Höchste Qualität – langlebig und robust

Unsere neuen Classic-Geräte der HD-Superklasse sind dafür geschaffen, selbst den härtesten Bedingungen standzuhalten. Deshalb haben wir die besten Materialien verwendet und eine äußerst langlebige Konstruktion geschaffen. Mit einer robusten Kurbelwellenpumpe, der neuen Classic-Pistole und einem robusten Stahlrahmen.

Die Classic-Geräte sind zudem einfach und unkompliziert in der Wartung. Dadurch sind die Maschinen jederzeit einsatzbereit, wenn sie gebraucht werden.