fassaden-,Glas-,Solar- und Bodenreinigung.
Unsere neue Systemlösung aus Bürsten, Teleskopstangen, Aufsätzen und Adaptern ermöglicht jetzt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Reinigungsarten bei unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Ob mit Nieder-, Mittel- oder Hochdruck oder auch beim Saugen: Nie war die Reinigung von Fassaden, Glasflächen, Solarpaneelen und Böden flexibler und auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabler und gründlicher.